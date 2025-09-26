Perú

Esta universidad privada de Lima Norte superó a la U. de Lima, Pacífico y Ricardo Palma en ranking de Sunedu

El ranking de Sunedu evaluó a 43 universidades privadas y 39 públicas, tomando en cuenta indicadores de calidad educativa, investigación, infraestructura y gobernanza

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
La Sunedu es el organismo
La Sunedu es el organismo estatal de Perú responsable de velar por la calidad y supervisión de la educación superior en las universidades del país. Foto: difusión

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) publicó el 23 de septiembre su Ranking Universitario, una herramienta clave para estudiantes y familias que buscan identificar las mejores universidades del país. La evaluación considera factores como calidad educativa, investigación y gestión institucional, y permite comparar el desempeño de instituciones públicas y privadas en todo el Perú.

El ranking, basado en el IV Informe Bienal 2021-2022, incluyó a 39 universidades públicas y 43 privadas, utilizando datos administrativos y fuentes públicas para medir indicadores de desempeño académico, investigación, infraestructura y gobernanza. La Sunedu destaca que esta clasificación sirve como referencia confiable para quienes buscan orientar sus estudios superiores según criterios de calidad.

Lo que más llamó la atención fue que una universidad privada con sede en Lima Norte se posicionó en el puesto 7, superando a reconocidas instituciones privadas cuyos costos de matrícula y pensión suelen ser significativamente más altos. Este resultado ha generado sorpresa y debate sobre la relación entre calidad educativa y costos de formación en el país.

Foto: Difusión
Foto: Difusión

UCV superó a la Universidad de Lima, Pacífico y Ricardo Palma

La Universidad César Vallejo (UCV) se posicionó en el séptimo lugar del ranking de universidades privadas publicado por la Sunedu, superando a reconocidas instituciones como la Universidad de Lima (10), Universidad del Pacífico (15) y Universidad Ricardo Palma (8). Este resultado se basa en indicadores de calidad educativa, investigación y gestión institucional medidos durante el periodo 2021-2022, según el IV Informe Bienal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

La ubicación de la UCV en el ranking ha generado interés, ya que demuestra que una universidad privada con costos de matrícula relativamente accesibles puede competir con centros de educación que históricamente se consideran de alto prestigio en Lima. Según la Sunedu, esta clasificación refleja no solo la excelencia académica, sino también la capacidad de las universidades de ofrecer formación de calidad y oportunidades de investigación a sus estudiantes.

Universidad César Vallejo se destaca
Universidad César Vallejo se destaca y supera a tres de la universidades privadas más reconocidas, según el ranking de Sunedu. (Crédito: Sunedu)

¿Cuál es la mejor universidad privada de Perú?

En el IV Informe Bienal 2021-2022 de Sunedu, La Universidad Cayetano Heredia volvió a liderar el ranking, tras haber logrado también el primer puesto en el III Informe Bienal. Este reconocimiento refleja el desempeño sostenido de la universidad en diversos indicadores académicos, reafirmando su posición como referente en la educación superior privada del país.

El IV Informe Bienal de Sunedu tiene como objetivo ofrecer una visión transparente de la realidad universitaria, mediante el análisis de indicadores y tendencias basados en información oficial proporcionada por las universidades y entidades públicas. El estudio abarca los años 2021 y 2022, un período marcado por importantes cambios normativos en el sistema universitario peruano.

Frente a este contexto, la Universidad Peruana Cayetano Heredia reafirmó su compromiso con la formación de profesionales íntegros y la generación de conocimiento que transforme vidas, destacando la excelencia académica como su principal fortaleza.

Ranking de univesidades privadas, según Sunedu

  1. Universidad Peruana Cayetano Heredia
  2. Pontificia Universidad Católica del Perú
  3. Universidad Científica del Sur S.A.C.
  4. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C.
  5. Universidad San Ignacio de Loyola S.R.L.
  6. Universidad San Martín de Porres
  7. Universidad César Vallejo S.A.C.
  8. Universidad Continental S.A.C.
  9. Universidad Ricardo Palma
  10. Universidad de Lima
  11. Universidad Privada del Norte S.A.C.
  12. Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C.
  13. Universidad Peruana Unión
  14. Universidad de Ingeniería y Tecnología
  15. Universidad del Pacífico
  16. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
  17. Universidad Femenina del Sagrado Corazón
  18. Universidad Autónoma de Ica S.A.C.
  19. Universidad de Piura
  20. Universidad Privada Norbert Wiener S.A.
  21. Universidad Antonio Ruiz de Montoya
  22. Asociación Civil Universidad de Ciencias y Humanidades
  23. Universidad Católica de Santa María
  24. Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI
  25. Universidad Señor de Sipán S.A.C.
  26. Universidad Privada Antenor Orrego
  27. Universidad Privada de Tacna
  28. Universidad Autónoma del Perú S.A.C.
  29. Universidad Católica San Pablo
  30. Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt S.A.C.
  31. Universidad para el Desarrollo Andino
  32. Universidad ESAN
  33. Universidad Tecnológica del Perú S.A.C.
  34. Universidad Marcelino Champagnat
  35. Universidad María Auxiliadora S.A.C.
  36. Universidad La Salle
  37. Universidad Peruana Los Andes
  38. Universidad Le Cordon Bleu S.A.C.
  39. Universidad Andina del Cusco
  40. Universidad Católica Sedes Sapientiae
  41. Universidad de Huánuco
  42. Universidad Jaime Bausate y Meza
  43. Universidad Tecnológica de Los Andes

Temas Relacionados

Universidad César VallejoUCVSuneduUniversidades privadasUniversidad de Limaperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Con Alan Cantero como principal novedad en el once de Néstor Gorosito, los ‘blanquiazules’ buscan el triunfo para acceder a semifinales del torneo internacional. Partido sin público en Coquimbo debido a sanción. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs U. de

Alianza Lima recibió gol madrugador de U. de Chile por cuartos vuelta de la Copa Sudamericana 2025

A los cinco minutos de iniciado el partido, los locales asestaron el golpe a partir de un descuido defensivo de los ‘blanquiazules’, que vivieron minutos de tensión tras ese revés

Alianza Lima recibió gol madrugador

Cayó ‘El Monstruo’ en Paraguay EN VIVO: últimas noticias de la captura del criminal más buscado del Perú

La operación en Paraguay permitió identificar al prófugo por sus tatuajes. Según las autoridades, se investigan sus nexos con el PCC y si recibía protección de bandas criminales locales

Cayó ‘El Monstruo’ en Paraguay

Multan a Gloria por ‘copiar’ presentación de yogur Laive: podría pagar más de S/ 113 mil

Indecopi determinó que el conocido producto Actibio replicaba colores, tipografías y elementos gráficos que recordaban a los de Sbelt Probióticos y podían inducir al error a los consumidores de lácteos

Multan a Gloria por ‘copiar’

Marca peruana vence a millonaria empresa Puma en batalla legal por registro en Indecopi

Según la multinacional de ropa y zapatos deportivos, el logotipo peruano buscaba imitar a su icónico felino porque representaba a un animal con las patas extendidas y la cola en ángulo

Marca peruana vence a millonaria
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Viuda de José Miguel Castro

Viuda de José Miguel Castro mencionó a Rafael López Aliaga ante Fiscalía: “Tenía enemigos que querían hacerle daño”

Ayacucho: Fiscalía recupera restos de una mujer y su nieta desaparecidas en 1984 durante operativo militar

Antauro Humala en contra de que Fuerza Popular sea ilegalizado y busca un fallo del TC para recuperar su partido

Rafael López Aliaga insiste en que EE.UU. reclamará al Gobierno de Boluarte por tren Lima-Chosica: “El tema es conocido”

Contraloría exige 254 millones de soles adicionales para prevenir una crisis institucional de cara a las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Johana Cubillas arremete contra Juan

Johana Cubillas arremete contra Juan Ichazo y Macarena Vélez por viajes de lujo en medio de reclamo por pensión de sus hijos

Doña Martha minimiza separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “Todo normal, ella está bien y sigue con sus proyectos”

Marcelo Tinelli revela los motivos de su separación con Milett Figueroa: “Son varios”

Prohíben a ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, acudir a ‘El valor de la verdad’ tras advertencia legal de la defensa de la denunciante

Ethel Pozo enfurece con Edson Dávila por burlarse de ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “Sin llorar”

DEPORTES

Alianza Lima vs U. de

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima recibió gol madrugador de U. de Chile por cuartos vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Partidos de hoy, jueves 25 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile HOY: titulares confirmados en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Gino Vegas minimiza polémica por posibles multas a voleibolistas y confronta a periodista: “¿De qué te preocupas?"