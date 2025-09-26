Perú

“Viaja con respeto”: ATU lanza campaña contra la discriminación tras incidente en el Metropolitano

El reciente acto de racismo registrado en un bus de Lima impulsa la nueva estrategia de sensibilización para promover igualdad y tolerancia en el sistema de transporte público

Por Manuel Rojas Berríos

La escena fue registrada y viralizada en redes sociales. Instituciones advierten que la discriminación es delito penado por el Código Penal. (Facebook: Peruanos Informan)

La convivencia en el transporte público de Lima quedó bajo escrutinio tras un incidente ocurrido en un bus del Metropolitano.

Una usuaria del servicio, identificada como la influencer Alejandra Argumedo Alegre, protagonizó un episodio de discriminación al lanzar insultos racistas y frases ofensivas contra otros pasajeros, lo que generó tensión en el interior del vehículo y rechazo en redes sociales.

El video del incidente mostró expresiones como “Serranos son y serranos morirán” y comparaciones denigrantes con animales andinos, reflejando una problemática de racismo aún vigente en los espacios públicos.

Las imágenes viralizadas provocaron una condensada reacción ciudadana e institucional. La Defensoría del Pueblo expresó públicamente que “rechazan las frases racistas dirigidas por una ciudadana en un vehículo de transporte público e instamos a Fiscalía del Perú a iniciar investigaciones inmediatas en este caso”.

El organismo también recordó que la discriminación constituye delito y puede castigarse con privación de libertad de hasta tres años. Hasta el 2022, el Ministerio Público registró 4.737 denuncias de discriminación a nivel nacional, siendo Lima la región con mayor prevalencia y solo 25 casos con sentencia definitiva.

La Defensoría enfatizó que “validar y no repudiar expresiones racistas implica no aceptar la diversidad y riqueza cultural que caracterizan a nuestro país” e instó a la ATU a reforzar campañas de sensibilización.

La presión social llevó al cierre de las cuentas de la involucrada en plataformas como TikTok e Instagram, mientras descensos similares ocurrieron en el podcast del que formaba parte.

Lo sucedido reabrió el debate sobre la necesidad de fortalecer políticas activas y una cultura de respeto entre quienes comparten el mismo espacio en los sistemas de movilidad urbana.

Mujer insulta con frases racistas
Mujer insulta con frases racistas a pasajeros del Metropolitano en Lima; el video se viraliza. (Composición: Infobae)

“Viaja con respeto” en respuesta a la discriminación

Ante este contexto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en colaboración con el Ministerio de Cultura, presentó la campaña “Viaja con respeto”.

La iniciativa, lanzada desde la Estación Central del Metropolitano, busca transformar la experiencia diaria de millones de usuarios promoviendo principios de respeto, igualdad, diversidad e inclusión.

“El respeto, igualdad, diversidad, inclusión, cultura y paz son los ejes temáticos de esta campaña que se desarrollará en las estaciones y terminales más transitados”, indicó Rafael Zegarra, vocero de ATU, durante la jornada informativa.

El programa contempla intervenciones lúdicas en puntos neurálgicos como Naranjal, Matellini y Canaval y Moreyra, reforzando el mensaje de no tolerar insultos ni estereotipos por origen, apariencia o vestimenta.

Gustavo Oré, representante del Ministerio de Cultura, señaló: “Esta acción forma parte de una estrategia multisectorial para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación”, aludiendo al marco legal existente en el artículo 323 del Código Penal peruano.

La campaña también pone a disposición de la ciudadanía la línea de denuncia gratuita 1817 – Alerta contra el racismo.

Mediante la difusión de material informativo y actividades de sensibilización, “Viaja con respeto” busca visibilizar la importancia de un trato digno y promover la construcción de un transporte público sin racismo ni discriminación.

De acuerdo al comunicado difundido, la ATU reafirma su objetivo de avanzar hacia un país libre de discriminación, promoviendo valores como la diversidad cultural y la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos sociales vinculados a la movilidad urbana.

