Perú

Perú: las predicciones del tiempo en Lima este 28 de septiembre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Por Infobae Noticias

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son ejercicios que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco certeros.

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como las computadoras) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Lima para este 28 de septiembre:

En Lima se espera una temperatura máxima de 19 grados centígrados y una mínima de 16 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 12% durante el día y del 21% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 76% en el transcurso del día y del 73% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 13 kilómetros por hora en el día y los 9 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 4.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se registran 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca alrededor de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido seco.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaLimaperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Perú: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Tumbes

Perú se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca

Perú: se registró un sismo

Kábala del 27 de septiembre: todos los ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este sábado? Descubra si fue el afortunado ganador del último sorteo

Kábala del 27 de septiembre:

Facundo Callejo marcó golazo de cabeza para recortar distancias en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

El ‘Facu’, ahora, puede presumir de haberle asestado un gran golpe al vigente bicampeón del fútbol peruano en su casa y frente a su gente. Con esa diana aumentó sus registros goleadores

Facundo Callejo marcó golazo de

Marcha de la Generación Z en Lima: enfrentamientos frente al Congreso y varios heridos en la movilización del 27 de septiembre

Incidentes violentos marcaron la tercera jornada de protestas cerca del Congreso, donde el uso de bombas incendiarias por parte de los manifestantes generó tensión en la avenida Abancay.

Marcha de la Generación Z

Resultados del Gana Diario de este sábado 27 de septiembre de 2025: números ganadores del último sorteo

Gana Diario lleva a cabo un sorteo diario a las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte ratifica que el

Dina Boluarte ratifica que el Reinfo cerrará en diciembre de este año: “El tiempo es corto”

Jóvenes peruanos podrán trabajar legalmente en Hungría, una vez que entre en vigor el acuerdo suscrito por ambos países

Presidente de EsSalud sobre deficiencias en el Seguro: “La renovación de equipos constituye una prioridad”

Presidente de Brasil, Lula da Silva, invita formalmente a Dina Boluarte a la COP30 durante reunión bilateral en Estados Unidos

Arana responde a López Aliaga y niega conocimiento de una carta de queja de EE.UU.

ENTRETENIMIENTO

Orquesta Filarmónica de Lima presenta

Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Aranjuez: entre el alma y la arena’ con artistas internacionales

Paco Bazán sorprende con disculpas públicas y anuncia posible reencuentro con Magaly Medina: “El lunes habrá cositas”

El desgarrador último mensaje de Camucha Negrete tras dejar obra de teatro por salud: “Voy a regresar, lo juro”

¿El adiós de Magaly Medina? La presentadora admite que su permanencia en la televisión está en duda para el 2026

Milett Figueroa reaparece radiante tras ruptura con Marcelo Tinelli y deja enigmático mensaje

DEPORTES

Facundo Callejo marcó golazo de

Facundo Callejo marcó golazo de cabeza para recortar distancias en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

“Vergüenza es que otros con el triple de presupuesto no peleen el campeonato”: la dura indirecta de DT de Cusco FC tras derrota ante Universitario

Gol de penal de Alex Valera para doblete en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

Universitario vs Cusco FC 3-2: goles y resumen del triunfazo ‘crema’ por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada