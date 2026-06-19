Perú

No para de llover en Lima: Fenómeno El Niño y Anticiclón del Pacífico Sur provocan este fenómeno en la capital

Las precipitaciones intermitentes sorprendieron a diversos distritos limeños y podrían continuar hasta el sábado, según especialistas en meteorología

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Lluvias de verano llegarán a la costa peruana desde mañana, especialmente en sur, centro y norte. (Foto: Agencia Andina)
Lluvias de verano llegarán a la costa peruana desde mañana, especialmente en sur, centro y norte. (Foto: Agencia Andina)

A pocos días del inicio oficial de la temporada de invierno en el Perú y otros países de la región, una intermitente lluvia cubrió varios distritos de Lima Metropolitana este viernes 19 de junio.

Las precipitaciones comenzaron durante la madrugada y continuaron por la mañana y la tarde. Aunque no resultó constante, las principales calles y avenidas de la capital se mojaron rápidamente porque las gotas no son “tan finas”, según el especialista en meteorología y divulgador climático Abraham Levy, conocido como el ‘Hombre del tiempo’.

De acuerdo con expertos, la temperatura del mar, de aproximadamente 24°C debido al Fenómeno El Niño, sumada al ingreso de vientos fríos por el Anticiclón del Pacífico Sur, ocasionó la intermitente precipitación que podría extenderse hasta el sábado 20 de junio.

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Los distritos sorprendidos por la lluvia fueron: Jesús MaríaMirafloresSurcoBarrancoChorrillosSan BorjaCercado de LimaVilla El SalvadorVilla María del TriunfoSan Juan de MirafloresSan Juan de LuriganchoLa MolinaSan Martín de PorresComas, entre otros.

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