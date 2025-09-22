Corte de agua de Sedapal afectará el 23 de septiembre a 4 distritos de Lima hasta por 15 horas: en estas zonas

Diversas zonas de Lima Metropolitana se preparan para enfrentar una interrupción en el servicio de agua potable, según Sedapal. (Composición: Infobae Perú)

Los habitantes de Lima Metropolitana se preparan para enfrentar un corte de agua que pondrá a prueba su rutina diaria. Desde la mañana del martes 23 de septiembre, más de una decena de sectores distribuidos en cuatro distritos tendrán suspendido el servicio hasta por 15 horas, según confirmó Sedapal.

Según lo anunciado por la empresa en sus redes sociales, la interrupción se realizará para ejecutar trabajos específicos de mantenimiento y empalme en la red, así como operaciones de limpieza de reservorios, tareas técnicas consideradas esenciales por la entidad.

Sedapal precisó que este corte, que comenzará en diferentes horarios según el distrito, afectará de manera parcial a Chorrillos, Ate, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores.

El corte de agua programado para el 23 de septiembre afectará zonas específicas en varios distritos de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

La suspensión del servicio busca asegurar la continuidad y calidad del abastecimiento en las zonas intervenidas, aunque representará una molestia importante para una cantidad significativa de familias y comercios.

Chorrillos

En el distrito de Chorrillos, el corte se concentrará en la zona del A.H. Cruz de Armatambo. De acuerdo con la información oficial, las áreas comprendidas en el cuadrante serán la Av. Julio Calero, Calle San José, Calle 2, Calle 1, Calle Los Fundadores y Calle 2 de Mayo.

El servicio se suspenderá desde las 12:00 del mediodía y está previsto que se restablezca a las 11:00 de la noche. Esto implica un total de 11 horas sin agua potable para los residentes y establecimientos de la zona.

Ate

En Ate, la operación contempla la limpieza de reservorios en tres áreas diferenciadas de este distrito. Sedapal confirmó que los primeros sectores donde se interrumpirá el suministro son:

A.H. María Jesús Espinoza y A.H. Monterrey “B” (sector 176), de 12:00 p.m. a 11:50 p.m.

A.H. Los Triunfadores, Asociación Paraíso de Amauta y A.H. Amauta zona B (sector 176), de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Sedapal subrayó que estas acciones forman parte del mantenimiento periódico de la infraestructura, por lo que se busca minimizar la posibilidad de futuros cortes inesperados. La empresa estatal también señala que, en total, el servicio estará suspendido entre 8 y casi 12 horas según la zona específica dentro de Ate.

San Juan de Lurigancho

San Juan de Lurigancho será el distrito con la mayor cantidad de zonas impactadas y el tiempo más prolongado de restricción. El corte iniciará a las 9:00 a.m. y se normalizará a las 11:50 p.m., con una duración total de casi 15 horas.

Según la entidad, las áreas afectadas comprenden los siguientes sectores:

Sector 406: Urb. La Viña, Asoc. San Hilarión, APV. San Hilarión, Urb. San Carlos, Coop. La Huayrona, Urb. Flores 78, Urb. Flores 81, APV. Inca Manco Cápac, Urb. Las Flores de Primavera, Las Flores de Primavera, A.H. La Basílica, Urb. Los Jardines del Paraíso, Los Álamos.

Sector 412: A.H. 1 de Septiembre, A.H. Arenal de Canto Grande, Asoc. Santa Rosa de Ascarrunz, A.H. Señor de los Milagros II, P.J. Nuevo Horizonte, APV. San Martín V etapa Juan Pablo II, A.H. Arenal Alto Canto Grande, A.H. Señores de los Milagros II, A.H. César Vallejo, A.H. Nueva Vida - Zona A-C, A.H. Nuevo Milenio Sector Oeste, P.J. Juan Pablo II IV etapa sector II, Nueva Vida Sector B, APV. Milenio, APV. Jesús, APV. César Vallejo.

Otros sectores: Asoc. San Jorge, Asoc. San Juan, Asoc. San Marcos, Asoc. Prov. Chavín de Huántar, A.H. Los Rosales, Asoc. Viv. Villa Casuarinas, A.H. Cerro Sauce Alto Sector 1, A.H. Villa Rosario, P.J. Santa Rosa de Huachipa, A.H. José M. Arguedas, APV. Santa Fe Alta, A.H. 1 de Mayo Marangá, A.H. Mariscal Cáceres, Asoc. Santa Rosa de Ascarrunz, A.H. San Pedro, A.H. Mariscal Cáceres, Apv. Los Ángeles.

San Juan de Miraflores

En San Juan de Miraflores, el corte responde a operaciones de empalme en las redes. Los trabajos afectarán la Urbanización San Juan y el cuadrante definido por las avenidas Guillermo Billinghurst, César Canevaro, José Antonio Morales y Vargas Machuca. El cese del servicio se realizará entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, con una interrupción prevista de 12 horas.

La entidad subrayó la importancia de la programación y comunicación previa para mitigar el impacto sobre la población y recomendó que los vecinos tomen previsiones para almacenar agua suficiente durante la suspensión.

Además, Sedapal aconseja a los usuarios de las zonas detalladas adoptar medidas preventivas, como el almacenamiento de agua en envases limpios y seguros para cubrir las necesidades básicas durante las horas de corte, así como extremar el uso racional del recurso.