Milett Figueroa es nominada a los Premios Martín Fierro 2025 junto a jurados del Cantando

La modelo peruana ha sido considerada junto a Nacha Guevara, Flavio Mendoza y Marcelo Polino en la categoría a ‘Mejor Jurado de Reality’.

Cantando 2024 nominado a los Premios Martín Fierro 2025 a mejor reality.

Se conocieron a los nominados a los importantes Premios Martín Fierro 2025 se celebró el martes 9 de septiembre y una gran sorpresa para los peruanos, fue que la modelo y actriz, Milett Figueroa, ha sido considerada entre las personalidades nominadas a este imponente galardón.

Durante la transmisión, conducida por Verónica Lozano junto al presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Luis Ventura, se anunciaron en vivo las ternas que competirán en la gala principal.

La novia de Marcelo Tinelli formó parte del jurado de 'Cantando 2024′ junto a Nacha Guevara, Flavio Mendoza y Marcelo Polino. El reality de canto transmitido por América TV compite en dos categorías claves: “Reality” y “Jurados”, colocándose frente a producciones de gran audiencia como “Gran Hermano 2024” y “Survivor, Expedición Robinson” (Telefe).

De confirmarse un triunfo, la peruana consolidaría aún más su presencia en la televisión argentina, donde en los últimos años ha conseguido hacerse un espacio en programas de alta visibilidad.

Todas las nominaciones del rubro Reality y Jurados

En la categoría Reality, los nominados son:

  • Cantando 2024 (América)
  • Gran Hermano 2024 (Telefe)
  • Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
En la categoría Jurados, los ternados son:

  • Milett Figueroa, Nacha Guevara, Flavio Mendoza, y Marcelo Polino (Cantando 2024, América)
  • Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz (El Gran Premio de la Cocina, Eltrece)
  • Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular (Bake Off Famosos, Telefe)
El peso de los Martín Fierro en la región

Los Premios Martín Fierro, organizados por la APTRA, son considerados los galardones más importantes de la televisión y radio argentinas. Su relevancia ha traspasado fronteras, convirtiéndose en un referente para toda la región.

De ahí que la nominación de Milett Figueroa y sus compañeros de jurado sea vista como un gran logro para el talento extranjero en Argentina.

La gala de este 2025 promete ser una de las más competitivas, pues programas de alto rating como 'Gran Hermano’ llegan con ventaja mediática, aunque el factor sorpresa de formatos como 'Cantando’ podría inclinar la balanza.

Peruanos en los Martín Fierro

Aunque Milett Figueroa se perfila como la carta peruana en esta edición, no es la primera vez que compatriotas destacan en este prestigioso galardón.

En noviembre de 2023, durante los Premios Martín Fierro Latino realizados en Miami, Magaly Medina fue reconocida como “Mejor Conductora de TV”. La periodista peruana superó a figuras internacionales como Ana María Polo (Caso Cerrado) y Lili Estefan (El Gordo y la Flaca). Si bien su programa “Magaly TV, La Firme” no ganó en la categoría Mejor Programa de Espectáculos, el triunfo personal de la conductora marcó un hito en su carrera.

En la misma ceremonia, Andrés Hurtado también fue premiado con dos galardones: Mejor Producción Televisiva y Mejor Estilo y Performance en Conducción y Plataforma, consolidando su perfil internacional.

Magaly subastará carteras de Andres
Magaly subastará carteras de Andres Hurtado. (Foto: Instagram oficiales)

Al recibir su premio en 2023, Magaly expresó:“Susana Giménez es un ícono de quienes hacemos televisión latinoamericana. Yo hago espectáculos, soy crítica de espectáculo y no precisamente soy la más querida en mi país. Pero agradezco a APTRA por hacernos parte de esta comunidad televisiva y radiofónica latinoamericana. Ojalá el contenido que hacemos siga difundiéndose más allá de nuestras fronteras”.

Estas declaraciones reflejan la importancia que tienen los Martín Fierro no solo en Argentina, sino en todo el continente.

¿Cuándo serán los Premios Martín Fierro 2025?

La ceremonia se llevará a cabo el próximo lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton Buenos Aires, bajo la conducción de Santiago Del Moro, donde se reconocerá a las producciones y figuras más destacadas de la televisión y radio del 2024.

La gala central de los Martín Fierro 2025 será transmitida en vivo desde Buenos Aires y promete ser un evento de gran expectativa. Allí se conocerá si Milett Figueroa y sus compañeros logran llevarse el premio frente a pesos pesados de la televisión argentina.

De conseguirlo, la peruana no solo sumará un reconocimiento a su carrera en Argentina, sino que también abrirá camino para más compatriotas que buscan internacionalizarse en el competitivo mundo del entretenimiento.

