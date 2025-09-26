Justicia paraguaya ordena prisión preventiva para Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’:

Captura de ‘El Monstruo’: capo peruano recluido en penal de máxima seguridad en Paraguay. Infobae Perú / Captura TV -Canal N

La caída de Erick Luis Moreno Hernández, más conocido en el mundo del crimen como ‘El Monstruo’, ha escrito un nuevo capítulo en la historia reciente de la lucha contra el crimen organizado.

El cabecilla, señalado como líder de la peligrosa organización Los Injertos del Cono Norte, fue capturado en Paraguay y ahora la justicia de ese país decidió enviarlo a prisión preventiva en un penal de máxima seguridad, mientras se evalúa el pedido de extradición solicitado por el Perú.

La decisión fue tomada el 25 de septiembre de 2025 por el Juzgado Penal de Garantías N° 1 de Asunción, que ordenó su traslado al penal Martín Mendoza de Emboscada, específicamente al Módulo 8, reservado para internos de alta peligrosidad. La resolución judicial precisó que el acusado representa un alto riesgo de fuga y afronta delitos graves que, en el Perú, podrían derivar en una condena de hasta 30 años de cárcel por secuestro y 20 años por organización criminal.

Durante la audiencia, el fiscal paraguayo Giovanni Grisetti confirmó que no había duda sobre la identidad del detenido, pues todos los datos remitidos por las autoridades peruanas coincidían plenamente con los registros obtenidos en Paraguay. Con ello se despejaron las versiones que intentaban poner en duda que el capturado fuera efectivamente el temido ‘Monstruo’.

La defensa del acusado, encabezada por el abogado de oficio Horacio Caballero, buscó frenar la medida alegando problemas de salud. Erick Moreno dijo sufrir claustrofobia, aseguró que solo tiene un pulmón y que además padece de asma severa, lo que según él lo haría incapaz de resistir una estadía prolongada en prisión. Sin embargo, el juez consideró que tales argumentos no eran suficientes para impedir la reclusión preventiva. Caballero también descartó la posibilidad de una extradición abreviada, confirmando que su cliente no está dispuesto a regresar voluntariamente al Perú.

En medio de la audiencia se reveló otro detalle que puso en evidencia el grado de desesperación del capo. Tras su captura, intentó sobornar a los agentes paraguayos con un millón de dólares, con la esperanza de ser liberado. La propuesta fue rechazada de inmediato, y pese a sus ofrecimientos, lo encontraron viviendo en condiciones precarias, con apenas una cama y tres teléfonos que ya están bajo investigación.

‘El Monstruo’ sería recluido en la Base Naval del Callao

Su captura se produjo el 24 de septiembre, en un operativo que movilizó a 35 agentes, de los cuales 10 ingresaron a la vivienda de fachada roja donde se había escondido durante cinco días. Fue sorprendido viendo televisión y no opuso resistencia cuando fue reducido. Minutos después fue trasladado bajo fuerte resguardo, marcando el fin de su breve estadía en la clandestinidad.

Horas más tarde, en contacto con la prensa, el propio Moreno intentó deslindar responsabilidades. “Yo no soy santo, pero tampoco hice todo lo que dicen”, sostuvo, alegando que varios de los crímenes atribuidos a él fueron cometidos por otros delincuentes que usaban su nombre. Mencionó a rivales como ‘El Jorobado’ y Miguel Marín, a quienes responsabilizó de haberlo perjudicado. Su discurso buscaba minimizar los cargos en su contra, aunque los expedientes en Perú lo vinculan directamente con delitos de secuestro, extorsión y homicidio.

Mientras tanto, desde el Perú, el Ministerio de Justicia y la Cancillería coordinan con la Corte Suprema paraguaya para acelerar el proceso de extradición. De concretarse su entrega, el INPE evaluará su reclusión en la Base Naval del Callao, un penal reservado para internos de máxima peligrosidad, donde ya se encuentran algunos de los delincuentes más temidos del país.

