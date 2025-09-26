Feria del Empleo en Carabayllo ofrecerá miles de puestos de trabajo a ciudadanos de Lima Norte este viernes 26

(Andina)

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) organiza la “Feria del Empleo” en Carabayllo este viernes 26 de septiembre, evento de ingreso libre en el que más de 80 empresas presentarán más de 6,000 vacantes dirigidas a jóvenes, adultos, personas con discapacidad y migrantes.

La explanada principal de la Municipalidad Distrital de Carabayllo será el punto de encuentro para miles de postulantes de Lima Norte en busca de empleo formal. Desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., la Feria del Empleo reunirá a más de 80 empresas de distintos sectores productivos, que cubrirán puestos en áreas como comercio, manufactura, logística, servicios, atención al cliente y tecnología, entre otros. Las oportunidades están orientadas a personas con experiencia y también a quienes buscan su primer trabajo.

El evento responde a la estrategia del MTPE de acercar servicios de intermediación laboral y promover la inserción al sector formal. Entre enero y agosto de 2025, más de 17,350 personas fueron colocadas en trabajos en Lima Metropolitana mediante ferias, maratones y convocatorias presenciales o virtuales. La jornada en Carabayllo amplía este esfuerzo, brindando apoyo a segmentos históricamente excluidos, como jóvenes, adultos mayores o migrantes, con asesoría personalizada y acceso directo a empleadores.

Feria del empleo.

En esta edición, quienes asistan podrán acceder a un circuito integral que combina orientación vocacional y capacitación, herramientas clave para fortalecer el perfil profesional de los postulantes. Destacan la plataforma “Mi Carrera”, utilizada más de 2,8 millones de veces, y “Capacíta-T”, con 42 rutas de aprendizaje y 204 cursos disponibles, recursos creados para mejorar habilidades y competencias de los buscadores de empleo.

Quienes deseen certificarse podrán hacerlo mediante módulos de certificación de competencias laborales y recibir de manera gratuita el Certificado Único Laboral (CUL), documento que sintetiza los antecedentes penales, judiciales, policiales, educación y experiencia del postulante, facilitando su presentación directa ante empleadores presentes en la feria.

Servicios públicos aliados e impulso al autoempleo

Uno de los ejes del evento es la articulación institucional. Además del sector privado, la feria contará con la participación de 16 entidades públicas, entre ellas SUNAFIL, RENIEC, EsSalud y PRONABEC, que brindarán información y resolverán consultas en temas de seguridad social, acceso a documentación, formación académica y vigilancia de derechos laborales. Se suman módulos de orientación sobre emprendimiento y formalización, con el apoyo de instituciones aliadas como SUNAT, SUNARP y el programa Tu Empresa, facilitando trámites esenciales para el autoempleo y la formalización de pequeños negocios.

EFE/Oscar Rivera/Archivo

En paralelo, los asistentes recibirán orientación en derecho laboral, beneficios y obligaciones del trabajo formal, mientras que personas con discapacidad contarán con atención prioritaria y rutas accesibles durante toda la jornada.

El evento será presidido por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y espera convocar a miles de ciudadanos decididos a encontrar empleo formal o capacitarse para mejorar su empleabilidad. Todo el circuito, que abarca desde la asesoría en la elaboración de currículum vitae hasta la obtención de certificados, funcionará sin costo alguno para los participantes.

La Feria del Empleo de Carabayllo representa un espacio integral de encuentro entre la demanda y la oferta de empleo en Lima Norte, fomentando la formalización, el desarrollo de capacidades y la inserción laboral en condiciones dignas, como parte de la política del Estado para mejorar el capital humano y dinamizar el mercado de trabajo.