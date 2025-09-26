José Peláez lleva el pan con chicharrón a Hollywood y sorprende a Jared Leto: “El Perú es conocido por la buena comida”. Video: Instagram

El conductor peruano José Peláez, conocido por liderar ‘El Gran Chef Famosos’ llevó el orgullo nacional a una entrevista internacional con Jared Leto, protagonista de la esperada película Tron: Ares, y el director Joachim Rønning.

Durante la conversación, realizada en el marco de la promoción de la nueva entrega de la saga, Peláez destacó el reciente triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos, lo que generó una reacción positiva de Leto, quien reconoció la reputación global de la gastronomía peruana.

El actor afirmó: “El Perú es conocido por la buena comida. No sé por qué tienen una buena comida”, resaltando el alcance internacional de la cocina del país.

La gastronomía peruana brilla en Hollywood

La conversación entre Peláez, Leto y Rønning giró en torno al reconocimiento del pan con chicharrón como el mejor desayuno del mundo, título otorgado en el certamen organizado por el streamer español Ibai Llanos.

Jared Leto elogia la gastronomía peruana durante la promoción de Tron: Ares.

Peláez se presentó como “José, de Perú, el país del pan con chicharrón, recientemente declarado como el Mejor Desayuno del Mundo”. Ante la noticia, Leto mostró interés por los ingredientes del tradicional plato y, tras escuchar la explicación, expresó: “Me está dando hambre mientras más hablamos de eso. Pensé que sacarías uno del bolsillo”, entre risas.

Antes de cerrar el tema, Peláez prometió a Leto que, en un posible próximo encuentro, le ofrecería el famoso pan con chicharrón. El intercambio no solo consolidó la presencia del Perú en la vitrina de Hollywood, sino que también evidenció cómo la gastronomía nacional continúa ganando espacio en escenarios globales.

La entrevista completa de José Peláez con Jared Leto y Joachim Rønning estará disponible próximamente en las redes sociales del conductor peruano, permitiendo a los seguidores conocer más sobre este encuentro entre la cultura peruana y el cine internacional.

Tron: Ares, el esperado regreso de la saga

Tron: Ares marca el retorno de una de las franquicias más emblemáticas de la ciencia ficción, con estreno programado en Perú para el 9 de octubre y en Estados Unidos el 10 de octubre.

'Tron: Ares' se estrenará en Perú el 9 de octubre.

La película, dirigida por Joachim Rønning, introduce una narrativa centrada en el primer contacto entre la humanidad y la inteligencia artificial, a través de la historia de Ares, un sofisticado programa digital interpretado por Jared Leto que cruza la frontera entre el mundo virtual y la realidad física.

El elenco reúne a figuras como Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Hasan Minhaj, Arturo Castro, Cameron Monaghan, Gillian Anderson y Jeff Bridges, quien retoma su papel como Kevin Flynn.

La nueva película explora el primer contacto entre humanidad e inteligencia artificial, con Jared Leto como protagonista.

La saga, iniciada en 1982 y continuada en 2010 con “Tron: Legacy”, se caracteriza por su innovación tecnológica y su capacidad para anticipar tendencias en la relación entre tecnología y sociedad. El guion, escrito por Jesse Wigutow y Jack Thorne, explora las inquietudes contemporáneas sobre la inteligencia artificial y la integración de los mundos virtuales en la vida cotidiana.

Uno de los aspectos más destacados de esta entrega es la banda sonora, compuesta por Nine Inch Nails, que debuta en la creación integral de música para cine con el álbum “Tron: Ares (Original Motion Picture Soundtrack)”, disponible a partir del 19 de septiembre. El director Rønning explicó que la producción buscó simular una perspectiva en la que una cámara digital opera bajo el control de un programa, aportando una evolución visual al universo de la saga.

Tron: Ares marca el regreso de la icónica saga de ciencia ficción con estreno en octubre.

La producción cuenta con la participación de Steven Lisberger, creador original de “Tron”, quien subraya que la franquicia siempre ha estado a la vanguardia de los cambios tecnológicos. El estreno mundial de “Tron: Ares” busca revitalizar la saga, integrando debates actuales sobre inteligencia artificial y efectos visuales de última generación.