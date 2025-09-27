Perú

Marina de Guerra detiene a embarcación extranjera en Tumbes por pesca ilegal en mar peruano

Según informaron desde el norte del territorio nacional, personal naval detectó una incursión de una nave ecuatoriana sin autorización y activó protocolo legal

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Dos imponentes unidades de la
Dos imponentes unidades de la Marina de Guerra en el mar peruano.

Durante un patrullaje en aguas del mar peruano de Tumbes, personal de la Marina de Guerra del Perú realizó la intervención de una embarcación extranjera sorprendida en actividades de pesca ilegal.

La operación, desarrollada en el área bajo jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Zorritos, expuso los riesgos para los recursos del mar peruano y la persistencia de la pesca no autorizada en la frontera marítima con Ecuador.

Según trascendió, fue el deslizador DCB-05 de la capitanía quien detectó la embarcación “Mis Gemas”, con matrícula B-03-09417, mientras navegaba en la zona ubicada en las coordenadas 03º37’42” Sur y 80º35’11” W.

En Tumbes, Marina de Guerra
En Tumbes, Marina de Guerra interviene a nave extranjera por pesca ilegal en mar peruano.

Acciones legales y coordinación interinstitucional

La nave intervenida era tripulada por tres ciudadanos ecuatorianos. Ninguno de los ocupantes contaba con autorización para faenas de pesca en territorio peruano, lo que activó de forma inmediata el protocolo de intervención de la Marina de Guerra del Perú.

De acuerdo con el reporte oficial difundido, tras el control del deslizador naval, la embarcación fue conducida hasta el puerto de La Cruz, espacio bajo supervisión de la Capitanía de Puerto de Zorritos. Allí se ejecutaron los procedimientos legales previstos, con presencia de autoridades locales.

Los tripulantes quedaron a disposición de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental y la Dirección Regional de la Producción de Tumbes, organismos responsables de determinar responsabilidades y eventuales sanciones. 

Ambos entes recibieron la documentación del caso para decidir las acciones correspondientes dentro del marco legal peruano.

La Capitanía de Puerto reiteró su compromiso institucional con la protección de los recursos marinos y el respeto de la soberanía peruana, garantizando la vigilancia del mar de Grau y el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

Las operaciones de patrullaje en la costa norte buscan reducir la pesca ilegal, resguardar los recursos hidrobiológicos y preservar el patrimonio marítimo nacional, factores esenciales para la sostenibilidad del sector pesquero en la región y la defensa de la jurisdicción peruana ante incursiones no autorizadas en aguas del mar territorial.

Pesca ilegal en frontera Perú y Ecuador

La frontera marítima entre Perú y Ecuador presenta una de las zonas más vigiladas debido a la frecuencia con la que se detectan operaciones de pesca ilegal cerca de los límites territoriales.

Esta problemática afecta la sostenibilidad de especies marinas y genera conflictos entre comunidades pesqueras de ambos países.

De acuerdo con el Ministerio de la Producción peruano, la presión sobre el recurso pesquero en la región del mar de Grau ha incrementado la necesidad de fortalecer acciones conjuntas y operativos preventivos.

Las estadísticas oficiales de la Capitanía de Puerto de Zorritos muestran que, en los últimos cinco años, se han incrementado las intervenciones a embarcaciones extranjeras.

Entre las especies más vulnerables ante la pesca no autorizada se encuentran la caballa, el bonito y diversos tipos de crustáceos y moluscos, recursos clave para la economía local. El impacto económico de estas actividades ilegales también es motivo de preocupación para organizaciones de pescadores artesanales, que ven amenazados sus medios de vida ante la extracción no regulada.

Temas Relacionados

Marina de GuerraTumbesMar peruanoPesca ilegalEcuadorperu-noticias

Más Noticias

Jóvenes peruanos podrán trabajar legalmente en Hungría, una vez que entre en vigor el acuerdo suscrito por ambos países

El programa bilateral permitirá a los participantes ampliar su experiencia internacional y fortalecer su perfil profesional, con impacto positivo en sectores como turismo, alojamiento y gastronomía. El acuerdo fue firmado en Estados Unidos, en el contexto de la Asamblea General de la ONU

Jóvenes peruanos podrán trabajar legalmente

Alemania se presenta como País Aliado en PERUMIN 37: “Las grandes mineras en el Perú tienen al menos una máquina alemana”

Con más de 40 empresas en el Pabellón Alemán, el país europeo busca consolidar su presencia en el sector minero del Perú y reafirmar la confianza en las relaciones bilaterales

Alemania se presenta como País

Adolescentes pasan cada vez más tiempo en redes sociales: pautas del Minsa para proteger a los jóvenes en internet

Las plataformas digitales ya no solo son usadas para compartir experiencias; también son escenario de desinformación, violencia y delitos que afectan directamente a los adolescentes, advierten los especialistas

Adolescentes pasan cada vez más

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

De este duelo saldrá el líder de la tabla de posiciones. Jorge Fossati tendrá a Anderson Santamaría de vuelta, mientras que Miguel Rondelli contará con su goleador Facundo Callejo. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Cusco FC EN

Alonzo Vincent, el nuevo peruano que inicia su camino en Europa: debutó a los 16 años con Servette en la Superliga Suiza

El mediocentro nacional, cuya irrupción en el actual subcampeón es total, planea aprovechar las oportunidades que le conceden para ubicarse como un futbolista clave en la actual temporada

Alonzo Vincent, el nuevo peruano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente de EsSalud sobre deficiencias

Presidente de EsSalud sobre deficiencias en el Seguro: “La renovación de equipos constituye una prioridad”

Presidente de Brasil, Lula da Silva, invita formalmente a Dina Boluarte a la COP30 durante reunión bilateral en Estados Unidos

Arana responde a López Aliaga y niega conocimiento de una carta de queja de EE.UU.

Elecciones 2026: estos son los 60 Jurados Electorales Especiales instalados en todo el Perú

Así avanza la censura contra Juan José Santiváñez en el Congreso: Mesa Directiva evaluará su admisión el lunes

ENTRETENIMIENTO

Christian Rodríguez, productor vinculado con

Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, fue brutalmente golpeado por Gustavo Salcedo

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

Beto Ortiz responde a Farfán y explica por qué EVDLV de Cri Cri sí saldrá al aire: “Fracasó y eso hay que agradecérselo a su abogado”

Gustavo Salcedo responde tras agredir a Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla: “Bien merecido ¿No creen?"

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y amenazas: el historial de denuncias del exproductor de Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo

DEPORTES

Universitario vs Cusco FC EN

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alonzo Vincent, el nuevo peruano que inicia su camino en Europa: debutó a los 16 años con Servette en la Superliga Suiza

“El fútbol es para hombres. No tengo una vara mágica”: la sorpresiva respuesta de Roberto Mosquera sobre descender con Alianza Universidad

Resultados de las semifinales del Mundial de vóley masculino 2025: estos son los finalistas del certamen

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada