Milett Figueroa reaparece radiante tras ruptura con Marcelo Tinelli y deja enigmático mensaje

La separación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue generando repercusiones en el ámbito del espectáculo en Argentina y Perú. A pocos días de que el conductor argentino confirmara el fin de la relación durante una transmisión de su programa ‘Estamos de Paso’, la modelo peruana decidió reaparecer en sus redes sociales con un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

Milett y su regreso con mensaje enigmático

Milett Figueroa compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías donde se le observa posando con un body negro, destacando su elegancia y seguridad. Sin embargo, lo que más sorprendió fue el mensaje que acompañó las imágenes:

“La belleza no se esconde, se revela… ¿Preparada para tu mejor versión? Luz que se siente, piel que lo refleja”.

El post fue interpretado por muchos como una declaración de fortaleza personal tras el anuncio de la separación, mientras otros consideraron que podría tratarse de una campaña publicitaria.

Milett Figueroa habla de la ruptura con Tinelli

La actriz peruana decidió no dar entrevistas públicas, pero eligió comunicarse con la periodista argentina Karina Iavícoli, panelista de Intrusos (América TV). Fue ella quien leyó al aire la breve declaración de Milett:

“Primero, gracias por preguntar. No estoy triste, estamos bien. La decisión fue mutua”.

De esta manera, Milett buscó transmitir tranquilidad respecto a su estado emocional y, al mismo tiempo, aclaró que no se trató de un conflicto unilateral.

No obstante, Iavícoli añadió un matiz importante: señaló que Milett evitó responder de manera directa cuando se le preguntó si existieron terceros involucrados en la separación.

“Le pregunté tres veces si hubo terceros en discordia y no me lo contestó, evitó la respuesta todo el tiempo”, afirmó la periodista, lo que generó un halo de misterio en torno a la situación.

El anuncio de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli fue quien decidió comunicar públicamente el fin de la relación. Durante una transmisión en vivo de su programa digital Estamos de Paso, el conductor explicó con sinceridad cómo atravesaba el momento:

“Sí, nos separamos. La verdad que nos separamos. Triste, no es un momento lindo. Fueron dos años hermosos de relación y, bueno, esto sucedió hoy. Ya veníamos con algunos inconvenientes, algunos problemas, pero no eran cosas que creía importantes. A veces son miradas diferentes sobre la vida”.

El presentador argentino se mostró visiblemente conmovido y no evitó reconocer que aún existía cariño:

“Creo que el amor sigue estando, pero quizá de otra manera. Es muy duro decirlo cuando hasta ayer estábamos bien, pero hay situaciones que hacen que no se pueda continuar”.

Según reveló la panelista Paula Varela, la separación fue acordada de manera privada el martes por la tarde, antes de que Tinelli lo hiciera público en su programa. De acuerdo con su entorno, el desgaste de la relación y los distintos proyectos personales de ambos fueron determinantes para llegar a esta decisión.

El vínculo, que había comenzado con gran atención mediática, enfrentó los desafíos de la distancia y las agendas profesionales. La discreción de ambos al momento de anunciar la ruptura refleja un intento por preservar la intimidad y evitar mayores especulaciones.

El silencio mediático de Milett

Aunque Tinelli habló de manera extensa sobre la separación, Milett ha optado por mantener un perfil más reservado. La modelo peruana únicamente compartió su breve mensaje con Karina Iavícoli y su enigmática publicación en Instagram.

En su declaración transmitida por Intrusos, Milett pidió evitar malinterpretaciones: “Estamos bien, te pido perdón por no entrar en detalles. No quiero que nada de lo que diga se pueda malinterpretar. Cerramos esta historia con mucho amor, no tengo nada más que decir”.

Este silencio ha generado aún más interés en los medios, que intentan descifrar el trasfondo de la ruptura y conocer cuál será el rumbo profesional y personal de la actriz en los próximos meses.

Una relación mediática desde el inicio

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa comenzó con gran expectativa en el mundo del espectáculo argentino desde el 2023. La pareja se conoció en el marco del reality ‘Bailando’ y rápidamente su vínculo acaparó titulares tanto en Argentina como en Perú.

Durante sus dos años juntos, compartieron viajes, eventos sociales y momentos familiares, pero también vivieron distanciamiento y crisis que fueron difundidos en redes sociales y en programas de entretenimiento. Por ello, el anuncio de la ruptura generó sorpresa entre seguidores y colegas.

Tinelli habló de la separación con un tono nostálgico, recordando momentos felices junto a Milett y agradeciendo el cariño recibido por la actriz y su familia en el Perú. (Instagram)