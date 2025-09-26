Extraen tumor de casi 3 kilos del útero a gestante en Trujillo: paciente podrá continuar con su embarazo

Tras la extirpación del tumor, tanto Yuri Iglesias como su hijo se encuentran estables y la evolución del embarazo transcurre sin complicaciones - Créditos: Essalud.

Una intervención compleja permitió salvar las vidas de una madre y su hijo en gestación tras la detección de un tumor de casi 3 kilogramos durante su primer embarazo en la ciudad de Trujillo. En el procedimiento, realizado en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta (HACVP) de EsSalud La Libertad, participaron profesionales de diversas especialidades.

Yuri Iglesias, abogada de 33 años, recibió el diagnóstico cuando tenía 17 semanas de embarazo. El hallazgo de una masa retroperitoneal adherida a su útero transformó una revisión rutinaria en una urgencia vital. El crecimiento de la lesión desplazaba al feto y generaba un alto riesgo para ambos, por lo que fue necesaria una resolución médica rápida e integral.

Frente a este panorama, el hospital conformó un equipo con cirujanos oncólogos, ginecólogos, anestesiólogos, radiólogos, neonatólogos y personal de enfermería. La operación duró varias horas y requirió el máximo control de cada etapa, según confirmó Folker Agreda Castro, jefe del Servicio de Ginecología Oncológica del hospital. El especialista aclaró que las vidas en juego motivaron la intervención, ya que la condición comprometía tanto la continuidad del embarazo como la salud materna.

La intervención multidisciplinaria resultó fundamental para el éxito del procedimiento y la recuperación de la paciente y su hijo - Créditos: Essalud.

Una vez extraído el tumor, el pronóstico de la paciente y el feto mejoró sustancialmente. Tras la cirugía, Yuri Iglesias quedó bajo observación y con controles periódicos para garantizar su recuperación. Hoy, la abogada permanece estable y su hijo continúa en desarrollo sin complicaciones.

“Estoy viva gracias a los médicos. No solo salvaron mi vida, también la de mi hijo”, expresó la paciente, visiblemente emocionada, después de atravesar una de las cirugías más delicadas registradas en la región. Su testimonio representa la experiencia de quienes enfrentan estas situaciones límite dentro del sistema sanitario público.

La gerencia de la Red Asistencial La Libertad, encabezada por Claudia Holguín Armas, subrayó tanto la preparación de sus profesionales como la relevancia de la prevención para identificar masas tumorales de manera oportuna. La especialista señaló que, si bien este caso es excepcional, muestra la capacidad operativa del recurso humano del complejo hospitalario ante circunstancias críticas.

La cirugía representa un caso inédito en la región por el grado de riesgo y complejidad involucrado - Créditos: Essalud.

Asimismo, Marisabel Huerta Coronel, directora del hospital, mencionó la importancia de contar con “equipos de última generación y profesionales altamente capacitados para este tipo de intervenciones”. La infraestructura y dotación de avanzada permiten aumentar las probabilidades de éxito en situaciones graves.

La familia Iglesias ahora permanece expectante ante la llegada del hijo cuya vida estuvo en riesgo. Este acontecimiento toma relevancia en el marco del objetivo estratégico de EsSalud, promovido por su presidente ejecutivo, Segundo Acho Mego, para ampliar la producción asistencial y garantizar respuestas eficaces frente a emergencias de alta complejidad.

Extirpan tumor dentro del corazón de una adolescente

Un grupo de profesionales del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña realizó una intervención de urgencia para extirpar una masa intracardíaca de gran volumen a una adolescente oriunda de Lima, lo que permitió salvar su vida y ofrecer buenas perspectivas para su recuperación.

La situación se inició con molestias habituales que no evidenciaban la magnitud real del problema. La joven, de 13 años, acudió junto a su padre, Wilmer Salazar Salazar, al consultorio médico tras experimentar síntomas respiratorios como cefalea, escalofríos, tos seca y dificultad para respirar.

El procedimiento requirió detener el corazón durante una hora. La función cardíaca y pulmonar fue asumida de manera temporal por una máquina de circulación extracorpórea (Foto: Minsa)

En un primer momento, se pensó en una infección de las vías respiratorias, hasta que los profesionales del policlínico identificaron la existencia de líquido en los pulmones. Esta señal motivó su derivación inmediata al INSN Breña, considerado un centro pediátrico de referencia en todo el país.

Con los exámenes iniciales, los especialistas descartaron las causas habituales de derrame pleural. El empleo de estudios de imágenes y ecocardiograma reveló la presencia de una estructura anómala dentro del corazón. Los resultados confirmaron la existencia de un mixoma de unos 7 centímetros, ubicado en la aurícula izquierda, el cual ocupaba parcialmente el ventrículo e interfería con el funcionamiento de la válvula mitral.