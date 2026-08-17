El verdadero ‘súperciclo’: Perú atrapado entre la desconfianza y el subdesarrollo, ¿puede la minería romper ese círculo?

Proética propuso crear Oficiales de Integridad en gobiernos regionales y municipales para atender riesgos y denuncias de corrupción.

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Una nueva etapa se abre para la minería peruana y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y la clase política será uno de los principales retos de las próximas elecciones regionales y municipales, según el sociólogo José Luis Gargurevich, exdirector ejecutivo de Proética.

El especialista advierte que solo será posible restablecer la credibilidad democrática si los candidatos priorizan la integridad, la capacidad de diálogo y la resolución efectiva de los problemas locales.

Recuperar la confianza exige candidatos íntegros y ciudadanos vigilantes

Gargurevich sostiene que el desánimo respecto al valor del voto y a la efectividad del sistema político se mantiene alto, en parte porque la democracia aún no responde a la demanda de autoridades honestas e íntegras.

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“Recuperar la confianza en el sistema político, recuperar la confianza en la democracia es clave y es una misión que debería unir a todos los sectores del país”, subrayó.

El exdirector de Proética también remarcó la necesidad de que la sociedad civil, empresas y organizaciones locales impulsen que las agendas electorales respondan a los problemas y necesidades específicas de cada territorio.

Gargurevich sostuvo que la confianza en la democracia solo podrá restablecerse si los candidatos priorizan la integridad, el diálogo y la solución de problemas locales.

La vigilancia ciudadana y la transparencia: herramientas clave

De cara a los comicios, Gargurevich recomendó a la ciudadanía asumir un papel más activo, revisando los posibles conflictos de interés de los candidatos, sus vínculos y la transparencia de sus actividades.

Alertó sobre la presencia de economías ilegales en la política y la urgencia de que el voto sirva para evitar que estos intereses accedan a cargos públicos.

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Además, planteó que gobernadores y alcaldes permitan la vigilancia ciudadana desde el inicio de sus gestiones y durante la ejecución de obras, afirmando que “allí donde se prenden los reflectores de la transparencia y la información, la corrupción no puede subsistir”.

Propuestas para fortalecer la gestión pública y la rendición de cuentas

Entre las propuestas de Gargurevich figura la creación de Oficiales de Integridad en gobiernos regionales y municipales, seleccionados mediante criterios de independencia y meritocracia, como enlaces con la ciudadanía y responsables de atender riesgos y denuncias de corrupción.

Gargurevich también propuso reactivar espacios de trabajo conjunto entre empresas, Estado, sociedad organizada, academia y comunidades para dar seguimiento a las decisiones públicas y prevenir actos ilícitos.

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El reto de la minería: desarrollo que perdure más allá de la extracción

El verdadero desafío de la inversión minera es lograr que sus beneficios trasciendan la vida útil de las operaciones y dejen un desarrollo sostenible en los territorios, afirmó Luis Cortez, gerente general de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama.

Durante la conferencia “Rumbo al GESS 2026: Fondos Sociales como motores del desarrollo territorial sostenible”, Cortez subrayó que no basta con ejecutar recursos, sino que deben transformarse en infraestructura, servicios, educación y productividad que perduren cuando la minería ya no esté presente.

“Esta inversión debe convertirse en proyectos, capacidades, infraestructura y oportunidades que puedan perdurar en el tiempo”, sostuvo.

El financiamiento de expedientes técnicos permitió al Fondo Social Alto Chicama apalancar en promedio 91 soles de inversión pública por cada sol invertido.

Fondos sociales: articulación y proyectos que transforman territorios

El Fondo Social Alto Chicama administra recursos provenientes de las regalías de la operación minera Lagunas Norte y trabaja articuladamente con municipalidades, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la empresa minera.

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Desde su creación en 2009, ha financiado 558 proyectos y 466 estudios y expedientes técnicos. Cortez destacó que uno de los mecanismos más efectivos ha sido financiar expedientes técnicos, los cuales han permitido apalancar, en promedio, 91 soles de inversión pública por cada sol invertido en estos estudios, potenciando el alcance de los recursos.

Entre los proyectos realizados se encuentran la sede universitaria de Trujillo en Santiago de Chuco, sistemas de agua y saneamiento, electrificación, infraestructura educativa y establecimientos de salud.

De la mina al futuro: asegurar que los beneficios permanezcan en la comunidad

Cortez remarcó que el propósito es que los proyectos sean transferidos a las entidades responsables para garantizar su operación y mantenimiento, asegurando que los resultados permanezcan cuando los recursos mineros disminuyan o la operación concluya—en el caso de Alto Chicama, proyectada hasta 2034.

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Los logros incluyen la reducción de la brecha de electrificación, mejoramiento de infraestructura productiva, apoyo a organizaciones locales y la ampliación del acceso a la educación y agua potable.