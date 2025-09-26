Magaly Medina impactada con cartas judiciales que buscan frenar entrevista de Cri Cri en EVDLV: “Qué celeridad, tiene derecho a defenderse”

Caso Cri Cri: Magaly denuncia rapidez sospechosa en resolución que busca frenar El Valor de la Verdad. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El avance del programa El Valor de la Verdad ha generado un intenso enfrentamiento mediático y judicial. El periodista Beto Ortiz anunció que su invitado será Cristian Antonio Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, quien contará su versión de los hechos que lo llevaron a prisión y, sobre todo, de la tensa relación con su primo, el exfutbolista Jefferson Farfán.

Sin embargo, la defensa de la víctima vinculada al caso ha presentado un expediente completo a Panamericana Televisión exigiendo que el programa no sea emitido, alegando que se estaría vulnerando órdenes de protección judicial.

Desde el set de Magaly TV, La Firme, la conductora Magaly Medina se mostró sorprendida por la rapidez con que se actuó para frenar el programa.

Magaly indignada por resolución contra CriCri: “Cualquiera tiene derecho a defenderse”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Versus las cartas que ha recibido Panamericana, ha recibido todo un expediente en el que le dicen que no puede pasar la entrevista y le dan todos estos recursos que el Séptimo Juzgado de Familia, ah, las órdenes de protección que han dado contra la posible víctima. Así que Beto, además, en todo momento se dirige a Jefferson Farfán. ¿Por qué lo hace? Porque él piensa que detrás de todo este engranaje judicial, él estaría detrás”, cuestionó.

Beto Ortiz se pronuncia

El propio Beto Ortiz no tardó en responder al recibir la carta notarial. Con firmeza señaló: “Habría que decirle a Jefferson Farfán que el dinero tiene poder, pero para su mala suerte no tiene el poder de callar a los periodistas”. Según él, existe una estrategia para impedir que Cri Cri cuente su verdad y responsabilizó directamente al entorno del exfutbolista.

“Mal hace el señor Farfán en armar todo este voluminoso expediente con el que está inundando las redacciones, tratando nuevamente de amedrentar con el poder del billete. Nosotros no le tenemos miedo al poder del billete ni de Farfán ni de nadie, así que el programa va a salir tal cual salió”, aseguró.

Magaly indignada por resolución contra CriCri: “Cualquiera tiene derecho a defenderse”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El propio Cri Cri, en los avances de la entrevista, dejó ver la carga emocional que tiene su testimonio: “Me dolió bastante que salga de él (solloza), porque es mi hermano. Me dio una puñalada directamente al corazón”, expresó entre lágrimas, en referencia a la traición que siente por parte de su primo Jefferson Farfán.

La defensa de la víctima, encabezada por el abogado Javier Núñez, también se pronunció en redes sociales. “Después de ver a las personas, a la mamá, a él saliendo por televisión, nosotros no hemos salido a decir nada, pero viendo que con el fallo donde sí existe una víctima, que es mi patrocinada, que sí fue agraviada, ya hemos presentado el recurso de apelación. Veo a la persona que sale tranquila por televisión, sabiendo de qué él es el principal en la sentencia. Lo haya absuelto no quiere decir que sea inocente”, afirmó con firmeza.

Como si fuera poco, se conoció de una nueva resolución judicial emitida el 24 de septiembre, el mismo día en que apareció la promoción del programa. Dicha resolución extendía las medidas de protección a la víctima, impidiendo a Cri Cri referirse a ella en cualquier medio de comunicación. Ante ello, el propio Martínez señaló: “En esta resolución que me ha llegado a mí, que obviamente la voy a apelar porque hay deficiencias definitivamente. Ahora, esa resolución es como una consecuencia de una resolución previa, que esa resolución previa nunca me llegó. Tampoco llegó a la casa de Cristian. Entonces, no sé a quién le habrán notificado”.

Magaly indignada por resolución contra CriCri: “Cualquiera tiene derecho a defenderse”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Ortiz, por su parte, enfatizó que el programa ya fue grabado antes de la resolución. “El programa se grabó el domingo pasado. Todo lo que ellos hablan en futuro, de que Cristian Martínez se va a sentar, va a dar una entrevista… No, ya ocurrió, amigos, es el pasado. No pueden pretender una resolución retroactiva que nos impida en el pasado grabar algo que ya se grabó”, recalcó.

Para entender la dimensión legal, el abogado Eduardo Medina, explicó que las medidas de protección no necesariamente impiden que Martínez dé declaraciones: “Sí, podría brindar una declaración, incluso hacer una defensa mediática de su caso, sin mencionar a la víctima, guardando la reserva del caso. Esta medida de protección no es una mordaza”, señaló.

Magaly indignada por resolución contra CriCri: “Cualquiera tiene derecho a defenderse”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme