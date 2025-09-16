Decomisan tortugas marinas disecadas en hotel de Paracas: especies en peligro eran exhibidas como adornos

SERFOR decomisó tortugas marinas disecadas que eran exhibidas en hotel de Paracas. Foto: SERFOR

Un operativo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) reveló un hecho preocupante en el balneario de Paracas. En el interior del Hotel Paracas Luxury, ubicado en Pisco, se encontraron cuatro tortugas marinas disecadas que eran exhibidas como piezas decorativas, sin documentación que acredite su legalidad.

Durante la diligencia, realizada el 9 de septiembre con autorización del administrador del establecimiento, se constató la presencia de tres ejemplares de tortuga verde (Chelonia mydas) y uno de tortuga carey (Eretmochelys imbricata). Dos de los especímenes estaban completos y los otros correspondían solo a caparazones.

Especies en riesgo crítico

Las especies encontradas están clasificadas por el Estado peruano como En Peligro (EN) en el caso de la tortuga verde y En Peligro Crítico (CR) en el caso de la tortuga carey. Ambas forman parte de la lista de especies protegidas a nivel nacional e internacional debido a su grave estado de amenaza.

SERFOR decomisó tortugas disecadas en Ica. Foto: SERFOR

Al solicitar la documentación correspondiente, los representantes del hotel afirmaron que los registros estaban en poder de antiguos propietarios y que las piezas llevaban varios años en el lugar. Sin embargo, al no presentarse pruebas de tenencia legal, el SERFOR procedió al decomiso para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

“Todas las tortugas marinas están protegidas”

Alberto Yataco Pérez, administrador técnico de la ATFFS Ica, recalcó que el Estado tiene un compromiso firme en la defensa de estas especies:

“Todas las especies de tortugas marinas se encuentran protegidas por la legislación nacional e internacional debido a su condición de amenaza. El SERFOR mantiene el compromiso de continuar trabajando articuladamente con las autoridades competentes para prevenir y sancionar los delitos contra la fauna silvestre en el país”.

turtugas disecadas. Foto: SERFOR

El rol vital de las tortugas marinas

Las tortugas marinas son animales migratorios que habitan en todos los océanos y cumplen un papel clave en el equilibrio de los ecosistemas marinos. Sus zonas de reproducción se encuentran en mares tropicales y su desaparición podría generar impactos graves incluso en la pesca, una actividad vital para comunidades costeras.

En el mar peruano se registran cinco de las siete especies de tortugas marinas existentes en el planeta:

Tortuga verde ( Chelonia mydas ).

Tortuga golfina o pico de loro ( Lepidochelys olivacea ).

Tortuga carey ( Eretmochelys imbricata ).

Tortuga cabezona o amarilla ( Caretta caretta ).

Tortuga dorso de cuero o laúd (Dermochelys coriacea).

Compromisos internacionales

El Perú ha ratificado acuerdos globales para la protección de estas especies, como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS).

tortuga - paracas

En esa línea, el SERFOR aprobó en 2019 el Plan Nacional de Conservación de las Tortugas Marinas 2019-2029, que busca reducir en más del 50% las muertes ocasionadas por actividades humanas y garantizar la conservación de hábitats prioritarios de anidación y alimentación.

El decomiso en Paracas refuerza la vigilancia sobre la tenencia, transporte y comercialización ilegal de especies en peligro. Las autoridades anunciaron que continuarán con las investigaciones para determinar la procedencia de los ejemplares y posibles responsabilidades legales.