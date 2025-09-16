TikTok confirma a Perú como el país más popular del Mundial de Desayunos de Ibai gracias al pan con chicharrón

TikTok corona a Perú como el país más popular durante el Mundial de Desayunos de Ibai. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/IA)

El impacto de la gastronomía peruana en las redes sociales alcanzó un nuevo hito al consagrarse como la comunidad más activa y popular en TikTok durante el Mundial de Desayunos, certamen organizado por el streamer español Ibai Llanos. Según cifras oficiales proporcionadas por la plataforma a la Agencia Andina, Perú no solo encabezó el ranking global, sino que triplicó la participación del segundo país en la lista, Chile.

El top cinco de países con mayor actividad estuvo liderado por Perú, seguido de Chile, España, Colombia y Argentina. La composición del ranking se mantuvo estable hasta las semifinales, aunque México, que inicialmente formaba parte del grupo, quedó fuera en la etapa final del torneo, que se desarrolló íntegramente a través de las redes sociales del popular creador de contenido.

Votos masivos y movilización digital

La magnitud de la participación peruana se reflejó en las cifras de votación. Durante la final, Perú alcanzó 12.8 millones de votos, muy por encima de los 8.1 millones logrados en la semifinal frente a Chile. Estas preferencias se contabilizaron a través de la opción de “Me gusta” en plataformas como Instagram, YouTube y TikTok, donde los usuarios expresaban su apoyo al desayuno de su elección.

La repercusión del certamen generó un movimiento digital sin precedentes. De acuerdo con TikTok, los videos vinculados al Mundial de Desayunos acumularon 175 millones de visualizaciones en los últimos siete días. Además, la cantidad de contenidos creados bajo el hashtag oficial del torneo pasó de 5.000 publicaciones a inicios de septiembre a más de 19.000 en la última semana.

Pan con chicharrón: emblema peruano

El gran protagonista de la competencia fue el pan con chicharrón, que se convirtió en símbolo del desayuno peruano a nivel mundial. En TikTok, los videos relacionados con este plato tradicional sumaron 183 millones de visualizaciones en la última semana, con más de 14.000 nuevos videos publicados en ese periodo. Según cifras de la plataforma, el 90 % de este contenido fue producido desde el Perú.

Otros hashtags vinculados al certamen también mostraron cifras significativas. Uno de ellos acumuló 336 millones de visualizaciones y más de 13.000 contenidos nuevos en siete días, mientras que otro alcanzó 61 millones de vistas y superó los 3.000 videos creados en ese mismo lapso. En paralelo, el hashtag específico del pan con chicharrón sumó 52 millones de visualizaciones y más de 19.000 contenidos en total.

Apoyo nacional y celebración oficial

La campaña de respaldo a Perú trascendió a los usuarios individuales y convocó a artistas, empresas, influencers e incluso entidades estatales. La Presidencia del Perú celebró en sus redes sociales el pase a semifinales tras la victoria sobre Ecuador y, posteriormente, destacó el logro de alcanzar el primer lugar el 13 de septiembre. Este reconocimiento coincidió con la celebración del Día Nacional de la Cocina y Gastronomía Peruana, lo que reforzó el carácter simbólico de la victoria.

El entusiasmo también se trasladó al ámbito internacional, con la comunidad digital peruana generando una oleada de mensajes, reacciones y contenidos que pusieron en vitrina a uno de los desayunos más emblemáticos del país.

Ibai Llanos anuncia visita a Perú

El éxito del certamen motivó al propio Ibai Llanos a anunciar que viajará a Perú y otros países de Latinoamérica para conocer de primera mano sus platos típicos. Además, el creador de contenido confirmó que entregará personalmente el premio denominado “La sartén dorada” al país ganador.

Este anuncio representa una oportunidad única para visibilizar la gastronomía peruana en el ámbito global, consolidando al pan con chicharrón como un ícono culinario que trasciende fronteras y reafirma el lugar del Perú como una potencia en la cultura gastronómica mundial.