Perú

Minero llegó a Lima para celebrar cumpleaños de su madre y fue asesinado con ocho disparos

El hombre de 47 años había viajado desde Moquegua hasta San Juan de Miraflores y fue interceptado por sicarios frente a una bodega. Vecinos confirmaron que los atacantes no se llevaron ninguna pertenencia del fallecido

Por Tomás Ezerskii

Guardar
(Video: 24 Horas)

La visita de un trabajador minero a Lima terminó en tragedia en la madrugada del sábado. Arnaldo Javier Solari Rengifo, de 47 años, había viajado desde Moquegua para reencontrarse con su familia y celebrar el cumpleaños de su madre, pero fue acribillado a balazos en plena vía pública del distrito de San Juan de Miraflores. El ataque ocurrió cuando caminaba por la calle América Umamarca, donde fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego sin previo aviso.

El crimen ha conmocionado a los vecinos de la zona, quienes aseguraron haber escuchado varias detonaciones en medio de la llovizna nocturna. Pese a la violencia del ataque, los agresores no se llevaron ninguna de las pertenencias de la víctima. Tanto su billetera como su celular fueron hallados junto al cuerpo, lo que ha reforzado la hipótesis policial de un asesinato al estilo sicariato y no de un intento de robo.

Asesinato de minero en San Juan de Miraflores: lo que se sabe del caso

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), Solari recibió al menos ocho impactos de bala. Los testigos relataron que todo ocurrió de manera rápida y silenciosa. “Se escucharon muchos balazos, pero fue muy rápido. Pensamos que eran luces encendiéndose, no se escucharon gritos. Algunos dicen que había una moto, otros que dos personas salieron corriendo”, relató una vecina del barrio. Tras los disparos, fueron los propios residentes quienes encontraron al minero tendido en la vereda y dieron aviso a sus familiares.

La División de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores se encuentra a cargo de las pesquisas en coordinación con la Fiscalía. Los agentes han acordonado la zona y concentran sus esfuerzos en la revisión de las cámaras de seguridad, con la expectativa de que estas imágenes permitan identificar los movimientos de los atacantes antes y después del crimen. Parte de la ráfaga incluso impactó en una pared cercana, lo que demuestra la intensidad de la balacera.

Los familiares de la víctima aseguraron que Solari no tenía enemigos ni había recibido amenazas, y que su único propósito era compartir con sus seres queridos tras seis meses de ausencia. “Venía a visitar a la familia después de seis meses. Solo pedimos que se investigue para esclarecer el tema”, declaró un pariente en medio del dolor. El trabajador se dedicaba a proyectos mineros en Moquegua y solía descansar por periodos de siete días, antes de retomar sus actividades en campamento.

Crisis de homicidios en Perú

Récord de homicidios durante el
Récord de homicidios durante el gobierno de Dina Boluarte: cerca de 5 mil muertes desde que asumió el cargo - Andina

Al cumplirse 1.000 días de gestión de Dina Boluarte, las cifras oficiales muestran un panorama crítico en materia de seguridad. Según datos del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), desde diciembre de 2022 hasta agosto de 2025 se han reportado 5.174 víctimas de homicidio en todo el país, un récord negativo en comparación con administraciones anteriores en periodos equivalentes. Solo en agosto pasado se contabilizaron 205 asesinatos, igualando la cifra más alta de meses previos.

El registro mensual revela que la violencia no ha descendido en lo que va del mandato. Desde enero de 2023, cuando se alcanzaron 124 homicidios en medio de las protestas nacionales, el número de muertes violentas no ha bajado de 100 por mes, con la única excepción de junio de 2023 (99 casos). El año más crítico fue el 2024, cuando noviembre cerró con 209 asesinatos, seguido por agosto del mismo año y enero de 2025, ambos con 205 víctimas.

Especialistas advierten que estas estadísticas confirman un deterioro sostenido del control estatal frente al crimen organizado, sicariato y economías ilegales. A pesar de los anuncios de mayor presencia policial y sistemas de videovigilancia, ciudades como Lima y Callao registran de forma constante hechos de violencia fatal en espacios públicos, reforzando la percepción ciudadana de que no existe una estrategia efectiva contra la inseguridad.

Temas Relacionados

SJMSan Juan de MirafloresMoqueguaSicariatoSicariosPNPperu-noticias

Más Noticias

Marcha de la Generación Z EN VIVO: manifestantes llegan a la avenida Abancay bajo resguardo policial

La tercera jornada de protestas se realizó el sábado 27 y estuvo marcado por incidentes violentos cerca del Congreso, donde el uso de bombas incendiarias por parte de los manifestantes generó tensión en la avenida Abancay.

Marcha de la Generación Z

Paro de transportistas: ¿Se suspenden las clases presenciales el lunes 29 de septiembre por ataques extorsivos y bloqueos?

La comunidad académica permanece a la expectativa ante el aumento de la tensión social en las calles y los riesgos para el traslado de estudiantes y trabajadores en buses extorsionados

Paro de transportistas: ¿Se suspenden

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Néstor Gorosito mandó su mejor once para buscar el triunfo ante el ‘papá’. Carlos Zambrano, Pedro Aquino y Paolo Guerrero son titulares. Hay mucha expectativa por este encuentro. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Cienciano EN

Peligro en Lima y 14 regiones del país: Defensa Civil advierte tormentas eléctricas y lluvias intensas hasta fin de setiembre

Frente a este escenario, Indeci exhortó a la población a proteger y reforzar los techos de sus viviendas, revisar el estado de canaletas y desagües, y evitar exponerse de manera innecesaria

Peligro en Lima y 14

El Valor de la Verdad EN VIVO: ‘Cri Cri’ contará su caso y la relación que tiene con su familia y Jefferson Farfán

Cristian Antonio Martínez Guadalupe, primo de la ‘Foquita’, llega al sillón rojo dispuesto a revelar episodios desconocidos de su vida, desde conflictos familiares hasta momentos difíciles que han marcado su historia

El Valor de la Verdad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Phillip Butters sobre aparición de

Phillip Butters sobre aparición de congresista Alejandro Muñante con grupo ‘Ex-LGTB’: “La homosexualidad no es enfermedad”

Cardenal Carlos Castillo: “Si son malos candidatos, no hay que elegirlos por más católicos que sean. Dios no tiene partido”

Tras la oficialización del retiro AFP 2025, un sector del Congreso ahora busca aprobar el Bono ONP

Rafael López Aliaga comunicará su posible renuncia ante el Concejo Municipal: “El 13 de octubre diré si sigo o no”

Acusado de financiar a ‘El Monstruo’ en Paraguay estaba afiliado a Renovación Popular: partido de López Aliaga lo suspendió

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: ‘Cri Cri’ contará su caso y la relación que tiene con su familia y Jefferson Farfán

Jorge Luis Salinas deslumbra en la Semana de la Alta Costura en Milán con un homenaje a sus raíces andinas

Milett Figueroa rompe su silencio y da su versión tras separarse de Marcelo Tinelli: “No estoy triste”

Milett Figueroa es voceada para ser parte de Gran Hermano, tras separarse de Marcelo Tinelli

Keiko Fujimori afirma que salió con Gabriel Calvo y que “está divorciado”, pero él responde: “No por la ley”

DEPORTES

Alianza Lima vs Cienciano EN

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Goles de Alejandro Hohberg y Jimmy Valoyes ‘madrugaron’ a Alianza Lima en cinco minutos por Torneo Clausura 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano HOY: canal TV online del duelo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Jefferson Cáceres encuentra sitio en Dunfermline AFC: pieza capital del proyecto con incidencia en goles en Scottish Championship