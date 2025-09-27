Magaly Medina rechaza agresión de Gustavo Salcedo contra productor de Maju Mantilla: “Uno espera esto de un delincuente ranqueado”

Magaly Medina reprocha la actitud de Gustavo Salcedo. Magaly TV La Firme

Luego que Gustavo Salcedo agrediera físicamente al productor Christian Rodríguez el pasado 26 de septiembre, la periodista Magaly Medina no dudó en hacer públicos unos chats que tuvo su reportero con la expareja de Maju Mantilla antes y después de la agresión.

En la conversación, Gustavo Salcedo no duda en asegurar que el productor tenía “bien merecida” la golpiza, dejando entrever que él había sido el autor de la agresión. Asimismo, la conductora leyó el historial de denuncias que entabló Rodríguez ante la Policía Nacional del Perú (PNP) contra el aún esposo de Maju Mantilla, generando alarma sobre la seguridad del denunciante.

Durante la última emisión de su programa, Magaly TV La Firme, Magaly Medina cuestionó la conducta de Salcedo y condenó la historia de hostigamientos que llevaron a Christian Rodríguez a temer seriamente por su integridad y la de su núcleo familiar.

“Cualquiera temería por su vida. Si tengo una moto lineal que, de forma amenazante, me está siguiendo hasta el colegio de mi hijo sin tener ningún tipo de (seguridad) ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué hacerlo vivir a este hombre una situación de violencia, de acoso, de miedo, de nervios, amenazas de ese tipo? El productor acusa directamente a Gustavo Salcedo de estas amenazas y de estos seguimientos, tanto que lo hicieron temer por su vida", expresó la conductora, poniendo en evidencia el clima de zozobra que rodeó durante semanas a Rodríguez y su entorno cercano.

Magaly Medina rechaza agresión de Gustavo Salcedo contra productor de Maju Mantilla.

Magaly Medina cuestionó a Gustavo Salcedo por su comportamiento, indicando que son propias de un delincuente, hecho que le ha sorprendido mucho.

“¿Por qué alguien se tomaría el trabajo de hacer eso? ¿Por qué Gustavo Salcedo se comportaría de una forma que linda en lo criminal, en lo delincuencial, en lo patanés con lo ruin? Estas cosas uno a veces las espera de un criminal, de un delincuente ranqueado, pero no de una persona educada, de una persona que vendió una imagen de caballerosidad, de ser el caballero galante, el caballero andante de nuestra exmis Miss Mundo. Es lamentable lo que está pasando", señaló.

Denuncia de Christian Rodríguez contra Gustavo Salcedo tras agresión. Magaly TV La Firme

Abogada de Christian Rodríguez da detalles del agravio

De acuerdo con la versión del propio Christian Rodríguez, y respaldada por su abogada Gabriela Navarro, los hechos del 26 de septiembre fueron el punto culminante de una serie de agresiones previas.

“Esta noticia ya ha tenido cierto rebote a nivel de medios. Ya se hicieron las denuncias correspondientes contra esta persona, porque no es un primer hecho este, sino esto ha sido algo recurrente. Han habido ya otras agresiones, amenazas contra el señor Christian, y no solo contra él, sino contra también su familia, contra su esposa, contra su menor hijo. Esto no es común y debe ser investigado y sancionado,” señaló Navarro a través del hilo telefónico con Magaly TV La Firme.

Agresiones y amenazas de parte de Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez. Magaly TV La Firme

Según lo expuesto en el programa y los documentos policiales, el temor de Rodríguez no era solo por sí mismo sino especialmente por la seguridad de su esposa e hijo. El proceso policial permanece en curso, con el testimonio de Christian Rodríguez como pieza central en la investigación. Por otro lado, los mensajes de Gustavo Salcedo difundidos por Magaly TV La Firme refuerzan el reconocimiento de los hechos y consolidan la preocupación de la víctima y su entorno ante posibles acciones futuras.

Christian Rodríguez revela qué pasó con su hijo y esposa tras brutal choque de parte de Gustavo Salcedo: “Mi hijo estaba dentro del carro”.