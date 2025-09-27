Primavera con frío en Lima: Senamhi advierte niebla, lloviznas y temperatura mínima de 14 °C

Fin de semana frío en Lima: neblina y lloviznas bajarán la temperatura hasta los 14 °C, reporta Senamhi

La primavera ya comenzó en Lima. Sin embargo, lejos de un clima soleado y cálido, la capital ha experimentado temperaturas bajas, sobre todo en las primeras horas del día. Las mañanas han llegado acompañadas de lloviznas, garúas y una marcada neblina.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), estaciones ubicadas en el Callao y en La Molina reportaron temperaturas máximas de 18.6 °C y 17.9 °C, respectivamente. Estos valores reflejan un enfriamiento sostenido tras varios días de brillo solar en la ciudad.

El fenómeno está directamente relacionado con el ingreso de vientos del sur y la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur, un sistema de alta presión que, al aproximarse al continente, refuerza la cobertura nubosa y genera condiciones de mayor humedad en la franja costera.

Senamhi advierte frío en Lima: lluvias y neblina reducirán la temperatura hasta los 14 °C en los próximos días

Según el organismo, este comportamiento climático se mantendrá durante las próximas semanas. En las mañanas se prevé cielo cubierto y una densa niebla que limitará la visibilidad en distintos distritos. Además, no se descartan lloviznas ligeras por las noches, en especial en Lima Oeste y en zonas cercanas al litoral.

En cuanto a las temperaturas, Senamhi proyecta valores entre los 18 °C y 19 °C en Lima Centro y Lima Oeste. Aunque podrían registrarse breves periodos de brillo solar en Lima Este, la sensación térmica seguirá siendo de frío debido a la persistente humedad y la escasa radiación solar.

Los distritos más próximos al litoral tendrán condiciones más frías. “En los próximos días las temperaturas podrían descender hasta los 14 °C en distritos cercanos al litoral como Callao, San Miguel, Magdalena del Mar, Miraflores, Barranco, Chorrillos, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador”, señaló Erick Rojas, especialista de la entidad.

El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática. (Andina)

Si bien el inicio oficial de la primavera ocurrió el lunes 22 de septiembre a las 13:19 horas, los especialistas advierten que este cambio de estación no supone un rápido incremento de las temperaturas. En la costa central, la transición hacia un clima más cálido suele demorarse debido a la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur.

Por ello, Senamhi recomienda a los limeños abrigarse en las primeras horas del día y en las noches, además de mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, pues en las próximas semanas el frío continuará.

¿Cómo estará el clima al interior del país?

La primavera 2025 ya empezó y, como suele ocurrir en el Perú, no todas las regiones vivirán el mismo clima. Mientras en algunas zonas habrá menos lluvias de lo normal, en otras se espera precipitaciones más intensas.

En la costa norte, que incluye regiones como Piura, Lambayeque, La Libertad y parte de Áncash, las lluvias serán escasas. Los especialistas explican que el mar está un poco más frío de lo habitual, lo que evita que se formen muchas precipitaciones. En cambio, en la costa central y sur el panorama será distinto: se presentarán cielos nublados, lloviznas en las mañanas y vientos más fuertes, sobre todo en ciudades cercanas al litoral. Hacia el final de la primavera, poco a poco volverán los días soleados.

En la sierra también habrá contrastes. En el sur andino, en regiones como Cusco, Puno, Apurímac y parte de Ayacucho, se esperan más lluvias de lo habitual, lo que podría beneficiar a la agricultura. En la sierra norte y centro, que incluye Cajamarca, Piura, Áncash, Lima y Huancavelica, las lluvias estarán entre normales y escasas. Allí incluso podrían darse “veranillos”, es decir, periodos cortos de días soleados en medio de la temporada de lluvias.

La Amazonía tendrá un clima más estable, con lluvias dentro de lo esperado. Sin embargo, podrían llegar friajes esporádicos, esos descensos bruscos de temperatura que suelen sentirse con más fuerza en las mañanas y noches.