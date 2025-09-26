Perú

Marcelo Tinelli coquetea con Sabrina Rojas y juegan en doble sentido tras ruptura con Milett Figueroa: "Me cumpliste un sueño"

El conductor y la actriz compartieron un encuentro cargado de humor y complicidad durante el estreno del programa digital. Esta reacción encendió rumores sobre un posible vínculo emocional entre ambos

Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas juegan al doble sentido. Estamos de paso

La primera emisión de Estamos de paso, el nuevo programa en YouTube de Marcelo Tinelli, puso en primer plano su situación sentimental tras comunicar públicamente el final de su relación con Milett Figueroa. Sin embargo, otra situación no dejó de llamar la atención.

Durante la grabación, el conductor argentino recibió a la actriz y animadora Sabrina Rojas, quien ha sido señalada como la tercera en discordia entre Marcelo y Milett Figueroa.

La presencia de Rojas en el set, sumada al clima distendido y los diálogos cargados de doble sentido, contribuyó a reforzar rumores en torno a un posible inicio de una nueva etapa personal para el presentador.

Durante la entrevista, Sabrina Rojas aclaró delante de cámaras que se encuentra soltera. Además, respondió al conductor que no descarta la posibilidad de mantener una relación con una persona mayor que ella, en lo que rápidamente se interpretó como un guiño a la diferencia de edad entre ambos.

“El tope de edad es la de ustedes (señalando a los miembros varones del programa)”, dijo Sabrina, generando una reacción en Marcelo Tinelli, quien señaló que no entraba en el grupo por ser mayor que sus compañeros. “Entrás”, le respondió la rubia.

Sabrina Rojas le aclara a Marcelo Tinelli que está soltera. Estamos de paso.

Un pícaro juego entre Marcello Tinelli y Sabrina Rojas

Marcelo Tinelli, conocido por su estilo directo y su humor picante, aprovechó la ocasión para interactuar con la actriz en tono de confianza, dando pie a interpretaciones sobre un posible acercamiento fuera de cámaras.

Una de las secuencias más comentadas ocurrió durante un juego planteado por el propio conductor. Tinelli propuso a su invitada un reto con un alfajor. El desafío consistía en introducir el alfajor completo en la boca, una situación que sumó tensión humorística a la sesión. “La boca tiene que ser bien abierta, porque agarra el grosor del alfajor. O sea, te lo come completo”, fueron las palabras del argentino, invitando a la rubia a seguir este juego.

Marcelo Tinelli coquetea con Sabrina
A lo largo de la dinámica, las intervenciones del presentador estuvieron marcadas por frases en doble sentido. “¿Te lo puedo poner suavecito en la boca?“, le preguntó a la rubia, logrando una actitud afirmativa.

Sabrina Rojas acompañó el tono lúdico y, con la boca llena, dijo: “Me acabas de cumplir un sueño. Ver que le metes alfojarores a la gente y ahora me lo haces a mí. Ahora puedo decir, Marcelo Tinelli me la metió a mí”, desatando la risa en el estudio.

El episodio rápidamente captó la atención en redes y fue reproducido en fragmentos no solo en las redes sociales, sino por la propia Sabrina Rojas.

Marcelo Tinelli coquetea con Sabrina
Milett Figueroa, hasta el momento, no realizó declaraciones públicas tras la emisión del primer episodio de Estamos de paso, donde Marcelo Tinelli anunció su ruptura.

