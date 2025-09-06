‘Los Incorregibles de San Juan de Miraflores’: Liberan a nueve policías acusados de sembrar armas y drogas

Liberan a nueve policías acusados de sembrar armas y drogas a comerciantes de San Juan de Miraflores| América Noticias

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chorrillos declaró infundado el pedido de prisión preventiva para nueve policías intervenidos por presuntos operativos irregulares en el distrito de San Juan de Miraflores. Los efectivos, entre ellos un oficial, son investigados por su supuesta participación en acciones ilícitas mientras laboraban en la sección de Depincri durante los años 2022 y 2023.

La Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur había solicitado 18 meses de prisión preventiva para los agentes bajo cargos como cohecho, concusión, tenencia ilegal de armas, tráfico ilícito de drogas, denuncia calumniosa y encubrimiento real. Los efectivos son acusados de cobros indebidos y en la siembra de armas y drogas con el propósito de obtener ganancias ilícitas.

Tras más de siete horas de audiencia, el juzgado consideró que no existen “elementos de convicción graves y fundados” que justifiquen la medida restrictiva, por lo que ordenó que los implicados continúen el proceso bajo comparecencia con restricciones y el pago de una caución de 15 mil soles.

Liberan a nueve policías acusados de sembrar armas y drogas a comerciantes de SJM|América Noticias

Los policías investigados, quienes afirman ser inocentes, deberán cumplir condiciones impuestas por el Poder Judicial mientras avanza la investigación fiscal. Sin embargo, el Ministerio Público ha apelado la decisión, debido a que señalan que cuentan con pruebas que vincularían a los agentes.

Estos policías también son acusados de pertenecer a la organización criminal ‘Los Incorregibles de San Juan de Miraflores’, enquistada en el distrito para amedrentar a los comerciantes.

¿Cuál era el modus operando, según tesis fiscal?

Las investigaciones fiscales han revelado el presunto modus operandi de algunos efectivos policiales del Depincri. Un caso es el de Paulina Quispe, comerciante de la zona, quien denunció que cuatro agentes ingresaron a su minimarket el 28 de octubre de 2022 y habría “sembrado” droga con el fin de incriminarla a ella, a su hija embarazada y a dos de sus trabajadores.

Según narra los hechos, un encapuchado llegó en mototaxi al local y dejó un canguro que contenía droga. Las cámaras de seguridad registraron cómo, minutos después, dos patrulleros arribaron a la escena y los agentes del Depincri intervinieron el negocio. Uno de los efectivos recogió el paquete antes abandonado y procedió con la intervención, pese a que las imágenes demostraban que ni la dueña ni los empleados guardaban relación con la sustancia hallada.

Agentes policiales que integran la organización criminal ‘Los incorregibles de San Juan de Miraflores’ tienen denuncias por "sembrar" droga a dueña de un minimarket | Foto captura: PNP

La denuncia cobró notoriedad cuando la hija de Paulina Quispe pasó dos días detenida en un calabozo. Entre los agentes identificados en la operación figura el suboficial Alessandro Abelardo Chen Ramis, quien fue detenido durante el megaoperativo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur. Los otros dos policías implicados en ese allanamiento, Erick Alejandro Bernal Caldas y José Martín Aguilar Roncal.

Además, el nombre del entonces jefe de la Dipol Sur 2, coronel Walter Palomino, también aparece entre los investigados por presunto encubrimiento de este y otros procedimientos irregulares. Palomino fue destituido de su cargo y pasado al retiro en enero de 2025.

El operativo también llegó hasta las celdas del penal de Ancón. De esta manera, el proceso de investigación continúa.