"No me reconozco en esas acciones": Clímaco Basombrío rompe el silencio, niega ser asesino y anuncia un libro

Juan Clímaco Basombrío Pendavis, apodado "El Loco del Martillo", ilustra al condenado por el asesinato de Alexandra Brenes en Santiago de Surco, Perú. (Infobae Perú/Difusión)

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Juan Clímaco Basombrío Pendavis, condenado a 20 años de prisión por el asesinato de Alexandra Brenes Hagues y el ataque que dejó discapacitada de por vida a Ida Merino, compareció en señal abierta por primera vez ante una entrevista extensa en el programa Día D de ATV, donde reiteró que actuó bajo los efectos de drogas que asegura le fueron suministradas sin su consentimiento, rechazó el diagnóstico de psicopatía y anunció que publicará un libro cuyas regalías destinará, en su mayor parte, al pago de la reparación civil que la Corte Suprema fijó en S/ 400.000 a favor de Merino y que, a 25 años del crimen, permanece prácticamente impaga.

La entrevista, conducida por la periodista Pamela Vértiz, se produjo semanas después de que el programa difundiera el testimonio de Ida Merino, quien relató su situación de deterioro físico y la ausencia de los pagos ordenados por la justicia. Merino, de 28 años al momento del ataque ocurrido el 7 de julio de 2001 en el distrito limeño de Santiago de Surco, recibió hasta la fecha solo S/ 170 de los S/ 400.000 que le corresponden. Su familia reclama que el dinero es indispensable para costear su rehabilitación y sus medicinas.

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Basombrío, quien cumplió íntegramente su condena en el penal de San Juan de Lurigancho y recuperó la libertad en julio de 2021, reconoció que desde su salida no ha conseguido un empleo estable. “Para una persona que ha estado en un caso sumamente público en prisión es como una doble carcelería”, afirmó durante la entrevista. Describió sus ingresos actuales como producto de la compra y venta informal de artículos, actividad que, según dijo, se vio afectada tras la difusión del reportaje sobre Merino.

El exconvicto admitió haber efectuado pagos durante su reclusión, aunque de montos mínimos. Según su propio relato, entre mediados de 2004 y mediados de 2009 realizó 41 depósitos en 60 meses, con valores que oscilaban entre los 50 y los 180 soles. El juzgado, al que solicitó un informe, registró solo 32 pagos. “Yo en 60 meses pagué 41 veces. ¿Cómo me vas a decir que no reconozco, que no me interesa?”, cuestionó. Luego explicó que dejó de pagar en 2009 tras recibir amenazas de personas que se identificaron como familiares de Merino y que llegaron al penal a intimidarlo.

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San Juan de Lurigancho

La tesis de la droga, 25 años después

El eje central de la posición de Basombrío no ha variado desde el día de su detención: sostiene que alguien mezcló una sustancia en su bebida aquella tarde en el departamento de los Brenes, y que fue esa droga la que desencadenó su comportamiento. “Si a mí alguien no me hubiera puesto droga, yo no hubiera accionado de esa manera. Nunca te olvides de eso”, afirmó ante Vértiz.

Para respaldar esa versión, citó el resultado del examen toxicológico practicado tras su arresto, que arrojó una alta concentración de metabolitos en su sangre. Señaló que el perito de medicina legal reconoció en el juicio oral que no fue el encargado de custodiar la muestra biológica, y que su informe no mencionó en ningún momento la presencia de drogas. “Si pone eso, se cae todo lo que han dicho toda la vida. Y efectivamente lo mío no era homicidio calificado”, sostuvo. La sentencia, no obstante, estableció que los análisis toxicológicos descartaron la versión de que hubiera sido drogado por terceros.

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Clímaco Basombrío capturado luego de cometer su crimen (El Anacrónico)

El diagnóstico que lo persigue

Otro punto de fricción recurrente en la entrevista fue el diagnóstico de trastorno de personalidad disocial —que en el lenguaje coloquial se equipara a la psicopatía— que figura en los informes periciales del proceso. Basombrío cuestionó la validez de esa conclusión y afirmó que los peritos de la defensa no obtuvieron el tiempo necesario para completar las evaluaciones correspondientes.

“A ti te evalúa un médico de medicina legal y por regla tienen que firmar dos. Firman dos, te evalúa uno”, denunció. Explicó que el informe de sus propios peritos quedó desestimado por no presentar una conclusión formal, precisamente porque no se les permitió terminar las evaluaciones, mientras que el peritaje del Estado —que él considera deficiente— fue el que prevaleció. Agregó que ese diagnóstico lo afecta directamente en su vida cotidiana, al generar desconfianza entre potenciales empleadores.

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Hasta el final Clímaco Basombrío gritó a los cuatro vientos que él no estaba loco. (rinconanacronico)

El libro como vía de reparación

Ante la pregunta de cómo piensa saldar la deuda con Merino, Basombrío presentó su plan concreto: la publicación de un libro en el que relatará su versión de los hechos, los años en prisión y su vida tras la liberación. Estimó que el volumen podría estar listo para septiembre, con distribución prevista para octubre. “No es para mí, no para que yo me compre algo. El grueso, la mayor parte, es para lo de la reparación civil y más que nada enfocado en Merino”, afirmó.

La periodista le señaló que la suma adeudada hace prácticamente imposible saldarla con las regalías de un libro en un país de baja penetración lectora. Él lo reconoció: “No sé si se puede pagar todo porque es gigantesco y en el Perú la gente no lee mucho, pero esa es la idea”. La propuesta generó escepticismo en el estudio, dado que la deuda acumulada —con los intereses correspondientes a más de dos décadas de incumplimiento— supera ampliamente el monto original fijado por la Corte Suprema.

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Un collage reúne fotografías de Clímaco Basombrío, el asesino del martillo, ilustrando momentos clave de su caso, detención y prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin arrepentimiento explícito, sin memoria de los hechos

Vértiz presionó en reiteradas ocasiones para obtener una expresión de arrepentimiento o contrición. Basombrío respondió con una distinción que mantuvo a lo largo de toda la entrevista: “Tú te puedes arrepentir de algo que tú has hecho y que dices, ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? Pero si tú no tienes memoria de eso y tú no lo iniciaste, no te reconoces en esas acciones. Yo no me reconozco en esas acciones”.

Afirmó haber pedido disculpas a las familias en el contexto del juicio, durante las confrontaciones en el juzgado, pero rechazó la idea de repetirlo públicamente cada vez que alguien se lo exigiera. Respecto a la familia de Alexandra Brenes, mostró resistencia explícita. Señaló que si Sebastián Brenes —el amigo cuya celebración reunió al grupo esa tarde— fue quien mezcló algo en su bebida, “aunque sea se cayó, y me destrozó la vida”. “Yo no veo que sea victimizarme. Es que simplemente a veces en el Perú tú no puedes probar algo porque la justicia se mueve de mil formas”, agregó.

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Ida Merino, sobreviviente del ataque, y Juan Clímaco Basombrío, condenado por el crimen de Alexandra Brenes en Perú, se muestran en un montaje fotográfico. (Infobae Perú/Captura video Día D)

La vida tras el penal y las amenazas recibidas

Basombrío describió su situación actual como precaria e inestable. Relató que estuvo próximo a concretar un acuerdo laboral con dos empresas que lo contratarían como intermediario comercial, pero que ambas negociaciones se frustraron tras la emisión del reportaje sobre Merino. “Desde que he salido no he podido conseguir un trabajo estable. Antes del reportaje caminaba bastante tranquilo”, señaló.

Durante la entrevista mostró un mensaje de texto que recibió el día de la emisión del primer reportaje: “Te tenemos muy bien ubicado y vigilado. Ya verás cómo vamos a proceder”, rezaba el texto. Afirmó que no es la primera vez que recibe amenazas desde su liberación y que en distintas oportunidades también fue objeto de seguimiento. Ante la pregunta de si cree posible recuperar algún grado de normalidad en su vida, fue directo: “La normalidad nunca se va a poder recuperar, no acá en el Perú”.

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Juan Clímaco Basombrío aparece en una composición fotográfica con su imagen de joven y adulto, junto a la foto de Alexandra Brenes, víctima del homicidio ocurrido en Perú en 2001. (Foto composición: Captura video: Día D, Difusión,)

Ida Merino, 25 años de secuelas sin compensación

La situación de Ida Merino fue el detonante de la cobertura periodística que derivó en la entrevista. La trabajadora del hogar, quien tenía 28 años al momento del ataque, sobrevivió con secuelas neurológicas permanentes. En 2014 sufrió una crisis de epilepsia atribuida a los golpes recibidos, lo que derivó en un parto prematuro. Durante años vivió a cargo de distintos familiares, sin recursos para costear su tratamiento médico.

La Corte Suprema elevó en septiembre de 2003 la reparación civil a su favor a S/ 400.000, al ponderar las secuelas físicas permanentes del ataque. Veinte años después de esa resolución, el monto sigue sin pagarse. El abogado Luis Lamas Puccio, representante de la familia, confirmó al programa que la indemnización nunca se abonó y que la familia de Alexandra Brenes, radicada en el exterior, tampoco reclamó la parte que le correspondía. Merino, por su parte, declaró en una emisión anterior del programa que necesita ese dinero con urgencia para su rehabilitación y sus medicamentos.

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