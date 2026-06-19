No para de llover en Lima: Fenómeno El Niño y Anticiclón del Pacífico Sur provocan este fenómeno en la capital

Lluvias de verano llegarán a la costa peruana desde mañana, especialmente en sur, centro y norte. (Foto: Agencia Andina)

A pocos días del inicio oficial de la temporada de invierno en el Perú y otros países de la región, una intermitente lluvia cubrió varios distritos de Lima Metropolitana este viernes 19 de junio.

Las precipitaciones comenzaron durante la madrugada y continuaron por la mañana y la tarde. Aunque no resultó constante, las principales calles y avenidas de la capital se mojaron rápidamente porque las gotas no son “tan finas”, según el especialista en meteorología y divulgador climático Abraham Levy, conocido como el ‘Hombre del tiempo’.

De acuerdo con expertos, la temperatura del mar, de aproximadamente 24°C debido al Fenómeno El Niño, sumada al ingreso de vientos fríos por el Anticiclón del Pacífico Sur, ocasionó la intermitente precipitación que podría extenderse hasta el sábado 20 de junio.

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Los distritos sorprendidos por la lluvia fueron: Jesús María, Miraflores, Surco, Barranco, Chorrillos, San Borja, Cercado de Lima, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, La Molina, San Martín de Porres, Comas, entre otros.