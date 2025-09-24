Magaly Medina advierte que ‘Cri Cri’ podría revelar detalles inéditos en EVDLV: “Promete ser un testimonio realmente dramático”

Magaly Medina alerta sobre lo que contará Cri Cri: “No sabemos qué otras cosas más va a decir”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche del 23 de setiembre en Magaly TV La Firme, Magaly Medina sorprendió a su audiencia al presentar un adelanto del próximo episodio de El Valor de la Verdad, donde el invitado será nada menos que Cristian Martínez Guadalupe, conocido en el mundo del espectáculo y en la vida de Jefferson Farfán como ‘Cricri’.

La conductora no dudó en analizar la promoción difundida por Beto Ortiz y adelantó que lo que se verá este domingo promete ser uno de los testimonios más dramáticos y polémicos en televisión.

“Pero empecemos porque Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, el primísimo de Jefferson Farfán, que estuvo en la cárcel casi un año acusado de violar a una joven en la casa del exjugador de fútbol, esta vez se presentará nada menos que en El Valor de la Verdad con Beto Ortiz. Ellos ya lanzaron la promoción del programa, donde ‘Cri Cri’, parece que, muy dolido, habla sobre la traición que le hizo su hermano, como también denomina a Jefferson Farfán”, comentó Medina al iniciar el tema.

En las imágenes promocionales, 'Cri Cri’ aparece quebrado, recordando lo que vivió durante su tiempo en prisión y la carga emocional que atravesó su familia. “Mi madre se movió por todos lados. Perdió la inocencia. Si no fuera por mi negrita, tenlo por seguro que me quedaba veinte años adentro”, se le escucha decir entre sollozos.

Su madre también participa en la grabación y, entre lágrimas, deja en claro lo que sintió al ver a su hijo tras ser señalado de un delito tan grave. “Te perdono, hijo. No te imaginaba que era eso. Eres mi hijo y sin mí no podías estar contigo”, expresó con la voz quebrada.

Las palabras más duras de 'Cri Cri’ apuntan directamente a Farfán, a quien sigue llamando “mi hermano”, pese a la distancia y la ruptura en su relación. “Me dolió bastante que salga de él, porque es mi hermano. Me dio una puñalada directamente al corazón. Sentí que me desenterró para apuñalarme nuevamente y enterrarme”, dijo, evocando el momento en que fue arrestado en la casa de la exfigura de la selección peruana.

En otro pasaje de la entrevista, su madre recuerda la desesperación que sintió cuando recibió una llamada de su hijo desde prisión. “Lo llamaba, lo llamaba, no me contestaba, hasta que me contestó y dice: ‘Mamá, yo me voy a matar’. Y yo: ‘No’”, relató con crudeza.

En medio de la tensión, 'Cri Cri’ también rescata las palabras de apoyo de su tía Charo: “Mis hijitos, yo creo en ti, tranquilo”. Sin embargo, el golpe de haber perdido la confianza de quienes fueron su entorno más cercano parece marcarlo todavía.

Nuevas revelaciones del caso

Ante estas confesiones, Magaly Medina sostuvo que lo que se verá en el programa de Ortiz puede traer nuevas revelaciones que incluso van más allá de lo que ya se conoce por el expediente judicial. “Ahora que ha salido de la cárcel, ‘Cri cri’, no sabemos qué otras cosas más va a contar ahí en este programa, porque hay un expediente judicial bastante revelador. No sé si ‘Cri Cri’ querrá hablar de la persona involucrada, la que lo denunció, porque en el expediente figuran cosas que de repente él podría mencionarlas”, señaló la conductora.

Pero Medina también resaltó un detalle adicional: el retorno de 'Cri Cri’ a la vida social junto a otro personaje polémico del entorno de Farfán, Bryan Torres, quien también fue expulsado del círculo íntimo del exfutbolista.

“Se ha juntado nada menos que con otro exsuperpata cercanísimo del entorno más cercano de Jefferson Farfán. Cricri se juntó con el Brayan, el Brayan de la Samara. Ahora los dos están otra vez amiguísimos. Acuérdense que los dos han sido expulsados del círculo más cercano de la Foca Farfán”, comentó.

En un video publicado en Instagram, Bryan Torres presentó a su amigo en el escenario con la orquesta Los de la Caliente. “Tenemos un invitado especial, mi hermano, que lo amo con todo mi corazón, Cri Cri. Estamos de vuelta. Cuidado, cuidado que estamos de vuelta. Y es un día muy importante, porque hoy día juega Alianza Lima”, dijo con entusiasmo.

Para Medina, esto demuestra que Christian intenta recuperar espacios en su vida cotidiana, incluso en la música, ya que antes de su detención fue el rostro de la orquesta fundada por Farfán, La Caliente. “Él era el que manejaba esa orquesta, el que aparecía, el que daba el nombre. Cuando se fue a la cárcel, se lo dieron a otro. No sé quién manejará ahora, pero el Brayan también tiene su orquesta, o sea que ahí supongo que se darán la mano entre ellos”, opinó.

