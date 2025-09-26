Perú

Magaly Medina impactada con cartas judiciales que buscan frenar entrevista de Cri Cri en EVDLV: “Qué celeridad, tiene derecho a defenderse”

La periodista cuestionó que la justicia actuara con rapidez inusual para intentar censurar a Cristian Martínez.

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Caso Cri Cri: Magaly denuncia rapidez sospechosa en resolución que busca frenar El Valor de la Verdad. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El avance del programa El Valor de la Verdad ha generado un intenso enfrentamiento mediático y judicial. El periodista Beto Ortiz anunció que su invitado será Cristian Antonio Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, quien contará su versión de los hechos que lo llevaron a prisión y, sobre todo, de la tensa relación con su primo, el exfutbolista Jefferson Farfán.

Sin embargo, la defensa de la víctima vinculada al caso ha presentado un expediente completo a Panamericana Televisión exigiendo que el programa no sea emitido, alegando que se estaría vulnerando órdenes de protección judicial.

Desde el set de Magaly TV, La Firme, la conductora Magaly Medina se mostró sorprendida por la rapidez con que se actuó para frenar el programa.

Magaly indignada por resolución contra
Magaly indignada por resolución contra CriCri: “Cualquiera tiene derecho a defenderse”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Versus las cartas que ha recibido Panamericana, ha recibido todo un expediente en el que le dicen que no puede pasar la entrevista y le dan todos estos recursos que el Séptimo Juzgado de Familia, ah, las órdenes de protección que han dado contra la posible víctima. Así que Beto, además, en todo momento se dirige a Jefferson Farfán. ¿Por qué lo hace? Porque él piensa que detrás de todo este engranaje judicial, él estaría detrás”, cuestionó.

Beto Ortiz se pronuncia

El propio Beto Ortiz no tardó en responder al recibir la carta notarial. Con firmeza señaló: “Habría que decirle a Jefferson Farfán que el dinero tiene poder, pero para su mala suerte no tiene el poder de callar a los periodistas”. Según él, existe una estrategia para impedir que Cri Cri cuente su verdad y responsabilizó directamente al entorno del exfutbolista.

Mal hace el señor Farfán en armar todo este voluminoso expediente con el que está inundando las redacciones, tratando nuevamente de amedrentar con el poder del billete. Nosotros no le tenemos miedo al poder del billete ni de Farfán ni de nadie, así que el programa va a salir tal cual salió”, aseguró.

Magaly indignada por resolución contra
Magaly indignada por resolución contra CriCri: “Cualquiera tiene derecho a defenderse”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El propio Cri Cri, en los avances de la entrevista, dejó ver la carga emocional que tiene su testimonio: “Me dolió bastante que salga de él (solloza), porque es mi hermano. Me dio una puñalada directamente al corazón”, expresó entre lágrimas, en referencia a la traición que siente por parte de su primo Jefferson Farfán.

La defensa de la víctima, encabezada por el abogado Javier Núñez, también se pronunció en redes sociales. “Después de ver a las personas, a la mamá, a él saliendo por televisión, nosotros no hemos salido a decir nada, pero viendo que con el fallo donde sí existe una víctima, que es mi patrocinada, que sí fue agraviada, ya hemos presentado el recurso de apelación. Veo a la persona que sale tranquila por televisión, sabiendo de qué él es el principal en la sentencia. Lo haya absuelto no quiere decir que sea inocente”, afirmó con firmeza.

Como si fuera poco, se conoció de una nueva resolución judicial emitida el 24 de septiembre, el mismo día en que apareció la promoción del programa. Dicha resolución extendía las medidas de protección a la víctima, impidiendo a Cri Cri referirse a ella en cualquier medio de comunicación. Ante ello, el propio Martínez señaló: “En esta resolución que me ha llegado a mí, que obviamente la voy a apelar porque hay deficiencias definitivamente. Ahora, esa resolución es como una consecuencia de una resolución previa, que esa resolución previa nunca me llegó. Tampoco llegó a la casa de Cristian. Entonces, no sé a quién le habrán notificado”.

Magaly indignada por resolución contra
Magaly indignada por resolución contra CriCri: “Cualquiera tiene derecho a defenderse”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Ortiz, por su parte, enfatizó que el programa ya fue grabado antes de la resolución. “El programa se grabó el domingo pasado. Todo lo que ellos hablan en futuro, de que Cristian Martínez se va a sentar, va a dar una entrevista… No, ya ocurrió, amigos, es el pasado. No pueden pretender una resolución retroactiva que nos impida en el pasado grabar algo que ya se grabó”, recalcó.

Para entender la dimensión legal, el abogado Eduardo Medina, explicó que las medidas de protección no necesariamente impiden que Martínez dé declaraciones: “Sí, podría brindar una declaración, incluso hacer una defensa mediática de su caso, sin mencionar a la víctima, guardando la reserva del caso. Esta medida de protección no es una mordaza”, señaló.

Magaly indignada por resolución contra
Magaly indignada por resolución contra CriCri: “Cualquiera tiene derecho a defenderse”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Magaly MedinaCri CriEl Valor de la VerdadCristian Antonio Martínez GuadalupeBeto OrtizJefferson Farfánperu-entretenamiento

Más Noticias

Kábala jueves 25 de setiembre de 2025: mira los números ganadores y el video de la jugada de la suerte

Como cada jueves, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Kábala jueves 25 de setiembre

Partidos de hoy, jueves 25 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda del día está recargada con diversos encuentros, tanto por competiciones europas como sudamericanas, incluyendo la participación de Alianza Lima y jugadores peruanos en el exterior

Partidos de hoy, jueves 25

Justicia paraguaya ordena prisión preventiva para Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’:

El cabecilla de Los Injertos del Cono Norte fue capturado en San Lorenzo y ahora espera su extradición al Perú

Justicia paraguaya ordena prisión preventiva

José Peláez lleva el pan con chicharrón a Hollywood y sorprende a Jared Leto: “El Perú es conocido por la buena comida”

El conductor sorprendió al actor al presumir el triunfo del pan con chicharrón, logrando que el actor elogiara la fama mundial de la gastronomía peruana en plena promoción de Tron: Ares

José Peláez lleva el pan

Qué se celebra el 26 de septiembre en el Perú: una fecha que revela los cimientos de la identidad nacional

Acontecimientos históricos, figuras intelectuales y logros deportivos convergen en esta jornada, invitando a reflexionar sobre los procesos que han forjado la memoria y el desarrollo del país

Qué se celebra el 26
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente de Osiptel denuncia ofensiva

Presidente de Osiptel denuncia ofensiva del gobierno para destituirlo: “No me callarán”

Viuda de José Miguel Castro mencionó a Rafael López Aliaga ante Fiscalía: “Tenía enemigos que querían hacerle daño”

Ayacucho: Fiscalía recupera restos de una mujer y su nieta desaparecidas en 1984 durante operativo militar

Antauro Humala en contra de que Fuerza Popular sea ilegalizado y busca un fallo del TC para recuperar su partido

Rafael López Aliaga insiste en que EE.UU. reclamará al Gobierno de Boluarte por tren Lima-Chosica: “El tema es conocido”

ENTRETENIMIENTO

José Peláez lleva el pan

José Peláez lleva el pan con chicharrón a Hollywood y sorprende a Jared Leto: “El Perú es conocido por la buena comida”

Milett Figueroa explota contra Yanina Latorre y Ángel de Brito por decir que estuvo con Marcelo Tinelli por “interés”: “Cobardes”

Marcelo Tinelli revela los motivos de su separación con Milett Figueroa: “Son varios y hasta ahí llegamos”

Directora del hospital niega que Magaly Solier haya ingresado por intoxicación: “Ella está estable”

Incendio en concierto de Yarita Lizeth en Chanchamayo: pánico y momentos de terror en pleno show

DEPORTES

Partidos de hoy, jueves 25

Partidos de hoy, jueves 25 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima recibió gol madrugador de U. de Chile por cuartos vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Golazo de Eryc Castillo para el descuento en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima eliminado de la Copa Sudamericana 2025: resumen de la derrota 2-1 ante U. de Chile por cuartos de final

Golazo de Javier Altamirano con letal zurdazo en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025