Perú

TikTok confirma a Perú como el país más popular del Mundial de Desayunos de Ibai gracias al pan con chicharrón

Con más de 12,8 millones de votos en la final, Perú lideró la competencia y demostró el poder de su gastronomía en el escenario digital e internacional

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
TikTok corona a Perú como
TikTok corona a Perú como el país más popular durante el Mundial de Desayunos de Ibai. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/IA)

El impacto de la gastronomía peruana en las redes sociales alcanzó un nuevo hito al consagrarse como la comunidad más activa y popular en TikTok durante el Mundial de Desayunos, certamen organizado por el streamer español Ibai Llanos. Según cifras oficiales proporcionadas por la plataforma a la Agencia Andina, Perú no solo encabezó el ranking global, sino que triplicó la participación del segundo país en la lista, Chile.

El top cinco de países con mayor actividad estuvo liderado por Perú, seguido de Chile, España, Colombia y Argentina. La composición del ranking se mantuvo estable hasta las semifinales, aunque México, que inicialmente formaba parte del grupo, quedó fuera en la etapa final del torneo, que se desarrolló íntegramente a través de las redes sociales del popular creador de contenido.

Ibai Llanos rinde homenaje al
Ibai Llanos rinde homenaje al Perú: el anuncio estuvo acompañado de la bandera y el Himno Nacional| Composición Infobae Perú |

Votos masivos y movilización digital

La magnitud de la participación peruana se reflejó en las cifras de votación. Durante la final, Perú alcanzó 12.8 millones de votos, muy por encima de los 8.1 millones logrados en la semifinal frente a Chile. Estas preferencias se contabilizaron a través de la opción de “Me gusta” en plataformas como Instagram, YouTube y TikTok, donde los usuarios expresaban su apoyo al desayuno de su elección.

La repercusión del certamen generó un movimiento digital sin precedentes. De acuerdo con TikTok, los videos vinculados al Mundial de Desayunos acumularon 175 millones de visualizaciones en los últimos siete días. Además, la cantidad de contenidos creados bajo el hashtag oficial del torneo pasó de 5.000 publicaciones a inicios de septiembre a más de 19.000 en la última semana.

El pan con chicharrón obtuvo
El pan con chicharrón obtuvo casi 10 millones de votos en su duelo contra Chile, el más alto de todo el certamen. (Composición: Infoabe)

Pan con chicharrón: emblema peruano

El gran protagonista de la competencia fue el pan con chicharrón, que se convirtió en símbolo del desayuno peruano a nivel mundial. En TikTok, los videos relacionados con este plato tradicional sumaron 183 millones de visualizaciones en la última semana, con más de 14.000 nuevos videos publicados en ese periodo. Según cifras de la plataforma, el 90 % de este contenido fue producido desde el Perú.

Otros hashtags vinculados al certamen también mostraron cifras significativas. Uno de ellos acumuló 336 millones de visualizaciones y más de 13.000 contenidos nuevos en siete días, mientras que otro alcanzó 61 millones de vistas y superó los 3.000 videos creados en ese mismo lapso. En paralelo, el hashtag específico del pan con chicharrón sumó 52 millones de visualizaciones y más de 19.000 contenidos en total.

Pan con chicharrón ganó el
Pan con chicharrón ganó el primer 'Mundial de Desayunos' de Ibai. (Foto: Agencia Andina)

Apoyo nacional y celebración oficial

La campaña de respaldo a Perú trascendió a los usuarios individuales y convocó a artistas, empresas, influencers e incluso entidades estatales. La Presidencia del Perú celebró en sus redes sociales el pase a semifinales tras la victoria sobre Ecuador y, posteriormente, destacó el logro de alcanzar el primer lugar el 13 de septiembre. Este reconocimiento coincidió con la celebración del Día Nacional de la Cocina y Gastronomía Peruana, lo que reforzó el carácter simbólico de la victoria.

El entusiasmo también se trasladó al ámbito internacional, con la comunidad digital peruana generando una oleada de mensajes, reacciones y contenidos que pusieron en vitrina a uno de los desayunos más emblemáticos del país.

Perú gana el ‘Mundial de
Perú gana el ‘Mundial de desayunos’ y Miraflores celebra con feria del pan con chicharrón hoy domingo - Miraflores

Ibai Llanos anuncia visita a Perú

El éxito del certamen motivó al propio Ibai Llanos a anunciar que viajará a Perú y otros países de Latinoamérica para conocer de primera mano sus platos típicos. Además, el creador de contenido confirmó que entregará personalmente el premio denominado “La sartén dorada” al país ganador.

Este anuncio representa una oportunidad única para visibilizar la gastronomía peruana en el ámbito global, consolidando al pan con chicharrón como un ícono culinario que trasciende fronteras y reafirma el lugar del Perú como una potencia en la cultura gastronómica mundial.

Temas Relacionados

TikTokPan con chicharrónIbaiMundial de Desayunosperu-noticias

Más Noticias

Dina Boluarte respalda a Eduardo Arana, implicado en audio de ‘El Diablo’: “Hay voces pequeñas en contra del gobierno”

La presidenta defendió su gestión “duela a quien le duela” tras la difusión de un audio en el que presuntamente el premier y el ministro Santiváñez coordinan a favor de un recluso

Dina Boluarte respalda a Eduardo

Franco Zanelatto se somete a un programa especial de fortalecimiento muscular en OFI Creta para evitar recaídas físicas

El comando técnico del club helénico a incorporado a un nuevo fisioterapeuta, que se encargará de evaluar al extremo peruano al igual que a otros futbolistas que padezcan dolencias musculares

Franco Zanelatto se somete a

Alexandra Balarezo acusa a Isabella Ladera de traicionar su amistad por vínculo con Hugo García: “no tuvo código de mujeres”

La modelo manifestó su incomodidad tras conocer que Isabella Ladera inició un romance con su expareja, Hugo García. La influencer aseguró que hubo traición a la confianza y falta de códigos de amistad

Alexandra Balarezo acusa a Isabella

“No asistiré”: Juan José Santiváñez no acudió a Fiscalía para someterse a prueba de voz por audios de alias ‘El Diablo’

El ministro de Justicia no se presentó a la diligencia fiscal relacionada con grabaciones que lo vincularían a un recluso, su excliente, y envió un documento en el que se excusó por no asistir

“No asistiré”: Juan José Santiváñez

¿Conduces un Ford en Perú? Estos modelos fueron llamados a revisión por graves defectos de seguridad

Indecopi difundió tres alertas para estos vehículos comercializados en el país. Los llamados a revisión abarcan 109 unidades por posible fuga de líquido de freno y por una soldadura deficiente

¿Conduces un Ford en Perú?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte respalda a Eduardo

Dina Boluarte respalda a Eduardo Arana, implicado en audio de ‘El Diablo’: “Hay voces pequeñas en contra del gobierno”

“No asistiré”: Juan José Santiváñez no acudió a Fiscalía para someterse a prueba de voz por audios de alias ‘El Diablo’

Dina Boluarte pide permiso al Congreso para viajar a Estados Unidos en medio de protestas y crisis de sus ministros

Dina Boluarte viajó en helicóptero desde Palacio a Lurigancho-Chosica para inaugurar obra

El plan de Rafael López Aliaga para tener un encuentro con el papa León XIV, ¿con fines políticos?

ENTRETENIMIENTO

Paula Arias responde a Kate

Paula Arias responde a Kate Candela y niega deuda con exintegrante de Son Tentación: “No le debo nada”

Magaly Medina se salva de pagar reparación civil de S/30 mil a Nadeska Widausky por negligencia del PJ

Pamela Franco se pronuncia ante rumores de embarazo con Christian Cueva

Rodrigo González criticó duramente a Gisela Valcárcel y la Teletón: “necesitaba lavarse la cara”

Ibai sorprendido con la euforia en Perú tras el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “me habéis hecho muy feliz”

DEPORTES

Franco Zanelatto se somete a

Franco Zanelatto se somete a un programa especial de fortalecimiento muscular en OFI Creta para evitar recaídas físicas

Jorge Fossati dio importante anuncio sobre su continuidad en Universitario: “Hasta cuando los dos sigamos enamorados”

Carlos Zambrano de acuerdo con la continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima y le agradece por haberle “cambiado el chip”

Partidos de hoy, martes 16 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025: partidos en busca de los ‘play offs’ de la Liga 1