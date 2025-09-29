‘Cri Cri’ revela la acusación que hizo Jefferson Farfán en su contra durante audiencia: “No sé por qué dijo eso”

Perú

Cristian Martínez Guadalupe aseguró que le sorprendió las palabras de su primo en el juicio oral. Pese a todo lo que ha pasado, afirma que lo sigue queriendo

En la noche del 28 de setiembre, Cristian Martínez Guadalupe, conocido como Cri Cri, fue invitado al programa El Valor de la Verdad, donde respondió una serie de preguntas sobre los momentos más duros de los últimos años. La polémica surgió durante la pregunta 14, cuando el conductor Beto Ortiz le consultó directamente: “¿Te acusó Farfán de que estabas metido en drogas?”.

A raíz de esto, Cri Cri decidió contar uno de los episodios más dolorosos de su proceso judicial, iniciado en setiembre de 2024, luego de ser acusado por violación sexual contra una joven de 19 años en una fiesta desarrollada en la casa de Jefferson Farfán en Lima. El caso derivó en su detención y varias audiencias, donde buscaba defenderse de los cargos.

Fue en una de esas audiencias virtuales donde, según relató Martínez Guadalupe, el testimonio de su primo hermano y hasta entonces gran amigo, dejó una huella imborrable. “Dijo: ‘Yo sé que él está metido en drogas’, así directo, seco. Era en el juicio oral. Él apagó su cámara en la audiencia virtual”, compartió.
“Cuando él dijo eso, quise decir mucho, pero a él. Me dolió bastante porque él me conoce y dijo: ‘A mí me han dicho que está metido en drogas’, no dijo yo sé que está metido. O sea se dejó llevar por alguien que le dijo”, agregó, describiendo el cambio abrupto en una relación de años.

El impacto de esas palabras quedó reflejado en la entrevista. “Me dolió bastante que salga de él, porque es mi hermano. Igual lo quiero como mier... mucho, pero en ese momento que dijo eso, me dio una puñalada en el corazón, fuerte. Estaba muerto y sentí que me desenterró para apuñalarme y enterrarme”, afirmó. Aunque sostuvo que sigue considerando a Farfán como familia, confesó desconocer la razón detrás de su testimonio: “No tengo respuesta de por qué dijo eso”.

La revelación en televisión dejó expuesta la fractura en un vínculo reconocido públicamente y alimentó la atención sobre el proceso que involucró a ambos personajes públicos del espectáculo y el deporte nacional.

“La mamá de Farfán siempre creyó en mí”, afirma Cri Cri

Durante su participación en El Valor de la Verdad, Cristian Martínez Guadalupe, conocido como Cri Cri, compartió una de las experiencias más emotivas desde que enfrenta la polémica acusación de violación sexual. Consultado por Beto Ortiz sobre si la madre de Jefferson Farfán le había expresado confianza en su inocencia, Cri Cri reveló que recibió palabras de aliento de quien considera su “segunda madre”.

Según relató, doña Charo, madre del exfutbolista, lo cuidó durante su infancia y le brindó apoyo en uno de los momentos más complicados de su vida. “Ella también es mi segunda madre. Me ha cuidado de pequeño. He vivido con ella toda la vida. Es una mujer que amo demasiado”, expresó visiblemente emocionado.

Explicó que el respaldo llegó en una llamada telefónica. “Fue un día cualquiera cuando mi madre me pasó el teléfono y escuché la voz de la madre de Farfán. Me dijo: ‘Hijito, yo creo en ti, tranquilo’. Yo me derrumbé en ese momento. No pude hablar, solo lloré”. Ese mensaje destacó Cri Cri, le devolvió la calma y la esperanza en medio de la crisis mediática y judicial que enfrentaba.
"Ella me crió, sabe cómo soy"
“Ella me crió, sabe cómo soy”: ‘Cri Cri’ reafirma apoyo recibido de la madre de Farfán. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El testimonio reveló la importancia del vínculo familiar en la vida de Cri Cri y cómo el apoyo de quienes crecieron a su lado resultó determinante durante el proceso judicial. Para él, las palabras de la madre de Farfán cobraron un valor especial porque, según afirmó, “es distinto que cualquiera te diga ‘yo creo en ti’, pero cuando lo escuchas de alguien que te ha criado, que te conoce desde niño, es como volver a encontrar un pedazo de tu verdad”.

