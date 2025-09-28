Milett Figueroa es voceada para ser parte de Gran Hermano, tras separarse de Marcelo Tinelli | TikTok

La modelo peruana Milett Figueroa suma un nuevo capítulo a su carrera en Argentina ante la expectativa de un posible ingreso al reality Gran Hermano, coincidiendo con el anuncio de su ruptura con Marcelo Tinelli. El interés en torno a Figueroa crece por su nominación como mejor jurado en los Premios Martín Fierro, junto a sus compañeros de Cantando 2024, en una ceremonia prevista para el 29 de septiembre en Buenos Aires.

En territorio argentino, la presencia de Milett Figueroa en estos premios activó especulaciones sobre el motivo de su separación de Tinelli, conductor argentino de amplia trayectoria. Si bien ambos confirmaron el final de la relación, evitaron exponer los detalles, descartaron señalar terceros e hicieron énfasis en el cariño y respeto mutuos. Persisten rumores que asocian la asistencia de Figueroa a la gala con la ruptura, aunque no existen confirmaciones oficiales al respecto.

Durante la reciente emisión de A la Barbarossa, uno de los programas de espectáculos más vistos en el país, el presentador Santiago del Moro abordó el contexto de la premiación y anticipó novedades sobre la próxima edición del reality Gran Hermano.

La producción plantea un giro, ya que la nueva temporada ―denominada “la edición dorada”― permitirá que tanto celebridades como ciudadanos participen en la competencia. Del Moro anunció: “Algunas de las que estarán en la ceremonia van a ser parte de ‘Gran Hermano’”, y, al referirse a posibles participantes, mencionó de manera especial a Milett Figueroa: “Milett sería bárbara”. Con esto, su nombre queda asociado como candidata firme para integrar la próxima edición del formato.

El presentador sumó que la producción baraja la inclusión de figuras de toda la región: “Me acaban de decir ayer que ya hay una figura latinoamericana que está interesada”. Aunque no reveló la identidad, las conjeturas giran en torno a Figueroa, quien ya acumula experiencia en televisión y mantiene elevada popularidad tras su reciente paso por programas argentinos.

El nuevo escenario profesional de Milett Figueroa se entrelaza con el aspecto personal, marcado por la confirmación del final de su vínculo con Marcelo Tinelli. El pasado 24 de septiembre, el conductor y empresario utilizó su programa Estamos de paso para dar a conocer la noticia.

“Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett. Le mando un beso grande, porque la quiero mucho y la amo mucho. Pasé dos años hermosos a su lado. El amor que le tengo no va a cambiar, se va a modificar y se pondrá en otro lugar. Creo que ella también siente lo mismo por mí”, declaró Tinelli.

Por su parte, Figueroa se expresó en términos similares ante la periodista Karina Iavícoli en el programa Intrusos. Consultada por el fin de la relación, respondió: “Primero, gracias por preguntar. No estoy triste, estamos bien. La decisión fue mutua”.

Prefirió no profundizar en detalles ni responder rumores de infidelidad: “Estamos bien, te pido perdón por no entrar en detalles. No quiero que nada de lo que diga se pueda malinterpretar. Cerramos esta historia con mucho amor, no tengo nada más que decir”.

La figura de Milett Figueroa sigue generando atención en el ambiente del espectáculo argentino, tanto por el interés en su futuro dentro de Gran Hermano como por el manejo reservado de su reciente separación. A días de la gala de los Premios Martín Fierro, el público y la prensa aguardan una definición sobre su participación en el popular reality.