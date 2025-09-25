“No tenía domicilio fijo”: comisario paraguayo explica cómo lograron ubicar y detener a Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’

Capturan en Paraguay a Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’: comisario revela cómo cayó el delincuente más buscado del Perú. Infobae Perú / Captura TV - Latina

La tensión era evidente en la transmisión en vivo. El periodista de Latina conversaba con una colega del canal cuando, de pronto, tuvo que interrumpir el diálogo para dar pase a una voz clave en la historia: la del comisario paraguayo que confirmaba la captura de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, uno de los delincuentes más buscados del Perú.

El silencio de estudio se rompió para escuchar atentamente a quien había liderado la operación en el barrio Lucerito de la ciudad de San Lorenzo.

“Ya está bajo custodia segura”, fueron las primeras palabras del comisario, quien detalló que el allanamiento se dio gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Nacional de Paraguay, la Interpol y la Policía del Perú. La noticia llegaba como un balde de agua fría para las redes delictivas que aún operaban en Lima Norte, pues el hombre que por años había sembrado el terror con sus extorsiones y amenazas finalmente estaba reducido, esposado y trasladado a un recinto policial.

Captura de ‘El Monstruo’ en Paraguay: periodista interrumpe transmisión y comisario cuenta cómo lo cercaron. Infobae Perú / Captura TV - Latina

El oficial reveló que ‘El Monstruo’ no tenía un domicilio fijo, lo que dificultó su ubicación. “Más de una vez lo teníamos ubicado, pero cuando pedíamos información a Perú, él era alertado y cambiaba de casa. Nunca permanecía más de quince días en el mismo lugar. Hoy por hoy lo encontramos en una vivienda humilde, lejos de llamar la atención”, relató el comisario, describiendo la estrategia de un criminal acostumbrado a moverse en las sombras.

El periodista paraguayo que lo acompañaba agregó que el barrio Lucerito es una zona tranquila, ubicada a 10 kilómetros de Asunción, donde la vida suele apagarse a las once de la noche. Nadie en la comunidad imaginó que, detrás de las paredes de una casa sencilla, se escondía un prófugo de la justicia internacional acusado de extorsión, homicidio, tráfico de armas y secuestro.

La operación fue minuciosa. Según el comisario, más de 50 agentes rodearon la vivienda en horas de la madrugada. Con sigilo, aseguraron las calles aledañas antes de irrumpir en la casa. Dentro, encontraron a Erick Moreno Hernández con una mujer que sería su pareja sentimental. “Se sorprendió, no esperaba el golpe. Solo atinó a llevarse las manos a la cabeza”, narró el periodista al describir las imágenes de la captura.

Captura de ‘El Monstruo’ en Paraguay: periodista interrumpe transmisión y comisario cuenta cómo lo cercaron. Infobae Perú / Captura TV - Latina

Fue una búsqueda de más de tres meses

El comisario también explicó que la captura no solo fue el resultado de la labor paraguaya, sino de una larga cooperación regional. “En todo momento hubo intercambio de información con la policía peruana y con otras unidades de inteligencia de Sudamérica y Norteamérica. Fue un trabajo de meses que hoy nos da un resultado altamente positivo”, sostuvo el oficial, destacando que la coordinación fue clave para cercar al delincuente.

La historia de este operativo también tuvo momentos de frustración. En una primera oportunidad, gracias al rastreo de líneas telefónicas y movimientos de su entorno, lograron ubicarlo en otra vivienda en Paraguay. Sin embargo, una filtración de información permitió que ‘El Monstruo’ escapara media hora antes de la llegada de los agentes. Desde entonces, la persecución se intensificó, hasta que finalmente fue hallado en San Lorenzo.

Mientras tanto, el comisario concluyó su intervención dejando claro el alcance del operativo: “Estamos hablando de un delincuente buscado no solo en Perú, también en México, Brasil y Estados Unidos. En este momento se encuentra bajo custodia de la justicia paraguaya, a la espera de los procedimientos legales que definirán su traslado”.

Captura de ‘El Monstruo’ en Paraguay: periodista interrumpe transmisión y comisario cuenta cómo lo cercaron. Infobae Perú / Captura TV - Latina