Carlos Malaver tras captura de alias ‘El Monstruo’: “Siguiendo la ruta del dinero se pudo ubicar a este sujeto”

El ministro Carlos Malaver confirmó que la ruta del dinero permitió capturar al cabecilla criminal. Infobae Perú / Captura TV - RPP

La noticia sorprendió a todo el país en horas de la noche: Erick Moreno Hernández, conocido en el mundo criminal como alias “El Monstruo”, fue capturado en Paraguay tras varios meses de intensa búsqueda internacional. El hombre, sindicado como uno de los principales cabecillas de organizaciones dedicadas a la extorsión y al sicariato, había logrado evadir a la justicia peruana, moviéndose entre ciudades de Brasil y Paraguay. Sin embargo, un paciente trabajo de inteligencia policial terminó con su caída.

La información fue confirmada por el propio ministro del Interior, Carlos Malaver, en entrevista con RPP, donde ofreció detalles de la intervención que se desarrolló en la localidad de San Roque, en San Lorenzo, Paraguay. Con un tono firme, el ministro señaló:

“Ha sido un trabajo coordinado de aproximadamente tres meses a tres meses y medio, primero con las coordinaciones de los comandantes generales, tanto de la Policía Nacional del Perú como de la Policía Nacional paraguaya, habiendo designado los puntos focales entre el coronel Cruz Chamba y el coronel Luis López. Siguiendo la ruta del dinero se pudo ubicar a este sujeto”.

El alto funcionario destacó que la ruta del dinero fue clave para dar con Moreno. “Todos estos personajes necesitan de dinero para poder movilizarse, agenciarse de armas y, sobre todo, comprar conciencias. Cortándoles el acceso a los fondos es que se ha podido debilitarlo y finalmente capturarlo”, explicó. De acuerdo con su versión, esta estrategia se aplicó en paralelo a un proceso de congelamiento de cuentas y con la intervención de unas 35 personas vinculadas al entorno de la organización criminal en los últimos meses.

El caso tomó relevancia también porque el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio del Interior ofrecía 500 mil soles a quien proporcionara información sobre la ubicación del delincuente. Esta cifra, una de las más altas registradas en los últimos años, mostraba la peligrosidad que representaba para el país.

Consultado sobre los mecanismos que permitirán el regreso de alias “El Monstruo” al Perú, el ministro Malaver recordó que el Ejecutivo ya había aprobado la solicitud de extradición, aunque no descartó otras vías.

Ministro revela porque demoraron en capturar a ‘El Monstruo’

“Mediante Consejo de Ministros se aprobó oportunamente el proceso de extradición, porque se sabía que estaba de manera itinerante entre Paraguay y Brasil. Sin embargo, si se comprueba que ingresó de manera irregular a Paraguay, también podría evaluarse la deportación. Lo importante es que este sujeto venga a responder por todos los delitos cometidos en agravio de la ciudadanía peruana”, precisó.

Ante la pregunta sobre cómo pudo salir del país un hombre de tan alta peligrosidad, el titular del Interior fue enfático en señalar que, además del uso de dinero para corromper autoridades, existen otros factores. “Hay que tener en cuenta la porosidad de nuestras fronteras, así como el uso de documentos falsos y hasta el cambio de aspecto físico, lo cual demoró en confirmar su identidad”, indicó.

Más allá de los aspectos operativos, Malaver quiso enviar un mensaje de confianza a los ciudadanos: “Nunca van a poder escapar del brazo de la ley. Su Policía siempre va a responder. Estamos trabajando de manera articulada y respondiendo a los lineamientos de la Presidenta de la República para devolverle tranquilidad a la ciudadanía peruana”.

El ministro también tuvo palabras para las víctimas de alias “El Monstruo” y sus familiares. “Por parte de la Policía, lo que podemos brindarles es justicia. Muchas familias han perdido seres queridos por el accionar de esta organización criminal, y nuestra obligación es que estos responsables enfrenten a la justicia”, sostuvo.

La captura en Paraguay marca un golpe significativo contra el crimen organizado. El traslado del detenido al Perú será cuestión de horas, con el coronel Cruz Chamba liderando el operativo de repatriación. Mientras tanto, la expectativa es alta, no solo por lo que significa tener bajo custodia a un criminal de este calibre, sino también por el mensaje que envía a otras organizaciones que aún intentan operar en la clandestinidad.

“Vamos por más, este es solo uno de los sujetos que causaba daño. La labor de la Policía es permanente y estamos detrás de los demás”, finalizó el ministro, reafirmando que esta captura no es un hecho aislado, sino parte de una ofensiva más amplia contra las redes delictivas que operan dentro y fuera del país.