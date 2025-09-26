Milett Figueroa explota contra Yanina Latorre y Ángel de Brito por decir que estuvo con Marcelo Tinelli por “interés”: “Cobardes”. Video: LAM

La ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, dos figuras destacadas del espectáculo peruano y argentino, sigue generando una fuerte controversia. Tras la confirmación pública del fin de la relación, la modelo protagonizó un enfrentamiento directo con los periodistas del programa ‘LAM’, a quienes acusó de difundir versiones falsas y de ser “cobardes”, en respuesta a las críticas y acusaciones de oportunismo que circularon en medios argentinos.

Milett Figueroa enfurece con conductores de ‘LAM’

La tensión aumentó cuando Milett Figueroa decidió responder a las afirmaciones de los panelistas de ‘LAM’, quienes la señalaron como interesada y la acusaron de buscar fama y oportunidades laborales a través de su vínculo con Tinelli.

La modelo se comunicó con un periodista del programa para expresar su indignación a través de WhatsApp: “Imagínate que yo cancelé a última hora el evento, para que digan que le hice el feo y ¿quién se cree para faltar y siempre diciendo cuando no estoy? Lo que dijeron hoy me parece una injusticia total y carece de toda veracidad”, manifestó en uno de sus mensajes.

Durante la emisión en vivo, el reportero de ‘LAM’ leyó los mensajes de Figueroa, quien no solo negó haber actuado por interés, sino que también defendió su trayectoria y cuestionó la legitimidad de las críticas. “Nunca fui mala persona, nunca insulté a nadie, me dijeron de trepadora hasta oportunista, nunca les respondí. ¿Yanina (Latorre) cree que necesito fama? Ya conocí la fama y no es lo que me mueve”, afirmó la modelo.

La confrontación se intensificó cuando Figueroa calificó de “cobardes” a quienes la criticaron en su ausencia. “Me gustaría que todos esos que hablan lo que dicen, me lo digan en la cara, cobardes. A mí me llamaron por mi trabajo, no para estar con Marcelo, eso lo harán ustedes. Me mueve lo auténtico, no gente que hable en mi ausencia”, expresó.

Milett Figueroa explota contra conductores de 'LAM' porque la tildaron de oportunista. Video: TikTok @riclatorrez / LAM

Además, la modelo desmintió las versiones sobre su supuesto maltrato al personal de producción y negó haber sido apartada del reality familiar de los Tinelli por conflictos internos, asegurando que su ausencia en la grabación se debió a su participación en los Premios Martín Fierro, una decisión que fue consensuada con la producción.

Acusaciones, ruptura y repercusiones mediáticas

El origen del conflicto se remonta a la confirmación de la ruptura por parte de Marcelo Tinelli, quien anunció el final de la relación en su programa digital ‘Estamos de Paso’. El conductor argentino declaró: “El amor que le tengo no es que vaya a cambiar, se va a modificar y se va a poner en otro lugar. Y creo que ella a mí también. Y bueno, hemos llegado a un final de ciclo muy, pero muy lindo. La quiero mucho, la amo mucho, pasé dos años hermosos”.

La separación se convirtió en tema central de debate en los programas de espectáculos. Yanina Latorre, panelista de ‘LAM’, sostuvo que “las malas lenguas dicen que lo de ella fue medio por conveniencia. Ella creyó que iba a lograr algo por el solo hecho de ser la mujer de Marcelo. Ella quería trabajar acá y quedarse acá”.

Latorre también sugirió que Figueroa habría mostrado actitudes de “divismo” y que su relación con el entorno de Tinelli no fue cercana, una versión que se reforzó con los comentarios de otros panelistas y figuras como Ximena Capristo, quien la acusó de maltratar al personal a su cargo.

En medio de estas acusaciones, Milett Figueroa optó por defenderse públicamente. En diálogo con Santiago Riva Roy, periodista argentino, la modelo afirmó: “Nunca fui mala persona, nunca insulté a nadie. Me dijeron trepadora, oportunista. Ya conocí la fama y no es lo que me mueve”.

Milett Figueroa explota contra Yanina Latorre y Ángel de Brito por decir que estuvo con Marcelo Tinelli por “interés”: “Cobardes”.

Además, en conversación con Lizardo Ponce para SQP, Figueroa evitó profundizar en el tema y se limitó a decir: “No quiero decir nada, perdón por no querer seguir con el tema”.

La reacción de Cande Tinelli, hija del conductor, también sumó un matiz irónico al asunto. Tras el anuncio de la ruptura, Cande comentó en tono humorístico: “Gracias, gracias Milett…”, lo que fue interpretado por algunos como una muestra de distancia entre la modelo y la familia Tinelli.

Mientras los panelistas de ‘LAM’ y otros programas insistieron en la versión del interés y el conflicto laboral, Figueroa rechazó todas las acusaciones y defendió su integridad, asegurando que su participación en el reality familiar se vio afectada únicamente por compromisos profesionales previos y no por problemas personales o laborales.