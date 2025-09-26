‘El Monstruo’, Erick Moreno Hernández, fue recluido en el penal ‘La Emboscada’ junto al criminal más peligroso de Paraguay

'El Monstruo' quedará bajo custodia de la policía de Paraguay y será trasladado a prisión de máxima seguridad | Canal N

Erick Luis Moreno Hernández, conocido como El Monstruo, ya se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad ‘La Emboscada’ en Paraguay. En este centro carcelario compartirá pabellón con Armando Javier Rotela Ayala (43), líder del Clan Rotela y considerado el preso más importante del país. La prisión, formalmente llamada Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, fue inaugurada en marzo de 2024 y está ubicada en Emboscada, departamento de Cordillera, a 48 kilómetros de Asunción.

El ingreso de ‘El Monstruo’ se realizó a las 11:30 (09:30 hora peruana) en un complejo penitenciario que comparte predio con otras cárceles y donde el régimen es sumamente estricto: los reclusos permanecen 22 horas diarias en celdas individuales y portan uniforme rojo, identificándolos como parte del sector de máxima seguridad.

Moreno Hernández enfrenta dos procesos: uno por robo agravado, a cargo del juez de Garantías 12 de Asunción, Francisco Antonio Acevedo Morel; y otro por secuestro y organización criminal, instruido por la jueza de Garantías 1, Clara Elizabeth Ruiz Díaz Parris. En el primer caso, pesa sobre él una condena de 12 años en Perú por un asalto a un taxista ocurrido en Lima el 10 de abril de 2017. Por el segundo, es señalado como cabecilla del secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores, quien permaneció en cautiverio entre el 13 y 24 de mayo de 2024. Por secuestro, enfrenta una expectativa de 30 años de prisión y 20 años adicionales por organización criminal.

Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, será recluido en centro penitenciario donde se encuentra el criminal Armando Javier Rotela Ayala | Foto composición: Infobae Perú

Rivalidad policial y disputas por la captura

La captura de Erick Luis Moreno Hernández sucedió en una vivienda del barrio Mita’i de San Lorenzo, donde residía desde hacía una semana con una joven paraguaya. La detención, realizada por la policía paraguaya, originó disputas con la policía peruana, según detallan los medios de ese país, que sostienen que los agentes expresaron su descontento tras las declaraciones públicas de las autoridades peruanas, quienes atribuyeron la captura a información procedente de Lima.

Agregan que, los investigadores de Paraguay aislaron a sus colegas extranjeros del operativo por sospechas de filtraciones, pues en ocasiones anteriores Moreno Hernández fue alertado rápidamente tras solicitudes de documentación, lo que había frustrado intentos previos de arresto.

La molestia creció después de publicaciones en redes del Ministerio del Interior de Perú y la Policía Nacional del Perú, que atribuían el éxito del operativo a sus divisiones. Incluso informaron: “hemos recibido a Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’. Actualmente se encuentra bajo custodia de nuestro equipo especial de la Dirección de Investigación Criminal”. Sin embargo, la policía paraguaya desmintió esta afirmación y aclaró que la fotografía difundida (con policías peruanos en Asunción) fue de carácter protocolar.

Celulares y documentos incautados bajo estricta custodia

Dentro de la investigación, a 'El Monstruo’ se le incautaron una cédula y un pasaporte peruanos falsos, así como cuatro teléfonos móviles. El propio detenido reconoció que estos dispositivos podrían contener comunicaciones con autoridades policiales peruanas presuntamente implicadas en su protección.

Los equipos quedaron bajo custodia de la Unidad Especial de Inteligencia (SIU) de la policía paraguaya, supervisada por la DEA de Estados Unidos. La policía peruana pidió la entrega de los celulares, lo que levantó desconfianza en Paraguay sobre el destino y uso de la información contenida.

El Ministerio del Interior de Perú había comunicado previamente: “a Erick Moreno, vinculado a extorsión, secuestro y sicariato, se le ha incautado un pasaporte y 4 celulares, elementos importantes para las investigaciones correspondientes. A este sujeto le alcanzó el brazo de la ley y nuestra Policía Nacional del Perú”. Además, la cartera aseguró: “con el acompañamiento de la Fiscalía de Perú y autorizaciones del Poder Judicial, vamos a extraer toda la información y analizar todos los documentos para llegar a toda la organización”.