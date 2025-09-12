Rodrigo González revela que Maju Mantilla sabía que Christian Rodríguez estaba casado y tenía un hijo: “¿Y qué culpa tienen los niños?”

Rodrigo González revela que Maju Mantilla sabía que su Christian Rodríguez estaba casado y con un hijo. Amor y Fuego.

El programa ‘Amor y Fuego’ volvió a poner en el centro de la polémica a Maju Mantilla y al productor con quien se le ha vinculado en las últimas semanas, Christian Rodríguez Portugal.

Durante la emisión del jueves 11 de septiembre, Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, sorprendió a los televidentes con una revelación inesperada: según mensajes recibidos en vivo, Rodríguez no estaría soltero, como muchos creían, sino casado, y además tendría un hijo con su aún esposa.

La noticia generó un verdadero revuelo en el mundo del espectáculo peruano, pues se suma a las ya difundidas sospechas de un romance extramatrimonial entre la exreina de belleza y su productor, tema que había ganado notoriedad desde que Gustavo Salcedo, esposo de Mantilla, insinuara que esa habría sido una de las razones de su separación.

Rodrigo González destapa la vida personal del productor

Durante la transmisión en vivo, “Peluchín” leyó mensajes que daban detalles sobre la vida privada de Rodríguez. Según lo relatado, el productor fue visto en una pollería compartiendo un momento familiar con su esposa y su pequeño hijo, lo que evidenciaría que aún mantiene un vínculo cercano con su núcleo familiar.

La imagen contrastó fuertemente con la narrativa que circulaba en torno a la supuesta relación con Maju Mantilla, lo que desató una ola de preguntas y dudas. Fiel a su estilo frontal, Rodrigo lanzó una dura reflexión al aire:

“¿Y ella sabía que él tenía pareja, que tiene pareja, que tiene un hijo? ¿Y qué culpa tienen los hijos de las malas decisiones de los padres?”, expresó.

Con estas palabras, el conductor no solo puso en evidencia su postura crítica, sino que abrió el debate sobre la dimensión moral del escándalo, que hasta entonces se centraba únicamente en la presunta infidelidad de Maju a Gustavo Salcedo.

La revelación que coincide con las declaraciones de Gustavo Salcedo

El tema tomó más fuerza porque se dio poco después de que Gustavo Salcedo hablara públicamente sobre el final de su matrimonio con Mantilla. El empresario y exdeportista dejó entrever que existían hechos que lo habían marcado profundamente, y que con el tiempo todo saldría a la luz.

Sus declaraciones, que en su momento parecieron ambiguas, ahora adquieren un nuevo sentido frente a la versión de que Rodríguez aún mantiene un hogar con su esposa e hijo. Para muchos, esto refuerza la idea de que el distanciamiento entre Maju y Gustavo no se dio en términos tan pacíficos como inicialmente se quiso mostrar.

¿Quién es Christian Rodríguez?

La revelación tomó por sorpresa a la audiencia, especialmente porque Christian Rodríguez Portugal no era un personaje visible para el gran público, aunque sí un profesional con larga experiencia en la televisión peruana. A sus 49 años, el productor ha trabajado en reconocidas cadenas como América TV y Latina, participando en diversos formatos que le otorgaron prestigio dentro del medio.

Su carrera siempre se ha distinguido por la discreción y por mantenerse al margen de los reflectores. Sin embargo, su vida privada ahora se encuentra bajo escrutinio tras las versiones que lo vinculan sentimentalmente con Maju Mantilla.

En redes sociales, Rodríguez proyecta la imagen de un hombre de familia. Aunque en su ficha de Reniec figura como soltero, en sus publicaciones suele aparecer junto a su pareja y su pequeño hijo, mostrando un costado íntimo que contrasta con las acusaciones de presunta infidelidad que hoy lo rodean.

El perfil de Christian Rodríguez, el productor de televisión que habría tenido un romance clandestino con Maju Mantilla durante dos años. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Maju Mantilla y su productor habrían tenido romance clandestino de 2 años

La controversia escaló aún más cuando Magaly Medina presentó un informe especial en ‘Magaly TV: La Firme’, donde confirmó que Maju Mantilla y Rodríguez habrían sostenido un romance secreto durante dos años.

Según la periodista, su equipo de investigación llevaba meses siguiendo el caso, pero recién el miércoles 10 de septiembre obtuvieron material suficiente para corroborar lo que hasta entonces eran solo rumores.

“Finalmente llegó documentación y material que nos permitió confirmar lo que se decía: que Maju Mantilla habría tenido una relación clandestina con su productor de Arriba mi gente”, declaró Medina en vivo.

Lo más sorprendente llegó cuando Magaly aseguró que el propio Gustavo Salcedo había reconocido la existencia de este vínculo sentimental.

“Hemos llamado a Gustavo para preguntarle directamente y él nos confirmó que esta relación extramatrimonial se mantuvo por espacio de dos años”, afirmó la conductora.

Gustavo Salcedo confirma infidelidad de Maju Mantilla con su productor de TV. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Aunque Salcedo trató de mantener cierta reserva, no pudo ocultar su incomodidad ni su rechazo hacia el productor. Sus declaraciones fueron directas: “Definitivamente sí me molesta. No es una persona de mi agrado, es alguien sin valores. Ella sabe que no es de mi agrado”.

Incluso relató un episodio en el que habría encontrado a su esposa en una situación comprometedora con Rodríguez. Aunque no quiso dar mayores detalles, dejó claro que sus sospechas no eran infundadas.

Para reforzar su versión, Magaly Medina presentó pruebas que, según explicó, correspondían a conversaciones privadas entre Maju y Rodríguez fechadas en julio de 2023. Los mensajes no tenían un tono profesional ni amical, sino más bien afectivo, lo que encendió aún más la polémica.

“Son mensajes que llaman mucho la atención, que muestran que había algo más que una simple relación de trabajo”, señaló la periodista, calificando el caso como uno de los más comentados de los últimos meses en la farándula nacional.

Gustavo Salcedo mantiene recuerdos con Maju Mantilla y mensajes románticos que le dedicó en redes tras confirmar el fin de su relación.