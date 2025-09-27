Pronabec lanza Beca Permanencia 2025: conoce los requisitos y el cronograma de postulación

El programa incluye acompañamiento socioemocional y de bienestar para fortalecer tanto el rendimiento académico como el desarrollo personal de los seleccionados - Créditos: Andina.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) presentó la Beca Permanencia 2025, dirigida a estudiantes de universidades públicas de todo el país. Este año, se otorgarán 8 mil becas para respaldar a jóvenes que buscan culminar su carrera sin enfrentar dificultades económicas.

Los beneficiarios recibirán una subvención mensual durante sus estudios, lo que les permitirá enfocarse en su formación profesional.

Este programa cubre los gastos de alimentación, movilidad local y materiales de oficina. Además, ofrece un acompañamiento socioemocional y de bienestar, con el objetivo de apoyar no solo el rendimiento académico sino también el desarrollo personal, desde la adjudicación hasta la finalización de la carrera universitaria.

La postulación es virtual, gratuita y está abierta entre el 3 y el 22 de octubre, sin límites de edad, permitiendo que cualquier estudiante elegible pueda presentarse

Cronograma de postulación

El proceso de postulación se llevará a cabo de forma virtual y gratuita desde el viernes 3 de octubre hasta el miércoles 22 de octubre (23:59 horas), accediendo directamente a la página web oficial del concurso. No hay restricción de edad para quienes deseen participar, por lo que cualquier estudiante que cumpla los requisitos puede aplicar en este periodo.

La lista final de seleccionados será publicada el 18 de noviembre. Quienes resulten ganadores deberán aceptar la beca entre el 19 y el 26 de noviembre para iniciar el proceso de incorporación. A partir del 24 de ese mes, se publicará el listado definitivo de los becarios admitidos al beneficio.

El proceso concluye con la publicación de la lista de seleccionados el 18 de noviembre, quienes deberán aceptar el beneficio en las fechas indicadas para incorporarse al programa

Requisitos para postular a la Beca Permanencia 2025

Ser estudiante de una universidad pública, en una carrera y sede consideradas elegibles por la convocatoria.

Estar inscrito entre el segundo y el último ciclo académico en el semestre 2025-II (régimen semestral) o entre el segundo y el último año lectivo en el año académico 2025 (régimen anual).

Acreditar buen rendimiento académico, como mínimo pertenecer al medio superior durante el último periodo académico concluido o de forma acumulada hasta ese momento.

Presentar una constancia o certificado, emitido por la autoridad competente de la institución superior respectiva, que señale: nombre de la universidad, sede y programa de estudios, nombres completos, número de DNI, régimen de estudios (semestral o anual), duración total del programa, ciclo inscrito, y el periodo académico correspondiente al rendimiento alcanzado.

Demostrar condición de pobreza o pobreza extrema vigente según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS).

La Beca Permanencia 2025 ofrece 8 mil subvenciones a estudiantes de universidades públicas para que puedan finalizar sus estudios sin preocupaciones económicas

Por otra parte, el proceso otorga puntos adicionales a postulantes que pertenezcan a alguno de los grupos priorizables del concurso.

Entre ellos, se incluye a víctimas de la violencia ocurrida entre 1980 y 2000, personas con alguna discapacidad, voluntarios reconocidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, residentes de distritos pertenecientes al ámbito del Huallaga o del VRAEM; y miembros de comunidades nativas amazónicas, campesinas o parte del pueblo afroperuano.

Desde su creación, la Beca Permanencia ha permitido que más de 42 mil estudiantes de universidades públicas en condición vulnerable puedan terminar su formación universitaria con éxito y mayor seguridad.

Para mayor información, los postulantes pueden consultar las bases del concurso en la página web del concurso (LINK), escribir al Facebook www.facebook.com/PRONABEC, comunicarse al WhatsApp 914 121 106 o llamar a la línea gratuita 0800 000 18.