Perú

Remate de 17 inmuebles para este viernes 26 de septiembre: conoce cómo registrarse en la subasta

Entre los bienes subastados por el SAT figuran viviendas, locales comerciales e industriales y oficinas, ubicados en zonas como Miraflores, San Isidro, Breña y el Cercado de Lima

Por Alejandro Aguilar

Guardar
El SAT busca asegurar el
El SAT busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales y mantiene información abierta sobre el proceso y los inmuebles ofertados - Créditos: Freepik.

El Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) llevará a cabo este viernes 26 de septiembre un remate público de 17 inmuebles por deudas tributarias acumuladas. La subasta se desarrollará a las 9 horas en la sede principal de la entidad, situada en el jirón Camaná 370, Cercado de Lima.

Los bienes incluyen viviendas, stands, oficinas y locales destinados a actividades comerciales o industriales, todos ubicados en sectores estratégicos como Miraflores, San Isidro, Breña y Cercado de Lima.

La ejecución de este procedimiento deriva, según explicó el SAT, del agotamiento de todos los canales previstos para la regularización de obligaciones vinculadas al impuesto predial, vehicular y arbitrios.

Antes de llegar a este punto, el organismo gestionó la emisión de notificaciones formales dirigidas a los domicilios fiscales de los titulares de los inmuebles, además de la habilitación de diversos esquemas de pago que permitieron la refinanciación o cancelación de los saldos pendientes.

La subasta se realiza tras
La subasta se realiza tras agotar notificaciones, facilidades de pago y procesos legales para recuperar deudas de impuesto predial, vehicular y arbitrios - Créditos: Andina.

¿Cómo inscribirse?

Para participar en la subasta, los interesados deberán presentar un documento de identidad vigente o carné de extranjería en formato físico. La entidad indicó que, como requisito indispensable, se exigirá el abono del oblaje, calculado como el 10 % del valor asignado a cada unidad inmobiliaria.

El pago correspondiente se realiza solo mediante cheque de gerencia, y debe cumplirse antes de que inicie el evento público. No se admiten formas alternativas de pago.

El registro para el remate comenzará a las 8:30 horas del 26 de septiembre. El personal habilitado verificará la documentación y recibirá el cheque de oblaje en las cajas instaladas dentro de la sede del SAT.

El SAT de Lima rematará
El SAT de Lima rematará 17 inmuebles por deudas tributarias el 26 de septiembre en su sede principal, a partir de las 9 horas - Créditos: Andina.

Aquellas personas que acudan en representación de sociedades o terceros tendrán que aportar la constancia de vigencia de poder inscrita formalmente en los registros públicos.

Al adjudicarse alguno de los bienes, el ganador asumirá la obligación de completar el saldo en un plazo máximo de tres días hábiles a través de depósito bancario. Asimismo, deberá cubrir los honorarios correspondientes al martillero público, cuyo monto asciende al 3 % del valor de adjudicación, suma a la que se añadirá el IGV en los casos en que resulte aplicable.

El catálogo de inmuebles disponibles comprende diversas alternativas con precios de partida que parten en S/34.261. Los interesados pueden profundizar en las características de cada lote revisando el inventario publicado por la entidad, que se encuentra accesible para consulta pública (LINK), o contactando con la mesa de atención vía WhatsApp al 999 731 989.

La acción se enmarca en la política institucional del SAT dirigida a asegurar la recaudación de tributos municipales. El organismo sostuvo que estas medidas excepcionales buscan dar cumplimiento a los procedimientos previstos en la legislación vigente cuando fallan las vías pactadas de regularización, manteniendo canales de información abiertos para contribuir a la transparencia del proceso y favorecer la participación de residentes y empresas.

Para participar, los interesados deben
Para participar, los interesados deben presentar documento de identidad, pagar un oblaje del 10 % del valor tasado y realizar los trámites en la sede del SAT - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las funciones del SAT?

  • Recauda y administra los tributos municipales en Lima, como el impuesto predial, vehicular y arbitrios.
  • Fiscaliza el cumplimiento de obligaciones tributarias de personas y empresas.
  • Ejecuta procedimientos de cobranza coactiva por deudas impagas.
  • Emite y notifica documentos de pago y resoluciones tributarias.
  • Ofrece orientación y asesoría a contribuyentes sobre temas impositivos locales.
  • Realiza remates de bienes embargados para recuperar tributos pendientes.
  • Gestiona facilidades y planes de pago para regularización de deudas.
  • Promueve cultura tributaria y transparencia en la gestión municipal.
  • Coordina acciones con otras entidades para optimizar la recaudación.

Temas Relacionados

SATMirafloresSan IsidroBreñaCentro de Limaperu-noticias

Más Noticias

No se puede solicitar retiro AFP aún, pero las cuatro AFP ya se preparan para desembolsar

Las administradoras Integra, Habitat, Profuturo y Prima ya anunciaron en redes sociales que esperan el reglamento de la SBS

No se puede solicitar retiro

Retiro AFP es un hecho: ¿Desde cuándo y cómo se podrá solicitar hasta S/ 20.600 del fondo de pensiones?

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) es la autoridad encargada de definir el procedimiento operativo

Retiro AFP es un hecho:

Retiro AFP 2025: Primera UIT llegaría en noviembre, pero falta reglamento

“¿Cuándo llega la AFP?” La pregunta no tiene respuesta exacta, pero tanto el ministro de Economía como expertos calculan las fechas posibles

Retiro AFP 2025: Primera UIT

Un nuevo exoesqueleto pasivo de rodilla, desarrollado en Perú, podría ayudar a niños con parálisis cerebral

Este dispositivo sin motores ni baterías abre nuevas posibilidades para la rehabilitación pediátrica y fortalece la colaboración entre instituciones nacionales e internacionales

Un nuevo exoesqueleto pasivo de

Saga Falabella deberá aceptar solicitudes de cambios y devoluciones y quitar carteles que ‘prohíben’

La empresa tenía una cláusula que la entidad consideró abusiva que señalaba que los productos adquiridos en su ‘outlet’ no estaban sujetos a cambios ni devoluciones

Saga Falabella deberá aceptar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza quedó fuera del

Delia Espinoza quedó fuera del Ministerio Público: JNJ la suspende como fiscal de la Nación por 6 meses

Este es el fiscal supremo que asumirá el Ministerio Público ante la suspensión de Delia Espinoza

César Acuña defiende designaciones de militantes de APP en el Estado: “Tienen derecho a trabajar”

Dina Boluarte agradece al Congreso por autorizar viaje a la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Abogado de Delia Espinoza asegura que suspensión está vinculada a investigaciones contra el Ejecutivo y 107 congresistas

ENTRETENIMIENTO

Corazón Serrano hace brillar a

Corazón Serrano hace brillar a la cumbia peruana en Miami y hace historia en el Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’

“¡Qué conchudo! Si casi desmanteló a toda la orquesta de los Yaipén”, Magaly Medina arremete contra Christian Domínguez

Delany López arremete contra Olenka Mejía por denunciar a Jefferson Farfán: “Hay casos más importantes”

María Pía Copello confirma que sigue en ‘Mande quien Mande’, pero anuncia nuevo proyecto televisivo

Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ ya están en París para su histórico show en la Torre Eiffel

DEPORTES

Perú vs Brasil EN VIVO

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs UTC HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Real Madrid vs Espanyol HOY en Perú: canal TV online del duelo por fecha 5 de LaLiga 2025

A qué hora juega Universitario vs UTC HOY: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025