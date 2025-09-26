Esta universidad privada de Lima Norte superó a la U. de Lima, Pacífico y Ricardo Palma en ranking de Sunedu

La Sunedu es el organismo estatal de Perú responsable de velar por la calidad y supervisión de la educación superior en las universidades del país. Foto: difusión

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) publicó el 23 de septiembre su Ranking Universitario, una herramienta clave para estudiantes y familias que buscan identificar las mejores universidades del país. La evaluación considera factores como calidad educativa, investigación y gestión institucional, y permite comparar el desempeño de instituciones públicas y privadas en todo el Perú.

El ranking, basado en el IV Informe Bienal 2021-2022, incluyó a 39 universidades públicas y 43 privadas, utilizando datos administrativos y fuentes públicas para medir indicadores de desempeño académico, investigación, infraestructura y gobernanza. La Sunedu destaca que esta clasificación sirve como referencia confiable para quienes buscan orientar sus estudios superiores según criterios de calidad.

Lo que más llamó la atención fue que una universidad privada con sede en Lima Norte se posicionó en el puesto 7, superando a reconocidas instituciones privadas cuyos costos de matrícula y pensión suelen ser significativamente más altos. Este resultado ha generado sorpresa y debate sobre la relación entre calidad educativa y costos de formación en el país.

UCV superó a la Universidad de Lima, Pacífico y Ricardo Palma

La Universidad César Vallejo (UCV) se posicionó en el séptimo lugar del ranking de universidades privadas publicado por la Sunedu, superando a reconocidas instituciones como la Universidad de Lima (10), Universidad del Pacífico (15) y Universidad Ricardo Palma (8). Este resultado se basa en indicadores de calidad educativa, investigación y gestión institucional medidos durante el periodo 2021-2022, según el IV Informe Bienal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

La ubicación de la UCV en el ranking ha generado interés, ya que demuestra que una universidad privada con costos de matrícula relativamente accesibles puede competir con centros de educación que históricamente se consideran de alto prestigio en Lima. Según la Sunedu, esta clasificación refleja no solo la excelencia académica, sino también la capacidad de las universidades de ofrecer formación de calidad y oportunidades de investigación a sus estudiantes.

Universidad César Vallejo se destaca y supera a tres de la universidades privadas más reconocidas, según el ranking de Sunedu.

¿Cuál es la mejor universidad privada de Perú?

En el IV Informe Bienal 2021-2022 de Sunedu, La Universidad Cayetano Heredia volvió a liderar el ranking, tras haber logrado también el primer puesto en el III Informe Bienal. Este reconocimiento refleja el desempeño sostenido de la universidad en diversos indicadores académicos, reafirmando su posición como referente en la educación superior privada del país.

El IV Informe Bienal de Sunedu tiene como objetivo ofrecer una visión transparente de la realidad universitaria, mediante el análisis de indicadores y tendencias basados en información oficial proporcionada por las universidades y entidades públicas. El estudio abarca los años 2021 y 2022, un período marcado por importantes cambios normativos en el sistema universitario peruano.

Frente a este contexto, la Universidad Peruana Cayetano Heredia reafirmó su compromiso con la formación de profesionales íntegros y la generación de conocimiento que transforme vidas, destacando la excelencia académica como su principal fortaleza.

Ranking de univesidades privadas, según Sunedu

Universidad Peruana Cayetano Heredia Pontificia Universidad Católica del Perú Universidad Científica del Sur S.A.C. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. Universidad San Ignacio de Loyola S.R.L. Universidad San Martín de Porres Universidad César Vallejo S.A.C. Universidad Continental S.A.C. Universidad Ricardo Palma Universidad de Lima Universidad Privada del Norte S.A.C. Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C. Universidad Peruana Unión Universidad de Ingeniería y Tecnología Universidad del Pacífico Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Universidad Femenina del Sagrado Corazón Universidad Autónoma de Ica S.A.C. Universidad de Piura Universidad Privada Norbert Wiener S.A. Universidad Antonio Ruiz de Montoya Asociación Civil Universidad de Ciencias y Humanidades Universidad Católica de Santa María Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI Universidad Señor de Sipán S.A.C. Universidad Privada Antenor Orrego Universidad Privada de Tacna Universidad Autónoma del Perú S.A.C. Universidad Católica San Pablo Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt S.A.C. Universidad para el Desarrollo Andino Universidad ESAN Universidad Tecnológica del Perú S.A.C. Universidad Marcelino Champagnat Universidad María Auxiliadora S.A.C. Universidad La Salle Universidad Peruana Los Andes Universidad Le Cordon Bleu S.A.C. Universidad Andina del Cusco Universidad Católica Sedes Sapientiae Universidad de Huánuco Universidad Jaime Bausate y Meza Universidad Tecnológica de Los Andes