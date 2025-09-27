Corte de agua de Sedapal: Tres distritos de Lima se quedarán sin el servicio el lunes 29 de septiembre

El corte de agua programado para el 11 de abril afectará zonas específicas en varios distritos de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

El lunes 29 de septiembre, vecinos de los distritos de Lurigancho, San Juan de Lurigancho y Los Olivos afrontarán una interrupción en el servicio de agua potable debido a trabajos de limpieza de reservorios programados por Sedapal. Estas labores buscan preservar la calidad del agua y el buen funcionamiento de la red de abastecimiento.

El corte de agua se extenderá por lapsos de hasta 12 horas en algunas áreas. Se recomienda a los usuarios almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso durante el periodo de suspensión.

¿Qué distritos serán afectados?

San Juan de Lurigancho

El lunes 29 de septiembre, el distrito de San Juan de Lurigancho registrará una interrupción del servicio de agua potable desde las 9:00 de la mañana hasta las 11:55 de la noche debido a trabajos de limpieza del reservorio. La medida afecta al Sector 413 e involucra las siguientes zonas:

AH. Integra Unidos Sector Sol de Oro

AH. Corazón de Jesús

AH. Santo Toribio

AH. Integra Nuevo Perú Sector 2

AH. Integra Nuevo Perú Sector Nuevo

Hospital El Carmen

AH. José Gálvez

AH. Simón Bolívar

Coop. de Vivienda La Fragata Ltda.

APV. Abraham Valdelomar

APV. Los Jardines Nueva Lima

Asociación Fundo Cátedra

Mz. W Parque Industrial

APV. Integración Solid

Prog. Resid. Ama Sutic

Prolongación Ama Sutic

Manantial (Las Galeras)

Urbanización Los Abogados Manantial

Ampliación San Judas Tadeo

Mz. S de Muruhuay

Asoc. Los Mariátegui

Unidad Los Constructores

AH. Integra Unidos

Los Jardines 30 de Octubre II Etapa

Agrupación El Misti

P.I. Chavín de Huántar

AH. Los Portales de José Gálvez

Unidad Vecinal Solidaridad

APV. Las Palmeras

APV. Abraham Lincoln

Ampliación San Judas Tadeo

APV. Los Jardines Casa Blanca

AH. Santa Rosa

Las Casuarinas de Casa Blanca

AH. Ladrillera

AH. Humanidad

Santa Rosa II

APV. Los Jardines de Casa Blanca

AH. Simón Bolívar sector ampliación

Urbanización La Fragata

Unidad Vecinal Manantial

Progresistas Ama Sutic

APV. Ama Sutic

Unidad Vecinal Mariátegui

Unidad Vecinal Manantial

APV. Juan Pablo II

Asociación Fundo Cátedra

Hospital Niño de Jesús

APV. Las Magnolias

AH. Integra Unidos sector Los Abogados

Mz. D, Mz. F, Mz. G, Mz. E, Mz. H, Mz. S de Muruhuay

Los Olivos

Sedapal también anunció una interrupción del servicio de agua potable debido a la limpieza del reservorio. El corte se aplicará al Sector 80 y regirá desde las 12:00 del mediodía hasta las 8:00 de la noche. Las zonas afectadas son:

AH. Cerro El Pacífico

Los Ladrilleros

AH. Villa Mercedes

P.J. 28 de Julio

AH. 5 Estrellas Chavarría

AH. 6 de Noviembre

Coop. Vivienda El Trabajo

AH. Mártires del SUTEP

AH. Sarita Colonia

AH. Los Ángeles

Asoc. Las Vegas

AH. Juan Pablo II El Peregrino

AH. Las Mercedes

AH. Santa Cruz

P.J. Virgen de las Mercedes

Lurigancho

Este distrito también será afectado con la suspensión del servicio por limpieza de reservorio en el Sector 138. La interrupción comenzará a las 7:00 de la mañana. En parte de las zonas, el servicio se restablecerá a las 7:00 de la noche y en otras, a las 11:50 de la noche. Las áreas afectadas incluyen:

Asociación de Propietarios de la Urbanización Gramalote, Etapa Ñaña

C.P. La Pantoena

Calles 1, 2, 3

Avenida Alameda del Panteón

Las Pinos

P.J. Independencia (Mz. 15, 16, 17)

AH. Alto Perú

Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18