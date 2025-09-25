Doña Martha minimiza separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “Todo normal, ella está bien y sigue con sus proyectos”

La mamá de Milett Figueroa sorprendió al mostrarse tranquila tras el fin del romance con Marcelo Tinelli, asegurando que la actriz peruana sigue enfocada en sus proyectos y mantiene la calma ante la situación (Amor y Fuego)

El reciente anuncio de Marcelo Tinelli sobre el término de su relación con Milett Figueroa provocó sorpresa en seguidores y medios de la región. El productor argentino decidió utilizar su propio espacio de streaming para confirmar que, tras dos años juntos, la historia de amor había concluido.

Sin embargo, lejos del dramatismo que muchos anticipaban, Doña Martha, madre de la actriz peruana, dio declaraciones tranquilas y positivas ante las cámaras de un programa de espectáculos.

Resaltó que su hija se encuentra bien, dedicada a sus proyectos, y que mantiene comunicación diaria con ella. Mientras Tinelli habló con nostalgia y cariño, la madre de Milett optó por un mensaje de serenidad, restando tensión a la situación mediática.

Declaraciones de Doña Martha: calma frente a la noticia

La madre de la actriz peruana sostuvo que todo marcha con normalidad y que su hija está ocupada en sus proyectos, minimizando la sorpresa que causó el anuncio de Marcelo Tinelli. (Amor y Fuego)

La ruptura sentimental entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa generó comentarios inmediatos en la prensa argentina y peruana. Sin embargo, fue Doña Martha quien acaparó atención al mostrarse serena frente a las cámaras de Amor y Fuego.

“¿Qué va a pasar? No ha pasado nada, todos felices y contentos”, respondió la madre de Milett ante la insistencia de los reporteros sobre la sorpresiva decisión del presentador.

Consultada sobre cómo recibió su hija el anuncio, aseguró: “Ella está muy bien. Marcelo, un beso para él igual y todo perfecto, no hay ningún problema”. Además, destacó que mantiene contacto constante con Milett. “Claro que sí, hablo todos los días”, dijo, subrayando que la actriz continúa enfocada en sus proyectos laborales.

El mensaje de Marcelo Tinelli: gratitud y afecto pese a la separación

Tinelli habló de la separación con un tono nostálgico, recordando momentos felices junto a Milett y agradeciendo el cariño recibido por la actriz y su familia en el Perú. (Instagram)

Marcelo Tinelli eligió los minutos finales de su programa “Estamos de paso” para compartir la noticia con sus seguidores. “Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett. Le mando un beso grande, porque la quiero mucho y la amo mucho. Pasé dos años hermosos a su lado”, expresó.

El productor argentino también se refirió al cariño que aún conserva hacia la actriz. “El amor que le tengo no va a cambiar, se va a modificar y se pondrá en otro lugar. Creo que ella también siente lo mismo por mí”, añadió.

Además, resaltó la importancia de cerrar esta etapa de manera positiva. “Me gusta terminar algo de buena manera, con amor, con cariño, con empatía con la otra persona. Creo que ambos sentimos lo mismo: muchísimo amor”, comentó con visible emoción.

Tinelli dedicó palabras de reconocimiento no solo a Milett, sino también a su entorno más cercano. “Quiero agradecerle a ella y a toda su familia, y a toda la gente de Perú que me ha dado tanto amor”, afirmó.

Entre rumores, especulaciones y el futuro de Milett Figueroa

Pese a las especulaciones mediáticas, Tinelli evitó polémicas y Milett permanece en silencio público, dedicada a su trabajo y proyectos, según destacó su madre Doña Martha. (Instagram)

El anuncio de Tinelli no estuvo libre de especulaciones. En programas de espectáculos en Argentina se mencionó a la conductora Sabrina Rojas como presunta “tercera en discordia”. Sin embargo, el propio presentador no hizo alusión a este tema, limitándose a remarcar que la decisión fue tomada en buenos términos.

Consultado sobre si la separación era definitiva, respondió: “¿Definitivo? Y la vida dirá, ¿no? Hoy es un momento definitivo, pero nadie sabe en qué puede terminar”. Sus palabras dejaron abierta la posibilidad de un reencuentro futuro.

Respecto a Milett, aunque la actriz no ha emitido declaraciones directas, mantiene en sus redes sociales fotografías de viajes y momentos compartidos con Tinelli en Italia, Uruguay y Argentina. La intérprete sigue con sus actividades profesionales en Lima, hecho que su madre destacó: “Sigue trabajando con todos sus proyectos y con todas sus cosas. Perfectas”.

En tanto, Marcelo Tinelli continuará sus compromisos en Argentina, enfocado en su trabajo televisivo y en su proyecto digital, el mismo que utilizó para anunciar el final de esta relación que captó miradas en ambos países.