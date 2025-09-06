Perú

Pánico y cierre masivo de puestos tras balacera en mercado de San Juan de Miraflores

El episodio generó daños materiales en portones, mostradores y vidrios de distintos establecimientos. Así, el ataque dejó huellas visibles en los accesos y el interior del centro de abastos

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Pánico y cierre masivo de puestos tras balacera en mercado de SJM (Créditos: Panamericana TV)

Un episodio más de inseguridad ciudadana. El mercado José María Arguedas de San Juan de Miraflores vivió una noche de tensión el último jueves luego de que una serie de 14 disparos perforara portones y puestos comerciales, presuntamente como mensaje de extorsionadores que buscan infundir temor entre los más de 70 locatarios del centro de abastos.

“Escuché los disparos, fueron varios, no podría decir cuántos exactamente. Algunos estábamos distraídos porque jugaba Perú. Cuando salí, ya no vi nada”, relató una de las vendedoras a las cámaras del programas 24 horas de Panamericana Televisión y así, evidenciaba el desconcierto que reinaba en el recinto.

El violento episodio dejó claros daños materiales. Una de las entradas principales terminó atravesada por orificios, mientras los proyectiles siguieron su recorrido hasta un local dedicado a la venta de productos para mascotas, de acuerdo con las imágenes propagadas por el citado medio de comunicación.

Los hechos sorprendieron a trabajadores
Los hechos sorprendieron a trabajadores que, mientras realizaban el cierre de sus negocios, vivieron momentos de temor e incertidumbre por su integridad - Créditos: Panamericana TV.

El impacto destrozó mostradores y vidrios, y otros puestos exhiben impactos en sus accesos. El ataque tomó desprevenidos a comerciantes que, en ese momento, ya estaban realizando los últimos cierres.

“A esa hora, él (un comerciante) seguía en el local. Seguramente está asustado. Estamos esperando saber cómo se encuentra”, expresó otro trabajador, visiblemente preocupado por el bienestar de su colega, quien estuvo presente durante los disparos. “El muchacho estaba solo, todavía quedaba un sector del negocio abierto mientras cerraba.

Por fortuna, reaccionó rápido y se protegió. Si no hubiera escuchado las detonaciones, quizá el desenlace hubiera sido otro”, comentó sobre el riesgo experimentado por su compañero de labores.

El temor y la incertidumbre se extendieron entre los compradores habituales del mercado. “Da mucha tristeza y preocupación. Solo nos queda confiar en Dios y esperar que no vuelva a suceder”, manifestó una clienta entrevistada tras la balacera.

Entre quienes presenciaron la balacera,
Entre quienes presenciaron la balacera, reina el desconcierto, el miedo y la preocupación por el bienestar de colegas y familiares, con testimonios que evidencian el impacto emocional de la violencia - Créditos: Panamericana TV.

Amenazas previas

De acuerdo a datos difundidos por el noticiero Buenos Días Perú, el presidente del mercado habría alertado hace unas semanas sobre mensajes de extorsión enviados por una banda criminal, denuncia que quedó registrada en la comisaría de Pamplona 2.

SJM: extorsionadores atacan a balazos mercado y dejan 13 impactos en la fachada |Video: Buenos Días Perú

Mientras algunos comerciantes optaron por no abrir sus puestos tras el ataque, la mayoría prefirió guardar silencio ante la gravedad de lo ocurrido. De acuerdo con el programa 24 horas, personal de Depincri de San Juan de Miraflores (SJM) llegó al lugar para asumir las diligencias del caso.

Hasta ahora, las autoridades no han logrado ubicar a los autores. La principal hipótesis de la policía sostiene que el ataque estaría relacionado con represalias vinculadas al presunto cobro de cupos.

Líneas de emergencia

El Ejecutivo presentó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, una línea gratuita y confidencial habilitada las 24 horas para recibir denuncias de extorsión y brindar asistencia inmediata. El servicio está enlazado con la Central de Emergencias 105, permitiendo a la ciudadanía enviar evidencias como grabaciones o videos.

Adicionalmente, se puede utilizar los siguientes canales para denunciar estos delitos:

  • Línea 1818: Número de emergencia dedicado a reportes de extorsión.
  • Celular 942841978: Vía directa para comunicar estos casos.
  • Comisarías: Lugares habilitados para registrar denuncias en cada jurisdicción.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Oficinas especializadas en la investigación de extorsiones.

Temas Relacionados

San Juan de MirafloresSJMinseguridad ciudadanaperu-noticias

Más Noticias

Fonavi 2025: Reintegro 4 para herederos empieza este lunes 8 de septiembre

Según cronograma. La nueva devolución del Fonavi se sigue pagando en septiembre. Ahora le toca a los familiares de fonavistas, que deberán acreditarse primero en el Banco de la Nación

Fonavi 2025: Reintegro 4 para

Senamhi anuncia fenómeno climático en la costa hasta el 12 de setiembre: Lluvia, neblina y bajas temperaturas afectarán estas regiones

El Senamhi emitió un aviso meteorológico que advierte sobre condiciones adversas en la costa norte y centro del país, desde Piura hasta Áncash

Senamhi anuncia fenómeno climático

Alerta por esmaltes riesgosos prohibidos en Europa: TPO y DMTA causarían cáncer e infertilidad

Indecopi advirtió sobre los componentes que han sido prohibidos en Europa. Estos suelen estar presentes en esmaltes semipermanentes

Alerta por esmaltes riesgosos prohibidos

Reimond Manco vs Paco Bazán: Acusaciones, mensajes directos y su fuerte enfrentamiento entre las polémicas figuras

El exfutbolista arremetió contra el conductor tras las declaraciones ofensivas emitidas en su pódcast, calificándolo de “animal televisivo” y señalando que suele cambiar de opinión según su conveniencia.

Reimond Manco vs Paco Bazán:

Embajador del Reino Unido en Perú apoya al pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “El más rico de toda Latinoamérica”

Gavin Cook compartió en sus redes sociales una foto disfrutando del tradicional desayuno peruano, que actualmente compite contra la marraqueta chilena

Embajador del Reino Unido en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Lima Expresa tendrá la concesión

Lima Expresa tendrá la concesión de Línea Amarilla hasta 2055: Así lo ordena arbitraje que perdió la MML

Todo sobre permiso especial que autorizó el viaje de Juan José Santiváñez a la ONU: argumentos, oposición y condiciones

Juan José Santiváñez viaja a Suiza con permiso especial del Poder Judicial: juez suspendió su impedimento de salida

Rafael López Aliaga señala que aún evalúa su renuncia a la alcaldía de Lima: “Hay que ver qué voy a hacer con mi vida”

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

ENTRETENIMIENTO

Reimond Manco vs Paco Bazán:

Reimond Manco vs Paco Bazán: Acusaciones, mensajes directos y su fuerte enfrentamiento entre las polémicas figuras

Alfredo Benavides celebra éxito de sus hijos en Zaca TV, pero admite: “Quería que Giacomo sea diplomático”

Hermanos Yaipén celebra 25 años sin Grupo 5 en la lista de invitados: “Se la pierden, no están convocados”

Giacomo Bocchio lanza críticas contra el chifa del ‘Cholo Mena’ e influencer iOA le responde: “Yo se los dije”

Reynaldo Arenas confiesa que ya piensa en el retiro tras una vida dedicada al arte y la cultura : “El cuerpo te avisa”

DEPORTES

“Hagan una fila para pedirle

“Hagan una fila para pedirle perdón a Paolo Guerrero”: Giancarlo Granda contundente tras eliminación de Perú

Programación de semifinales y final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Jean Ferrari hizo duro análisis tras la eliminación de Perú en Eliminatorias 2026 y puso en duda continuidad de Óscar Ibáñez

Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Se reveló que referente de la selección peruana le pidió a Agustín Lozano la continuidad de Óscar Ibáñez tras eliminación en Eliminatorias 2026