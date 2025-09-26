Marcelo Tinelli molesto sobre rumores de infidelidad a Milett Figueroa con Sabrina Rojas: “Es una falta de respeto”

Marcelo Tinelli responde sobre rumores de infidelidad a Milett Figueroa.

La reciente separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa provocó una oleada de rumores en el ámbito del entretenimiento tanto en Argentina como en Perú. A pesar de que el conductor de televisión confirmó que la relación terminó en buenos términos, la especulación sobre una posible infidelidad con la presentadora argentina Sabrina Rojas ganó fuerza en medios y redes sociales.

Ante ello, Tinelli decidió salir al frente y negó categóricamente haber sido infiel a Milett Figueroa, asegurando que no existió una tercera persona entre ellos.

El anuncio de la ruptura se realizó de manera oficial en el nuevo pódcast de Tinelli, Estamos de paso, donde el propio presentador argentino relató los motivos de la separación. Este pronunciamiento puso el foco en la relación con la actriz Sabrina Rojas, con quien Tinelli compartió pantalla recientemente y exhibió episodios de complicidad en su canal digital.

Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas juegan al doble sentido. Estamos de paso

Para detener la ola de especulaciones, Marcelo Tinelli brindó declaraciones por teléfono al espacio ‘Polémica en el bar’, conducido por Mariano Ludica. El conductor desmintió la existencia de terceras personas y afirmó: “Esta es una separación entre una pareja que hubo mucho amor, muchísimo amor. No sé si tanto para ‘el afuera’, pero nosotros sí sentimos mucho amor y es una etapa terminada, concluida. Gracias a Dios, no hay ni una tercera ni un tercero acá. Nadie”.

Confía en Milett Figueroa y ella en él

Durante el contacto con el programa televisivo, Tinelli enfatizó la relación de confianza mutua que existía entre él y Milett Figueroa. “Lo primero es que confío ciegamente en ella. Y ella confía ciegamente en mí y ya sabemos lo que somos cada uno. Así que me quedo tranquilo y voy a dormir tranquilo esta noche”, declaró.

En su intervención, Tinelli también aprovechó para aclarar que nunca ha terminado una relación por la aparición de un tercero. Según sus palabras, todas sus rupturas previas han ocurrido de manera madura y sin involucrar a otras personas.

“A mí nunca me ha tocado esa cosa de un tercero para terminar una relación a mí. Gracias a Dios, he podido terminar mis relaciones bien, con una cuota de madurez y siempre las he terminado con un mensaje bueno. De hecho, tengo una excelente relación con todas mis ex. Así que está todo bien, de mi parte no hay ningún problema", dijo bastante fastidiado.

¿Sabrina Rojas es la tercera en discordia entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa?

"Añadir a terceros es inmerecido para ninguno. Me parece que es una falta de respeto para la otra persona. En el caso de que fuera al revés, es una falta de respeto para mí”, expresó.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron su relación.

Madre de Milett Figueroa responde sobre ruptura de su hija con argentino

Por su parte, la madre de Milett Figueroa, doña Martha, también optó por romper el silencio y minimizó el episodio. “Todos felices”, sostuvo bastante tranquila. “¿Qué va a pasar? No ha pasado nada, todos felices y contentos. Es normal, siempre sorprenden las separaciones, amistades o los amoríos”, agregó.

Consultada sobre el estado emocional de la modelo, la progenitora de Milett aclaro que su hija está bien. “Todo es normal, todo está muy bien, ella está muy bien. Un beso para él (Marcelo). Todo perfecto, no hay ningún problema”, señaló, dejando en claro que se comunica de forma diaria con ella.

“(Ella) está muy bien, gracias a Dios, sigue trabajando con todos sus proyectos y con todas sus cosas”, dijo.

La mamá de Milett Figueroa sorprendió al mostrarse tranquila tras el fin del romance con Marcelo Tinelli, asegurando que la actriz peruana sigue enfocada en sus proyectos y mantiene la calma ante la situación (Amor y Fuego)

Mientras tanto, Marcelo Tinelli admitió su tristeza por la ruptura y reforzó la idea de cerrar el ciclo en buenos términos. El conductor manifestó en el pódcast el 24 de septiembre: “Sí, una pena (la separación). Estoy muy triste, pero son momentos que llevo guardado en mi corazón”.

“La relación terminó bien, con respeto y cuidado hacia el otro. El amor que le tengo no va a cambiar, se va a modificar y se pondrá en otro lugar. Creo que ella también siente lo mismo por mí. Me gusta terminar algo de buena manera, con amor, con cariño, con empatía con la otra persona. Creo que ambos sentimos lo mismo: muchísimo amor”, dijo el argentino en esa oportunidad.

Marcelo Tinelli revela como se encuentra tras terminar con Milett Figueroa | TikTok