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Auto amanece encima de una escalera en Carabayllo y sorprende a los vecinos

Hasta el lugar llegó una grúa para que retire el vehóculo que dificultada el acceso de los peatones a la zona

Un vehículo terminó de forma insólita sobre una escalera en el pasaje Los Algarrobos, en Carabayllo. El auto, que se habría desenganchado mientras estaba estacionado en una pendiente, rodó hasta quedar atascado, bloqueando el paso de los vecinos.| Video: Latina Noticias
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El distrito de Carabayllo registró un hecho inusual durante la madrugada. Un vehículo particular apareció empotrado contra una pared y sobre una escalera en el pasaje Los Algarrobos, zona Las Casuarinas, sin que los vecinos pudieran explicar cómo llegó hasta ese lugar. Según información de Latina Noticias, el incidente ocurrió aproximadamente a la una de la mañana, generando sorpresa y preocupación entre los residentes.

Vecinos de Carabayllo despertaron ante la imagen de un automóvil atascado entre una pared y las gradas que conectan dos niveles del pasaje Los Algarrobos. El vehículo, según consulta vehicular, pertenece a Jean Carlos Campos Montero, identificado como residente de la zona.

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vecinos de Carabayllo encuentran un auto empotrado en una escalera y buscan explicaciones
vecinos de Carabayllo encuentran un auto empotrado en una escalera y buscan explicaciones| Latina Noticias

“No, no he visto nada. Tampoco he escuchado nada. Al amanecer ya estuvo esto así para mí. Fue una sorpresa”. Agregó que, según comentarios de otros vecinos, el auto habría estado estacionado como parte de una visita y que, al encontrarse en una pendiente pronunciada, pudo haberse desenganchado y terminado en la posición en la que fue hallado.

Vecinos reclaman falta de atención municipal

La situación ha puesto en evidencia las condiciones de abandono en las que se encuentra esta parte de Carabayllo.

“Los alcaldes nos han dejado a nosotros en total abandono. El alcalde saliente, Pablo Mendoza, se comprometió a venir a arreglarnos este pasaje, esta área y este parque. Yo tengo cuarenta años acá viviendo, mire la condición en la que estamos”, denunció la misma vecina.

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El pasaje Los Algarrobos carece de medidas de seguridad y presenta una pendiente que dificulta el tránsito peatonal. Los residentes señalaron que niños y adultos utilizan la escalera a diario, incluso para acceder a una losa deportiva ubicada en la zona.

Un auto aparece sobre una escalera en Carabayllo y deja a los vecinos sin respuestas
Un auto aparece sobre una escalera en Carabayllo y deja a los vecinos sin respuestas| Foto: Latina Noticias

Intervención policial por el retiro del vehículo

La Policía Nacional del Perú llegó al lugar cerca de las 1:20 de la mañana, poco después de recibir la alerta de los vecinos. Los agentes procedieron a acordonar el área para evitar accidentes adicionales, aunque la grúa destinada a retirar el vehículo aún no había arribado varias horas después del incidente.

Una de las informaciones confirmadas por las autoridades es que no se registraron personas heridas ni lesionadas como consecuencia del accidente. El vehículo se encontraba vacío en el momento en que terminó su recorrido sobre la escalera.

Vecinos y transeúntes insisten en la necesidad de una pronta solución, tanto para la remoción del automóvil como para la mejora de las condiciones de seguridad y mantenimiento en el pasaje Los Algarrobos.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) responde ante situaciones de riesgo, accidentes de tránsito y alteraciones del orden público. Ante cualquier emergencia puedes marcar el 105, disponible las 24 horas, para solicitar auxilio policial y resguardo de la zona afectada.

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) se encarga de prestar atención médica prehospitalaria en casos de accidentes, lesiones o situaciones que requieran asistencia sanitaria urgente. Para acceder a este servicio, la población puede llamar al número gratuito 106.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú interviene en casos de rescate, incendios, fugas peligrosas y apoyo en accidentes vehiculares. Los vecinos pueden contactar a los bomberos llamando al 116.

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