Perú

Doña Martha minimiza separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “Todo normal, ella está bien y sigue con sus proyectos”

La mamá de la modelo rompió el silencio sobre el fin del romance entre su hija y el argentino, restando dramatismo al anuncio y asegurando que la actriz continúa enfocada en sus planes profesionales

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
La mamá de Milett Figueroa sorprendió al mostrarse tranquila tras el fin del romance con Marcelo Tinelli, asegurando que la actriz peruana sigue enfocada en sus proyectos y mantiene la calma ante la situación (Amor y Fuego)

El reciente anuncio de Marcelo Tinelli sobre el término de su relación con Milett Figueroa provocó sorpresa en seguidores y medios de la región. El productor argentino decidió utilizar su propio espacio de streaming para confirmar que, tras dos años juntos, la historia de amor había concluido.

Sin embargo, lejos del dramatismo que muchos anticipaban, Doña Martha, madre de la actriz peruana, dio declaraciones tranquilas y positivas ante las cámaras de un programa de espectáculos.

Resaltó que su hija se encuentra bien, dedicada a sus proyectos, y que mantiene comunicación diaria con ella. Mientras Tinelli habló con nostalgia y cariño, la madre de Milett optó por un mensaje de serenidad, restando tensión a la situación mediática.

Declaraciones de Doña Martha: calma frente a la noticia

La madre de la actriz
La madre de la actriz peruana sostuvo que todo marcha con normalidad y que su hija está ocupada en sus proyectos, minimizando la sorpresa que causó el anuncio de Marcelo Tinelli. (Amor y Fuego)

La ruptura sentimental entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa generó comentarios inmediatos en la prensa argentina y peruana. Sin embargo, fue Doña Martha quien acaparó atención al mostrarse serena frente a las cámaras de Amor y Fuego.

¿Qué va a pasar? No ha pasado nada, todos felices y contentos”, respondió la madre de Milett ante la insistencia de los reporteros sobre la sorpresiva decisión del presentador.

Consultada sobre cómo recibió su hija el anuncio, aseguró: “Ella está muy bien. Marcelo, un beso para él igual y todo perfecto, no hay ningún problema”. Además, destacó que mantiene contacto constante con Milett. “Claro que sí, hablo todos los días”, dijo, subrayando que la actriz continúa enfocada en sus proyectos laborales.

El mensaje de Marcelo Tinelli: gratitud y afecto pese a la separación

Tinelli habló de la separación
Tinelli habló de la separación con un tono nostálgico, recordando momentos felices junto a Milett y agradeciendo el cariño recibido por la actriz y su familia en el Perú. (Instagram)

Marcelo Tinelli eligió los minutos finales de su programa “Estamos de paso” para compartir la noticia con sus seguidores. “Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett. Le mando un beso grande, porque la quiero mucho y la amo mucho. Pasé dos años hermosos a su lado”, expresó.

El productor argentino también se refirió al cariño que aún conserva hacia la actriz. “El amor que le tengo no va a cambiar, se va a modificar y se pondrá en otro lugar. Creo que ella también siente lo mismo por mí”, añadió.

Además, resaltó la importancia de cerrar esta etapa de manera positiva. “Me gusta terminar algo de buena manera, con amor, con cariño, con empatía con la otra persona. Creo que ambos sentimos lo mismo: muchísimo amor”, comentó con visible emoción.

Tinelli dedicó palabras de reconocimiento no solo a Milett, sino también a su entorno más cercano. “Quiero agradecerle a ella y a toda su familia, y a toda la gente de Perú que me ha dado tanto amor”, afirmó.

Entre rumores, especulaciones y el futuro de Milett Figueroa

Pese a las especulaciones mediáticas,
Pese a las especulaciones mediáticas, Tinelli evitó polémicas y Milett permanece en silencio público, dedicada a su trabajo y proyectos, según destacó su madre Doña Martha. (Instagram)

El anuncio de Tinelli no estuvo libre de especulaciones. En programas de espectáculos en Argentina se mencionó a la conductora Sabrina Rojas como presunta “tercera en discordia”. Sin embargo, el propio presentador no hizo alusión a este tema, limitándose a remarcar que la decisión fue tomada en buenos términos.

Consultado sobre si la separación era definitiva, respondió: “¿Definitivo? Y la vida dirá, ¿no? Hoy es un momento definitivo, pero nadie sabe en qué puede terminar”. Sus palabras dejaron abierta la posibilidad de un reencuentro futuro.

Respecto a Milett, aunque la actriz no ha emitido declaraciones directas, mantiene en sus redes sociales fotografías de viajes y momentos compartidos con Tinelli en Italia, Uruguay y Argentina. La intérprete sigue con sus actividades profesionales en Lima, hecho que su madre destacó: “Sigue trabajando con todos sus proyectos y con todas sus cosas. Perfectas”.

En tanto, Marcelo Tinelli continuará sus compromisos en Argentina, enfocado en su trabajo televisivo y en su proyecto digital, el mismo que utilizó para anunciar el final de esta relación que captó miradas en ambos países.

Temas Relacionados

Milett FigueroaMarcelo TinelliDoña Marthaperu-entretenimiento

Más Noticias

Primeras palabras de ‘El Monstruo’ luego de ser capturado en Paraguay: “¿Quién me delató?”

Durante su captura, Moreno ofreció hasta un millón de dólares a los policías a cambio de revelar quién había entregado su paradero

Primeras palabras de ‘El Monstruo’

Gino Vegas minimiza polémica por posibles multas a voleibolistas y confronta a periodista: “¿De qué te preocupas?"

El presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV) se pronunció sobre las bases para la próxima temporada de la Liga Nacional y defendió la inclusión de sanciones de hasta 10 UIT para las jugadoras que incumplan con obligaciones comerciales

Gino Vegas minimiza polémica por

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile HOY: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Luego del empate sin goles de la ida, los ‘blanquiazules’ salen por el triunfo para poner su nombre en semifinales del torneo internacional. Será un choque atípico, ya que no contará con hinchas debido a sanción. Conoce los horarios

A qué hora juega Alianza

Molestia en Policía de Paraguay porque la PNP buscó atribuirse la captura de ‘El Monstruo’: “Absolutamente falso”

La detención de Erick Moreno Hernández en Asunción desató un conflicto internacional, con ambas policías enfrentadas por el crédito del operativo y versiones opuestas sobre la participación de agentes extranjeros

Molestia en Policía de Paraguay

Capitán de Lanús anticipó un potencial duelo ante Alianza Lima por semifinales de Copa Sudamericana 2025: “Tiene jugadores de trayectoria”

El ‘granate’ celebró en el estadio Maracaná tras dejar en el camino a Fluminense y espera por el ganador de la serie entre el equipo de Gorosito y la Universidad de Chile

Capitán de Lanús anticipó un
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ayacucho: Fiscalía recupera restos de

Ayacucho: Fiscalía recupera restos de una mujer y su nieta desaparecidas en 1984 durante operativo militar

Antauro Humala en contra de que Fuerza Popular sea ilegalizado y busca un fallo del TC para recuperar su partido

Rafael López Aliaga insiste en que EE.UU. reclamará al Gobierno de Boluarte por tren Lima-Chosica: “El tema es conocido”

Contraloría exige 254 millones de soles adicionales para prevenir una crisis institucional de cara a las Elecciones 2026

Rafael López Aliaga volvió a infringir la neutralidad electoral: JEE determina nueva falta del alcalde

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Tinelli revela los motivos

Marcelo Tinelli revela los motivos de su separación con Milett Figueroa: “Son varios”

Prohíben a ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, acudir a ‘El valor de la verdad’ tras advertencia legal de la defensa de la denunciante

Ethel Pozo enfurece con Edson Dávila por burlarse de ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “Sin llorar”

Maju Mantilla regresa a las pasarelas en Trujillo luego de dejar ‘Arriba mi gente’: “Volver me trae lindos recuerdos”

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras nueva denuncia: “Está mal asesorado”

DEPORTES

Gino Vegas minimiza polémica por

Gino Vegas minimiza polémica por posibles multas a voleibolistas y confronta a periodista: “¿De qué te preocupas?"

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile HOY: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Capitán de Lanús anticipó un potencial duelo ante Alianza Lima por semifinales de Copa Sudamericana 2025: “Tiene jugadores de trayectoria”

Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys un día después de su nombramiento por la SUNAT

Partidos de hoy, jueves 25 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo