Sedapal: corte de agua afectará seis distritos de Lima hasta por 11 horas este viernes 26 de septiembre

Serán un total de seis distritos los que se verán afectados con el corte de agua en Lima. (Composición: Infobae Perú)

Un total de seis distritos de Lima Metropolitana enfrentarán este viernes 26 de septiembre una interrupción prolongada en el suministro del servicio de agua potable, de acuerdo con la información oficial difundida por Sedapal en sus canales oficiales.

La medida, que tendrá una duración máxima de casi 12 horas, afectará a los vecinos de Miraflores, Surquillo, La Molina, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Santa Anita. La restricción busca permitir trabajos técnicos prioritarios en las redes del sistema, e impactará en miles de hogares y comercios.

De acuerdo con Sedapal, la paralización temporal del abastecimiento responde a procedimientos de ejecución de empalme, limpieza de reservorios y cambio de grifos contra incendios. Esas intervenciones forman parte de las labores programadas para garantizar la operatividad de la infraestructura hídrica de la ciudad.

El servicio de Sedapal será interrumpido en seis zonas de la capital este 26 de septiembre. (Andina)

Distritos afectados

En Miraflores, la suspensión del servicio inicia a las 12:00 p.m. y se prolongará hasta las 11:00 p.m. aproximadamente, afectando a la urbanización San Antonio, en el cuadrante delimitado por la avenida Paseo de la República, avenida Ricardo Palma, avenida República de Panamá y avenida Alfredo Benavides.

En Surquillo, el corte está previsto desde las 12:00 p.m. hasta las 11:00 p.m., debido a trabajos de cambio de grifo contra incendio. Las zonas impactadas incluyen el conjunto residencial Dammiert Muelle, así como varias avenidas cercanas y los sectores denominados Los Faisanes y Prolongación Los Cuculíes.

En La Molina, la interrupción alcanzará al conjunto residencial La Alameda I y a la urbanización Las Lomas de La Molina Vieja, incluyendo las manzanas P1, O1, D1, F1, G1, J1, H1, N1, M1, K1 y L1. El corte, motivado por la limpieza de reservorios, comenzará a las 12:00 p.m. y culminará a las 11:50 p.m. Este distrito protagoniza el corte de mayor duración.

Sedapal asegura que el agua distribuida en Lima y Callao cumple con los estándares de calidad, a pesar de los recientes informes que señalan la presencia de bacterias y metales pesados. Foto: Composición Infobae Perú

En el caso de San Martín de Porres, la empresa de agua ejecutará dos interrupciones simultáneas, desde las 12:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. en los sectores correspondientes a la Asociación Nueva Jerusalén del Paraíso, Villa Isolina y los Pobladores Huertos del Paraíso.

Otra área afectada incluye las zonas de Casuarinas del Norte II Etapa, Asoc. Viv. del Programa Las Palmeras, Residencial Tayacaja, San Cristóbal, P.V. Señor de Muruhuay y P.V. Sutaesalud.

Sedapal advirtió que este cronograma responde a la necesidad de prevenir incidentes relacionados con la presión y calidad del agua en redes principales y periferias. Estos trabajos, según detalló la entidad, son parte de su política de “mantenimiento periódico y mejora continua”.

Zonas afectadas por distrito

Miraflores:

Urb. San Antonio

Cuadrante: Av. Paseo de la República, Av. Ricardo Palma, Av. República de Panamá, Av. Alfredo Benavides

Surquillo:

Conjunto Residencial Dammiert Muelle

Av. General Recavarren

Av. Domingo Orúe

Av. Paseo de la República

Av. Los Faisanes

Prolongación Los Faisanes

Prolongación Los Cuculíes

La Molina:

Conjunto Residencial La Alameda I

Urb. Las Lomas de La Molina Vieja (Manzanas P1, O1, D1, F1, G1, J1, H1, N1, M1, K1, L1)

San Martín de Porres:

A.H. Nueva Jerusalén del Paraíso

A.H. Villa Isolina

Asociación de Pobladores Huertos del Paraíso

Asoc. Viv. Casuarinas del Norte II Etapa

Asoc. Viv. del Programa Las Palmeras

Asoc. Residencial Tayacaja S.M.P.

P.V. San Cristóbal

P.V. Señor de Muruhuay

P.V. Sutaesalud

Usuarios pueden consultar el portal oficial de Sedapen al para verificar las zonas afectadas por los cortes de agua en Lima y Callao.

San Juan de Lurigancho:

A.H. Magisterial Horacio Zevallos Gámez

APV Ramón Castilla

A.H. Los Artesanos

A.H. Eduardo de la Pinilla

Coop. La Huancaroya

Coop. La Unión

CE Ramón Prialé

Agru Paula Barreto

A.H. PJ Chavín de Huántar

Hda. Santa Victoria

Manzanas de la Hda. Santa Victoria

AA.HH. Virgen del Carmen Grande

Asoc. Nueva Jerusalén

AA.HH. Valle Hermosa

AJ Jesús Opoza Chonta

Coop. Marcial Luzuriaga

APV San Pablo

APV Los Andes

APV Chavín de Huántar Hospital Materno Infantil

Agru El Misti

P.I. Chavín de Huántar

Santa Anita:

Coop. Viñas de San Francisco

Urb. Portada de Ceres

Coop. Benjamín Doig

Urb. Productores

Urb. El Asesor I y II

A.H. 29 de Enero

Horarios estipulados por zonas

Miraflores: de 12:00 p.m. a 11:00 p.m.

Surquillo: de 12:00 p.m. a 11:00 p.m.

La Molina: de 12:00 p.m. a 11:50 p.m.

San Martín de Porres: de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

San Juan de Lurigancho: de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Santa Anita: de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Una ama de casa junta en una olla un poco de agua a vísperas de un corte de agua programado por Sedapal en Lima Metropolitana. (Andina)

Sedapal enfatizó que, pese a los esfuerzos logísticos y a la habilitación de puntos de abastecimiento alternativo donde sea posible, se recomienda a la población almacenar agua con antelación para cubrir las necesidades básicas durante las horas del corte. Las autoridades de Lima Metropolitana se encuentran en coordinación para monitorear el desarrollo de los trabajos y atender cualquier incidencia.

La entidad recordó a los usuarios que el restablecimiento del servicio podría demorar unos minutos adicionales luego de la hora anunciada, de acuerdo con las condiciones técnicas de cada zona.

Ante cualquier consulta, las familias pueden comunicarse con la central telefónica de la empresa a través de los números habituales o consultar el portal web oficial www.sedapal.com.pe para recibir atención personalizada sobre rutas de camiones cisterna, puntos de distribución y cronogramas actualizados.