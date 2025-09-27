Perú

Corte de agua de Sedapal: Tres distritos de Lima se quedarán sin el servicio el lunes 29 de septiembre

La suspensión del servicio afectará por un lapso de hasta 15 horas consecutivas. La empresa ha recomendado a las familias abastecerse de agua para cubrir sus necesidades durante el período programado

El corte de agua programado
El corte de agua programado para el 11 de abril afectará zonas específicas en varios distritos de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

El lunes 29 de septiembre, vecinos de los distritos de Lurigancho, San Juan de Lurigancho y Los Olivos afrontarán una interrupción en el servicio de agua potable debido a trabajos de limpieza de reservorios programados por Sedapal. Estas labores buscan preservar la calidad del agua y el buen funcionamiento de la red de abastecimiento.

El corte de agua se extenderá por lapsos de hasta 12 horas en algunas áreas. Se recomienda a los usuarios almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso durante el periodo de suspensión.

¿Qué distritos serán afectados?

San Juan de Lurigancho

El lunes 29 de septiembre, el distrito de San Juan de Lurigancho registrará una interrupción del servicio de agua potable desde las 9:00 de la mañana hasta las 11:55 de la noche debido a trabajos de limpieza del reservorio. La medida afecta al Sector 413 e involucra las siguientes zonas:

  • AH. Integra Unidos Sector Sol de Oro
  • AH. Corazón de Jesús
  • AH. Santo Toribio
  • AH. Integra Nuevo Perú Sector 2
  • AH. Integra Nuevo Perú Sector Nuevo
  • Hospital El Carmen
  • AH. José Gálvez
  • AH. Simón Bolívar
  • Coop. de Vivienda La Fragata Ltda.
  • APV. Abraham Valdelomar
  • APV. Los Jardines Nueva Lima
  • Asociación Fundo Cátedra
  • Mz. W Parque Industrial
  • APV. Integración Solid
  • Prog. Resid. Ama Sutic
  • Prolongación Ama Sutic
  • Manantial (Las Galeras)
  • Urbanización Los Abogados Manantial
  • Ampliación San Judas Tadeo
  • Mz. S de Muruhuay
  • Asoc. Los Mariátegui
  • Unidad Los Constructores
  • AH. Integra Unidos
  • Los Jardines 30 de Octubre II Etapa
  • Agrupación El Misti
  • P.I. Chavín de Huántar
  • AH. Los Portales de José Gálvez
  • Unidad Vecinal Solidaridad
  • APV. Las Palmeras
  • APV. Abraham Lincoln
  • Ampliación San Judas Tadeo
  • APV. Los Jardines Casa Blanca
  • AH. Santa Rosa
  • Las Casuarinas de Casa Blanca
  • AH. Ladrillera
  • AH. Humanidad
  • Santa Rosa II
  • APV. Los Jardines de Casa Blanca
  • AH. Simón Bolívar sector ampliación
  • Urbanización La Fragata
  • Unidad Vecinal Manantial
  • Progresistas Ama Sutic
  • APV. Ama Sutic
  • Unidad Vecinal Mariátegui
  • Unidad Vecinal Manantial
  • APV. Juan Pablo II
  • Asociación Fundo Cátedra
  • Hospital Niño de Jesús
  • APV. Las Magnolias
  • AH. Integra Unidos sector Los Abogados
  • Mz. D, Mz. F, Mz. G, Mz. E, Mz. H, Mz. S de Muruhuay

Los Olivos

Sedapal también anunció una interrupción del servicio de agua potable debido a la limpieza del reservorio. El corte se aplicará al Sector 80 y regirá desde las 12:00 del mediodía hasta las 8:00 de la noche. Las zonas afectadas son:

  • AH. Cerro El Pacífico
  • Los Ladrilleros
  • AH. Villa Mercedes
  • P.J. 28 de Julio
  • AH. 5 Estrellas Chavarría
  • AH. 6 de Noviembre
  • Coop. Vivienda El Trabajo
  • AH. Mártires del SUTEP
  • AH. Sarita Colonia
  • AH. Los Ángeles
  • Asoc. Las Vegas
  • AH. Juan Pablo II El Peregrino
  • AH. Las Mercedes
  • AH. Santa Cruz
  • P.J. Virgen de las Mercedes

Lurigancho

Este distrito también será afectado con la suspensión del servicio por limpieza de reservorio en el Sector 138. La interrupción comenzará a las 7:00 de la mañana. En parte de las zonas, el servicio se restablecerá a las 7:00 de la noche y en otras, a las 11:50 de la noche. Las áreas afectadas incluyen:

  • Asociación de Propietarios de la Urbanización Gramalote, Etapa Ñaña
  • C.P. La Pantoena
  • Calles 1, 2, 3
  • Avenida Alameda del Panteón
  • Las Pinos
  • P.J. Independencia (Mz. 15, 16, 17)
  • AH. Alto Perú
  • Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18

