Perú

‘Los Incorregibles de San Juan de Miraflores’: Liberan a nueve policías acusados de sembrar armas y drogas

Los agentes continuarán siendo investigados por los presuntos delitos de cohecho, concusión, tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas, pero en libertad

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Liberan a nueve policías acusados de sembrar armas y drogas a comerciantes de San Juan de Miraflores| América Noticias

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chorrillos declaró infundado el pedido de prisión preventiva para nueve policías intervenidos por presuntos operativos irregulares en el distrito de San Juan de Miraflores. Los efectivos, entre ellos un oficial, son investigados por su supuesta participación en acciones ilícitas mientras laboraban en la sección de Depincri durante los años 2022 y 2023.

La Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur había solicitado 18 meses de prisión preventiva para los agentes bajo cargos como cohecho, concusión, tenencia ilegal de armas, tráfico ilícito de drogas, denuncia calumniosa y encubrimiento real. Los efectivos son acusados de cobros indebidos y en la siembra de armas y drogas con el propósito de obtener ganancias ilícitas.

Tras más de siete horas de audiencia, el juzgado consideró que no existen “elementos de convicción graves y fundados” que justifiquen la medida restrictiva, por lo que ordenó que los implicados continúen el proceso bajo comparecencia con restricciones y el pago de una caución de 15 mil soles.

Liberan a nueve policías acusados
Liberan a nueve policías acusados de sembrar armas y drogas a comerciantes de SJM|América Noticias

Los policías investigados, quienes afirman ser inocentes, deberán cumplir condiciones impuestas por el Poder Judicial mientras avanza la investigación fiscal. Sin embargo, el Ministerio Público ha apelado la decisión, debido a que señalan que cuentan con pruebas que vincularían a los agentes.

Estos policías también son acusados de pertenecer a la organización criminal ‘Los Incorregibles de San Juan de Miraflores’, enquistada en el distrito para amedrentar a los comerciantes.

¿Cuál era el modus operando, según tesis fiscal?

Las investigaciones fiscales han revelado el presunto modus operandi de algunos efectivos policiales del Depincri. Un caso es el de Paulina Quispe, comerciante de la zona, quien denunció que cuatro agentes ingresaron a su minimarket el 28 de octubre de 2022 y habría “sembrado” droga con el fin de incriminarla a ella, a su hija embarazada y a dos de sus trabajadores.

Según narra los hechos, un encapuchado llegó en mototaxi al local y dejó un canguro que contenía droga. Las cámaras de seguridad registraron cómo, minutos después, dos patrulleros arribaron a la escena y los agentes del Depincri intervinieron el negocio. Uno de los efectivos recogió el paquete antes abandonado y procedió con la intervención, pese a que las imágenes demostraban que ni la dueña ni los empleados guardaban relación con la sustancia hallada.

Agentes policiales que integran la
Agentes policiales que integran la organización criminal ‘Los incorregibles de San Juan de Miraflores’ tienen denuncias por "sembrar" droga a dueña de un minimarket | Foto captura: PNP

La denuncia cobró notoriedad cuando la hija de Paulina Quispe pasó dos días detenida en un calabozo. Entre los agentes identificados en la operación figura el suboficial Alessandro Abelardo Chen Ramis, quien fue detenido durante el megaoperativo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur. Los otros dos policías implicados en ese allanamiento, Erick Alejandro Bernal Caldas y José Martín Aguilar Roncal.

Además, el nombre del entonces jefe de la Dipol Sur 2, coronel Walter Palomino, también aparece entre los investigados por presunto encubrimiento de este y otros procedimientos irregulares. Palomino fue destituido de su cargo y pasado al retiro en enero de 2025.

El operativo también llegó hasta las celdas del penal de Ancón. De esta manera, el proceso de investigación continúa.

Temas Relacionados

peru-noticiasLos Incorregibles de San Juan de MirafloresPolicía Nacional del PerúPNPSan Juan de Miraflores

Más Noticias

Juan José Santiváñez viaja a Suiza con permiso especial del Poder Judicial: juez suspendió su impedimento de salida

El ministro de Justicia participará en un evento de la ONU. Una vez que regrese a Perú se reactiva la medida restrictiva por 18 meses que pesa en su contra

Juan José Santiváñez viaja a

Retiro AFP en septiembre: Predictamen de 4 UIT busca debate el próximo miércoles 10

Comisión de Economía. Se ha dado un avance significativo para el octavo retiro AFP, pero su efectividad dependerá, de nuevo, de la agenda que priorice Victor Flores Ruíz

Retiro AFP en septiembre: Predictamen

Frío en las noches, lluvia y neblina: Este es el fenómeno climático que causa el cambio de temperatura en la costa

El Senamhi emitió un aviso meteorológico que advierte sobre condiciones adversas en la costa norte y centro del país, desde Piura hasta Áncash

Frío en las noches, lluvia

El calor de Lima dio vida a la muerte y al nuevo libro de Eduardo Tokeshi: “Mi obra y mi imaginación han vivido más que yo”

El artista dibujará en vivo el viernes 12 de septiembre a las 7:00 p.m. en la librería El Virrey de Miraflores y estará acompañado por la música de Elisa Tokeshi

El calor de Lima dio

Corte de luz del 7 al 9 de septiembre: Seal anuncia suspensión del servicio en estas zonas de Arequipa

La empresa eléctrica ejecutará trabajos de mantenimiento y reforzamiento de redes en distintos distritos de la región arequipeña

Corte de luz del 7
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez viaja a

Juan José Santiváñez viaja a Suiza con permiso especial del Poder Judicial: juez suspendió su impedimento de salida

Fiscalía investiga a alcalde de Miraflores por presuntas irregularidades en proyecto del parque Leoncio Prado

Diego Bazán arremete contra general PNP por hackeo en la Dirección de Inteligencia: “No tienen sangre en la cara para negarlo”

Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza pese a impedimento de salida del país

Rafael López Aliaga señala que aún evalúa su renuncia a la alcaldía de Lima: “Hay que ver qué voy a hacer con mi vida”

ENTRETENIMIENTO

Reynaldo Arenas confiesa que ya

Reynaldo Arenas confiesa que ya piensa en el retiro tras una vida dedicada al arte y la cultura : “El cuerpo te avisa”

Jazmín Pinedo y Jesús Neyra se reencuentran en entrevista y tienen particular reacción: “Te me haces conocido”

Magaly Medina cuestiona a Pamela López por pensión de 64 mil soles para Cristian Cueva: “Ni que ganara como Messi”

Guillermo Dávila responde a Magaly Medina tras ser llamado ‘patético’: “Todos me decían que tenga cuidado”

Vanessa Pumarica fulmina a Christian Cueva por su distanciamiento con Pamela Franco: “Si quería alejarnos, lo logró”

DEPORTES

Franco Navarro explotó por las

Franco Navarro explotó por las duras sanciones a Néstor Gorosito y Renzo Garcés: “¿Qué interpretaron los genios de la Comisión de Disciplina?”

Programación de semifinales y final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Resultados de semifinales del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los finalistas

Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

¿Perú se queda sin DT? Agustín Lozano se arrepintió y tomaría drástica decisión con el futuro de Óscar Ibáñez tras ser goleado por Uruguay