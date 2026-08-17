IPD responde por fumigación en la Videna con deportistas dentro y anuncia investigación para “determinar responsabilidades”. Crédito: IPD

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El Instituto Peruano del Deporte (IPD) respondió a la polémica generada por la fumigación realizada el último domingo en el albergue de la Videna, donde permanecían deportistas en el interior. Tras las denuncias de los atletas y personas vinculadas al deporte nacional, el organismo confirmó que presentó una denuncia penal y anunció una investigación administrativa interna para esclarecer lo ocurrido.

Mediante un comunicado, el IPD informó que su presidente, Sergio Ludeña Visalot, acudió a la Videna junto a efectivos de la Comisaría de San Luis luego de formalizar la denuncia por los trabajos ejecutados mientras había atletas en el recinto.

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El organismo señaló que Ludeña está brindando “todas las facilidades y colaboración necesarias” a las autoridades para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades por la presunta exposición al peligro de los deportistas.

Como parte de las medidas adoptadas, el IPD anunció una investigación administrativa interna para identificar a quienes hubieran autorizado o permitido la realización de la fumigación y establecer las responsabilidades correspondientes.

El comunicado del IPD tras la fumigación en albergue de la Videna con deportistas dentro.

“No estaba programada para dicho sector”

Uno de los principales puntos del pronunciamiento es que, según el propio IPD, la fumigación no estaba programada para el sector del albergue en esa fecha.

Ante esta situación, la investigación buscará establecer cómo se produjo la intervención, quién permitió su ejecución y bajo qué circunstancias se realizaron los trabajos mientras los deportistas permanecían en el lugar.

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“Se iniciará una investigación administrativa interna para determinar las responsabilidades de quienes hubieran autorizado o permitido estas labores, considerando que la fumigación no estaba programada para dicho sector en esa fecha”, precisó el organismo.

El IPD no especificó quién dispuso directamente la fumigación ni identificó al personal o empresa encargada de ejecutar los trabajos. Estos aspectos deberán ser esclarecidos durante las diligencias correspondientes.

IPD: “El bienestar de nuestros deportistas es una prioridad”

En la parte final de su pronunciamiento, el organismo aseguró que brindará las facilidades necesarias para que las autoridades puedan esclarecer el caso y determinar las responsabilidades que correspondan.

“El Instituto Peruano del Deporte reafirma que la seguridad, salud y bienestar de nuestros deportistas son una prioridad y que se adoptarán todas las acciones necesarias para esclarecer estos hechos y determinar las responsabilidades correspondientes”, sostuvo la institución.

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La denuncia penal presentada por Ludeña y la investigación interna anunciada por el IPD permitirán establecer las circunstancias en las que se realizó la fumigación y determinar quiénes estuvieron involucrados en una intervención que se produjo mientras había atletas dentro del albergue.

El episodio también abre interrogantes sobre los protocolos de seguridad aplicados en las instalaciones de la Videna, especialmente cuando estas son utilizadas como centro de concentración por deportistas que se encuentran próximos a competir.

Deportistas nacionales fueron sorprendidos por la fumigación mientras permanecían en las instalaciones de La Videna. (Video: Miguel Angel Salino)

¿Qué pasó en el albergue de la Videna?

Entre las 6:00 y 7:00 p. m. del domingo 16 de agosto, se realizaron labores de fumigación en el albergue de deportistas de la Videna mientras varios atletas permanecían dentro de las instalaciones.

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La situación generó alarma debido a la presencia de humo en los ambientes donde se encontraban los deportistas. Según los testimonios difundidos tras el incidente, algunos atletas tuvieron que abandonar sus habitaciones ante la cantidad de humo registrada.

Entre los deportistas que se encontraban en el lugar estaban integrantes de la Federación Peruana de Judo, quienes permanecían concentrados como parte de su preparación para próximas competencias. Además, se reportó la presencia de menores de edad, lo que incrementó la preocupación por las condiciones en las que se realizaron los trabajos.

La medallista panamericana Yuliana Bolívar acudió al albergue luego de recibir un mensaje de uno de los deportistas. Al intentar ingresar, relató que la cantidad de humo la obligó a retirarse. “Estaba perdiendo el aire y la oxigenación”, contó Bolívar, quien además cuestionó que no hubiera recibido comunicación previa sobre la fumigación.

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