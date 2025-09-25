Perú

Marcelo Tinelli revela los motivos de su separación con Milett Figueroa: “Son varios”

El conductor argentino confesó que la ruptura con la actriz peruana se debió a diferencias de perspectivas y no a un hecho puntual.

Por Pilar Cuya

Marcelo Tinelli habló luego de anunciar su separación de Milett Figueroa

La reciente ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ha generado numerosas especulaciones tanto en la prensa peruana como argentina, pero el propio conductor argentino decidió aclarar públicamente los motivos que llevaron al final de la relación.

A la salida de su podcast ‘Estamos de paso’ y en diálogo con las cámaras de ‘Los Profesionales de siempre’, Tinelli abordó el tema y ofreció una visión más detallada sobre el desenlace de su vínculo sentimental con la modelo peruana

Al ser consultado sobre las razones que propiciaron la separación, Marcelo Tinelli explicó que no existió un único factor determinante, sino una suma de diferencias y perspectivas divergentes.

“Son varios motivos, no hay un motivo especial ni nada que se haya ido el amor… Hay cosas que se terminan y que me parece que tiene que ver con diferentes miradas en cuanto a diferentes cosas de la vida. No sé, un montón de características y de cosas que son puntuales y que uno las pueda determinar, sino que son miradas diferentes y me parece que bueno, hasta ahí llegamos”, manifestó el conductor.

La pregunta sobre si el amor habría desaparecido entre la pareja, fue abordada por el conductor argentino con una reflexión sobre la naturaleza cambiante de los sentimientos.

“Qué sé yo, creo que por ahí sigue estando, pero por ahí de otra manera, qué sé yo”, respondió, dejando entrever que, aunque la relación llegó a su fin, los sentimientos pueden persistir bajo otras formas.

Marcelo Tinelli anunció la separación con Milett

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se extendió durante dos años, un período que el conductor calificó como “hermoso” en el segundo programa de su podcast.

La noticia de la separación fue confirmada por el propio Tinelli, quien optó por compartir su perspectiva personal y evitar especulaciones sobre posibles conflictos o desencuentros puntuales.

“Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett. Le mando un beso grande, porque la quiero mucho y la amo mucho. Pasé dos años hermosos a su lado”, expresó. Tinelli subrayó que el cariño entre ambos permanece, aunque en una nueva etapa: “El amor que le tengo no va a cambiar, se va a modificar y se pondrá en otro lugar. Creo que ella también siente lo mismo por mí”.

El conductor insistió en la importancia de cerrar los ciclos de manera positiva, sin resentimientos ni conflictos. “Me gusta terminar algo de buena manera, con amor, con cariño, con empatía con la otra persona. Creo que ambos sentimos lo mismo: muchísimo amor”, sostuvo.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Agradecido con Milett Figueroa

En medio del anuncio de la separación, Marcelo Tinelli dedicó palabras de reconocimiento y gratitud a Milett Figueroa, así como a su familia y al público peruano. El conductor argentino agradeció el cariño recibido durante los casi dos años de relación y expresó su deseo de mantener el vínculo con el Perú, país donde la modelo continuará desarrollando su carrera profesional.

“Quiero agradecerle a ella y a toda su familia, y también a la gente de Perú que me ha dado tanto amor. No es que no los voy a ver nunca más, al contrario. Milett seguirá trabajando en Lima y espero verla pronto”, señaló el presentador.

A pesar de la tristeza que dejó la ruptura, Tinelli resaltó las cualidades de Milett como pareja y como persona, dejando en claro que el afecto y la gratitud por lo vivido permanecerán como un recuerdo valioso en su vida.

Según lo que muestran sus redes sociales, Milett Figueroa aún conserva las fotografías junto a su expareja Marcelo Tinelli, en las que aparecen disfrutando de los viajes que realizaron a Italia, Uruguay y Argentina. Hasta el momento, la modelo y actriz peruana no ha emitido ninguna declaración pública sobre el fin de su relación con el popular ‘Cabezón’

