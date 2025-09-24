Perú

Sedapal: corte de agua afectará seis distritos de Lima hasta por 11 horas este viernes 26 de septiembre

Numerosos hogares y comercios de la capital experimentarán una interrupción prolongada del suministro, mientras se ejecuta trabajos técnicos para mejorar la infraestructura hídrica y garantizar la seguridad del servicio

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Guardar
Serán un total de seis
Serán un total de seis distritos los que se verán afectados con el corte de agua en Lima. (Composición: Infobae Perú)

Un total de seis distritos de Lima Metropolitana enfrentarán este viernes 26 de septiembre una interrupción prolongada en el suministro del servicio de agua potable, de acuerdo con la información oficial difundida por Sedapal en sus canales oficiales.

La medida, que tendrá una duración máxima de casi 12 horas, afectará a los vecinos de Miraflores, Surquillo, La Molina, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Santa Anita. La restricción busca permitir trabajos técnicos prioritarios en las redes del sistema, e impactará en miles de hogares y comercios.

De acuerdo con Sedapal, la paralización temporal del abastecimiento responde a procedimientos de ejecución de empalme, limpieza de reservorios y cambio de grifos contra incendios. Esas intervenciones forman parte de las labores programadas para garantizar la operatividad de la infraestructura hídrica de la ciudad.

El servicio de Sedapal será
El servicio de Sedapal será interrumpido en seis zonas de la capital este 26 de septiembre. (Andina)

Distritos afectados

En Miraflores, la suspensión del servicio inicia a las 12:00 p.m. y se prolongará hasta las 11:00 p.m. aproximadamente, afectando a la urbanización San Antonio, en el cuadrante delimitado por la avenida Paseo de la República, avenida Ricardo Palma, avenida República de Panamá y avenida Alfredo Benavides.

En Surquillo, el corte está previsto desde las 12:00 p.m. hasta las 11:00 p.m., debido a trabajos de cambio de grifo contra incendio. Las zonas impactadas incluyen el conjunto residencial Dammiert Muelle, así como varias avenidas cercanas y los sectores denominados Los Faisanes y Prolongación Los Cuculíes.

En La Molina, la interrupción alcanzará al conjunto residencial La Alameda I y a la urbanización Las Lomas de La Molina Vieja, incluyendo las manzanas P1, O1, D1, F1, G1, J1, H1, N1, M1, K1 y L1. El corte, motivado por la limpieza de reservorios, comenzará a las 12:00 p.m. y culminará a las 11:50 p.m. Este distrito protagoniza el corte de mayor duración.

Sedapal asegura que el agua
Sedapal asegura que el agua distribuida en Lima y Callao cumple con los estándares de calidad, a pesar de los recientes informes que señalan la presencia de bacterias y metales pesados. Foto: Composición Infobae Perú

En el caso de San Martín de Porres, la empresa de agua ejecutará dos interrupciones simultáneas, desde las 12:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. en los sectores correspondientes a la Asociación Nueva Jerusalén del Paraíso, Villa Isolina y los Pobladores Huertos del Paraíso.

Otra área afectada incluye las zonas de Casuarinas del Norte II Etapa, Asoc. Viv. del Programa Las Palmeras, Residencial Tayacaja, San Cristóbal, P.V. Señor de Muruhuay y P.V. Sutaesalud.

Sedapal advirtió que este cronograma responde a la necesidad de prevenir incidentes relacionados con la presión y calidad del agua en redes principales y periferias. Estos trabajos, según detalló la entidad, son parte de su política de “mantenimiento periódico y mejora continua”.

sedapal - agua potable
sedapal - agua potable

Zonas afectadas por distrito

Miraflores:

  • Urb. San Antonio

Cuadrante: Av. Paseo de la República, Av. Ricardo Palma, Av. República de Panamá, Av. Alfredo Benavides

Surquillo:

  • Conjunto Residencial Dammiert Muelle
  • Av. General Recavarren
  • Av. Domingo Orúe
  • Av. Paseo de la República
  • Av. Los Faisanes
  • Prolongación Los Faisanes
  • Prolongación Los Cuculíes

La Molina:

  • Conjunto Residencial La Alameda I
  • Urb. Las Lomas de La Molina Vieja (Manzanas P1, O1, D1, F1, G1, J1, H1, N1, M1, K1, L1)

San Martín de Porres:

  • A.H. Nueva Jerusalén del Paraíso
  • A.H. Villa Isolina
  • Asociación de Pobladores Huertos del Paraíso
  • Asoc. Viv. Casuarinas del Norte II Etapa
  • Asoc. Viv. del Programa Las Palmeras
  • Asoc. Residencial Tayacaja S.M.P.
  • P.V. San Cristóbal
  • P.V. Señor de Muruhuay
  • P.V. Sutaesalud
Usuarios pueden consultar el portal
Usuarios pueden consultar el portal oficial de Sedapen al para verificar las zonas afectadas por los cortes de agua en Lima y Callao.

San Juan de Lurigancho:

  • A.H. Magisterial Horacio Zevallos Gámez
  • APV Ramón Castilla
  • A.H. Los Artesanos
  • A.H. Eduardo de la Pinilla
  • Coop. La Huancaroya
  • Coop. La Unión
  • CE Ramón Prialé
  • Agru Paula Barreto
  • A.H. PJ Chavín de Huántar
  • Hda. Santa Victoria
  • Manzanas de la Hda. Santa Victoria
  • AA.HH. Virgen del Carmen Grande
  • Asoc. Nueva Jerusalén
  • AA.HH. Valle Hermosa
  • AJ Jesús Opoza Chonta
  • Coop. Marcial Luzuriaga
  • APV San Pablo
  • APV Los Andes
  • APV Chavín de Huántar Hospital Materno Infantil
  • Agru El Misti
  • P.I. Chavín de Huántar

Santa Anita:

  • Coop. Viñas de San Francisco
  • Urb. Portada de Ceres
  • Coop. Benjamín Doig
  • Urb. Productores
  • Urb. El Asesor I y II
  • A.H. 29 de Enero

Horarios estipulados por zonas

  • Miraflores: de 12:00 p.m. a 11:00 p.m.
  • Surquillo: de 12:00 p.m. a 11:00 p.m.
  • La Molina: de 12:00 p.m. a 11:50 p.m.
  • San Martín de Porres: de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.
  • San Juan de Lurigancho: de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
  • Santa Anita: de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Una ama de casa junta
Una ama de casa junta en una olla un poco de agua a vísperas de un corte de agua programado por Sedapal en Lima Metropolitana. (Andina)

Sedapal enfatizó que, pese a los esfuerzos logísticos y a la habilitación de puntos de abastecimiento alternativo donde sea posible, se recomienda a la población almacenar agua con antelación para cubrir las necesidades básicas durante las horas del corte. Las autoridades de Lima Metropolitana se encuentran en coordinación para monitorear el desarrollo de los trabajos y atender cualquier incidencia.

La entidad recordó a los usuarios que el restablecimiento del servicio podría demorar unos minutos adicionales luego de la hora anunciada, de acuerdo con las condiciones técnicas de cada zona.

Ante cualquier consulta, las familias pueden comunicarse con la central telefónica de la empresa a través de los números habituales o consultar el portal web oficial www.sedapal.com.pe para recibir atención personalizada sobre rutas de camiones cisterna, puntos de distribución y cronogramas actualizados.

Temas Relacionados

Corte de aguaSedapalLima MetropolitanaSan Juan de Luriganchoperu-noticias

Más Noticias

La madre de ‘Cri Cri’ acusa a ‘Cuto’ Guadalupe de indiferencia durante proceso legal: “Me fui llorando de rabia”

Judith Guadalupe contó que su hermano no accedió a escuchar las pruebas que demostraban la inocencia de su hijo Cristian, mientras la familia enfrentaba las consecuencias de una grave acusación judicial

La madre de ‘Cri Cri’

¿La fórmula más rápida para quebrar tu negocio? Depender de un único cliente: 5 errores que toda mype debe evitar en 2026, según BCP

No tomar nota sobre los ingresos, egresos y presupuestos también afecta la liquidez y sostenibilidad de pequeños negocios y emprendimientos, según el Banco de Crédito del Perú. No caiga

¿La fórmula más rápida para

Programación de cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Arrancó la fase decisiva tras culminar la etapa de octavos de final. Ocho equipos siguen en competencia en busca del ansiado trofeo. Conoce las llaves rumbo a las semifinales

Programación de cuartos de final

Hombre sale expulsado y envuelto en llamas tras explosión de balón de gas en Ate

Un comerciante fue lanzado a la vía pública y sufrió severas quemaduras, luego de que un estallido destruyera su licorería y originara un incendio total en la avenida Urubamba, en el distrito limeño de Ate

Hombre sale expulsado y envuelto

Magaly Medina critica a Pamela Franco tras asegurar que está ‘tranquila’ con Christian Cueva: “Parece resignada”

La cantante sorprendió a todos por la forma en que se refirió a su relación, tanto que Magaly Medina no tardó en dar su opinión y analizar cada gesto de la cantante

Magaly Medina critica a Pamela
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Morgan Quero pide al Congreso

Morgan Quero pide al Congreso no censurar al ministro Juan José Santiváñez por audio sobre ‘El Diablo’

Dina Boluarte en la ONU: agenda de la presidenta incluye un encuentro con el secretario general de las Naciones Unidas

Dina Boluarte deja en evidencia rechazo internacional al puerto de Chancay: “Sobre todo a Trump no le ha gustado”

Rafael López Aliaga infringió neutralidad electoral con publicaciones en sus redes: JEE determina falta

Rafael López Aliaga arremete contra el JNE tras ser hallado en infracción: “Vienen y me filman, soy su objetivo”

ENTRETENIMIENTO

La madre de ‘Cri Cri’

La madre de ‘Cri Cri’ acusa a ‘Cuto’ Guadalupe de indiferencia durante proceso legal: “Me fui llorando de rabia”

Magaly Medina critica a Pamela Franco tras asegurar que está ‘tranquila’ con Christian Cueva: “Parece resignada”

‘Cuto’ Guadalupe habla por primera vez sobre la liberación de su sobrino ‘Cri Cri’: “Como familia nos cuesta mucho”

Falleció Hernán Romero, referente de la actuación en el Perú, a los 83 años

Magaly Medina advierte que ‘Cri Cri’ podría revelar detalles inéditos en EVDLV: “Promete ser un testimonio realmente dramático”

DEPORTES

Programación de cuartos de final

Programación de cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver River Plate vs Palmeiras HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Gonzalo Bueno firmó una remontada antológica en Buenos Aires e Ignacio Buse se estrenó sin despeinarse en Lisboa