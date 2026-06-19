Día del Padre y Mundial 2026 impulsan reuniones en casa: pedidos y viajes aumentan durante la fecha

Este año, la cercanía del Mundial 2026 añade un incentivo extra para reunirse y compartir los partidos con familiares y amigos. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El Día del Padre se perfila como una fecha marcada por los encuentros familiares, la comida y las actividades compartidas en casa. Este año, la celebración tendrá un componente adicional debido a la cercanía del Mundial 2026, torneo que incrementa el interés por reunirse para seguir los partidos y disfrutar de momentos de entretenimiento junto a familiares y amigos.

La tendencia hacia celebraciones en el hogar también se refleja en los hábitos de consumo y movilidad de los peruanos. De acuerdo con Worldpanel by Numerator, el 83% de los consumidores en Perú planea ver los partidos del campeonato desde casa, convirtiendo estos espacios en puntos de reunión durante la jornada deportiva.

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Compras y tecnología ganan protagonismo por el efecto Mundial

El contexto futbolístico ya empieza a influir en la campaña comercial por el Día del Padre. El Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyectó que las ventas durante junio crecerán entre 3% y 5%, con un resultado que podría ubicarse entre S/ 4.142 millones y S/ 4.222 millones, por encima de los S/ 4.021 millones registrados en el mismo periodo del año pasado.

Leslie Passalacqua, presidenta del gremio, explicó que los hogares mantienen cierta prudencia frente al escenario electoral; sin embargo, la combinación entre la celebración familiar y el Mundial impulsa decisiones de compra relacionadas con entretenimiento. “El consumidor peruano está siendo selectivo y cuidadoso con su presupuesto debido al tema electoral, pero flexibiliza esa cautela cuando encuentra un alto valor emocional, como celebrar a papá, o un incentivo de entretenimiento como el Mundial”, indicó.

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El contexto futbolístico ya influye en la campaña del Día del Padre, en un mes en el que las ventas podrían crecer entre 3% y 5%, alcanzando entre S/ 4.142 millones y S/ 4.222 millones, según la CCL. Foto: Bestsol

Entre las categorías con mayor dinamismo destacan los televisores, equipos de sonido y proyectores, productos que los consumidores buscan renovar para seguir los partidos con una experiencia más completa. La demanda estaría enfocada principalmente en televisores de gama media y alta, especialmente en tamaños de 50 a 65 pulgadas. También se mantienen como alternativas los productos de perfumería, cuidado personal y experiencias gastronómicas.

Pedidos y viajes muestran mayor actividad durante la celebración

El movimiento generado por la fecha también se observa en las plataformas digitales. Durante el Día del Padre de 2025, las solicitudes de viaje realizadas mediante, por ejemplo, la plataforma Didi aumentaron 4,71% frente al domingo anterior, reflejando una mayor necesidad de traslado durante una jornada con reuniones y actividades familiares.

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Además, la aplicación registró un crecimiento en las órdenes completadas respecto a la semana previa. Entre los productos más solicitados estuvieron las alitas, el sushi y la comida rápida, categorías que representaron el 57% de los pedidos completados durante la fecha.

Frente a esta dinámica, Didi señaló algunas alternativas para facilitar la organización de la celebración. La aplicación destacó que enviar comida puede ser una forma de acompañar a quienes se encuentran lejos, mientras que preparar reuniones en casa alrededor de los partidos puede complementar la experiencia familiar sin necesidad de salir.

Los pedidos de taxi también aumentan notoriamente durante fechas como el Día del Padre. Foto: La Abeja

Asimismo, recomendó planificar los traslados con anticipación para aprovechar mejor el tiempo durante una jornada con mayor movimiento, considerando las visitas familiares y otros compromisos propios de la fecha.

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Consumidores ajustan su gasto, pero mantienen las compras

Aunque las ventas generales muestran una expectativa positiva, el gasto promedio por comprador sería menor que el registrado en 2025. La CCL estima que el ticket promedio se ubicará entre S/ 150 y S/ 220 por persona, por debajo de los más de S/ 250 alcanzados durante la campaña del Día del Padre del año pasado.

Según Passalacqua, esta reducción responde a una mayor planificación del presupuesto familiar. “El cliente buscará activamente promociones vinculadas al Mundial y ofertas que le permitan maximizar cada sol invertido”, sostuvo.

Con ello, la campaña combina dos factores: la intención de celebrar una fecha familiar y el interés por vivir el Mundial 2026 desde casa. Así, los hogares peruanos se preparan para una jornada donde las compras, los pedidos y los desplazamientos acompañarán las reuniones alrededor del fútbol y el Día del Padre.

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