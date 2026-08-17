Habló protagonista de pelea viral en Surquillo: detalla qué sucedió y cómo comenzó la gresca

Una discusión de tránsito en el distrito de Surquillo se salió de control, desatando una violenta pelea callejera que involucró a varios vecinos y repartidores. El enfrentamiento, que se hizo viral, escaló a tal punto que se usaron extintores como armas, poniendo en riesgo la vida de los implicados.| Reporte Semanal

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Un video de una pelea callejera, que involucró a varios jóvenes, se volvió viral en redes sociales al tener como protagonistas a trabajadores de una reconocida marca de helados y a los ocupantes de una camioneta. La confrontación inició entre dos jóvenes en una calle de Surquillo, pero luego se sumaron más personas al altercado.

Según información de Reporte Semanal, uno de los protagonistas, Javier Valladares, brindó su testimonio sobre los hechos y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido. Este episodio de violencia pudo terminar en tragedia luego de que utilicen el extintor para golpear.

Protagonista de la pelea viral en Surquillo narra el inicio del enfrentamiento| Foto: Reporte Semanal

El inicio del conflicto en Surquillo

Según el testimonio del protagonista, todo comenzó en la cuadra 1 de la calle María Elena Moyano del distrito de Surquillo, cuando una camioneta ocupó un carril de la vía e impidió el paso de otros vehículos, incluidos los repartidores de helados. De acuerdo con los registros de cámaras de seguridad, los ocupantes de la camioneta se negaron a ceder el paso y permanecieron en el lugar durante varios minutos.

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Javier Valladares, de 27 años, trabaja como repartidor de helados al por mayor. Explicó que, mientras descargaba productos junto a su compañero en una panadería de la zona, comenzaron los insultos y provocaciones por parte de los ocupantes de la camioneta.

“Este problema se ha dado porque otros me han buscado. Yo no he buscado ningún problema, evito la violencia, pero siempre como buen peruano, yo me sé defender”, relató Valladares.

Tras varios intercambios verbales, los ocupantes de la camioneta descendieron y empujaron a los repartidores de helado. La tensión creció hasta que ambos contendientes se quitaron el polo y acordaron pelear uno contra uno, ante la mirada de transeúntes y vecinos que grabaron el enfrentamiento desde un tercer piso.

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El video muestra una confrontación entre cuatro hombres en una calle residencial. Se observa a dos individuos enzarzados en una pelea física, mientras otros dos intervienen o observan. Un hombre sin camisa participa en la disputa. También se registra a un individuo sosteniendo un objeto de color rojo cerca de un vehículo SUV blanco. La situación ocurre en el distrito de Surquillo, según el contexto proporcionado, y se atribuye a un vehículo que bloqueaba el paso. Es una cobertura de evento.

“Tomé la decisión de pelearme contra él. Uno contra uno. No pensé que llegara a más, que iba a haber todo ese show que toda la gente ha visto”, declaró Valladares. El enfrentamiento físico se intensificó cuando un tercero intervino, lo que provocó mayor confusión y violencia.

En medio de la pelea, Valladares utilizó un extintor, lanzándolo contra uno de sus oponentes. “Creo que no fue buena (mi reacción), pero hay momentos que el ser humano a veces se deja llevar por la cólera. Nadie es perfecto y yo lamentablemente me nublé ese momento y me ganó”, reconoció Valladares.

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Las imágenes difundidas muestran cómo el extintor impacta en la cabeza de uno de los involucrados y libera polvo químico, generando pánico entre los presentes.

También, se mostró arrepentido y pidió disculpas públicas a los vecinos de Surquillo: “Mi labor no es pelear por la calle y hacer problemas. Me encuentro muy arrepentido de lo que hice y no volverá a pasar. Voy a controlarme mejor y dedicarme a mi trabajo”.

Las autoridades locales abrieron una investigación y tomaron nota de la placa del vehículo involucrado, perteneciente a César Eduardo Medina Villón, aunque hasta el momento no se ha logrado ubicar al propietario para que brinde su versión.

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La pelea entre cuatro hombres desata violencia en una calle de Surquillo

El caso, que fue noticia tras hacerse viral en redes sociales y puso en evidencia el aumento de la violencia urbana y la falta de control emocional en situaciones cotidianas. El psiquiatra Carlo Bromley analizó el incidente, afirmando que “la salud mental en el Perú está en crisis. Hay evidencias no solamente en el incremento de trastornos mentales y del comportamiento como ansiedad o depresión, sino también por el incremento de la violencia”.

Bromley indicó al citado medio que los ciudadanos tienen una respuesta “muy violenta”. “Las frustraciones que tenemos todos, por diferentes motivos, se acumulan dentro de nosotros y emergen ante cualquier situación que consideramos debemos responder”, sostuvo el especialista.

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