Perú

‘El Monstruo’ será trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Paraguay, informó Justicia de este país

La Penitenciaría Regional Martín Mendoza fue asignada como el establecimiento donde Erick Moreno Hernández cumplirá la medida de prisión preventiva

Por Alejandro Aguilar

‘El Monstruo’ fue capturado en Paraguay (Créditos: Panamericana TV)

La Justicia de Paraguay decidió descartar la expulsión inmediata de Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, y ordenó su prisión preventiva en la Penitenciaría Regional de Emboscada Martín Mendoza.

Esta determinación se tomó después de una audiencia judicial, en la que la jueza encargada optó por que el detenido permanezca bajo custodia en un penal de máxima seguridad, mientras avanza el proceso de extradición. La medida deja de lado la posibilidad de una salida expedita del país, modificando por completo el curso del caso, de acuerdo con información en 24 horas de Panamericana Televisión.

Erick Moreno Hernández será trasladado a un complejo penitenciario moderno ubicado en la localidad de Emboscada en Paraguay. La Penitenciaría Regional Martín Mendoza, destinada a la reclusión de personas investigadas o condenadas por delitos graves, cuenta con capacidad para 1.287 internos y forma parte de un complejo carcelario que incluye también instalaciones con décadas de antigüedad. La estructura ha sido diseñada para mantener estrictos controles de seguridad y se emplea para albergar a individuos considerados de alta peligrosidad.

'El Monstruo' será trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Paraguay

La prisión preventiva del delincuente regirá mientras se desarrolla el trámite de extradición que, según los antecedentes de procedimientos similares, puede extenderse considerablemente debido a los requerimientos legales y burocráticos, de acuerdo con el citado medio.

El acusado ocupará una celda en el penal de alta seguridad durante el periodo necesario para que la justicia paraguaya y las autoridades internacionales resuelvan su eventual entrega al país solicitante.

El caso de el Monstruo permanece bajo seguimiento judicial permanente. La duración de su permanencia en el penal dependerá directamente de los plazos y resoluciones que marque el procedimiento de extradición. Hasta entonces, la seguridad del penal de Emboscada y la atención de las autoridades penitenciarias se mantendrán centradas en el traslado, resguardo y supervisión del recluso.

Los delitos y la red que lideraba según el Mininter

El Ministerio del Interior (Mininter) identificó a Erick Luis Moreno Hernández como cabecilla del grupo conocido como ‘Los Injertos del Cono Norte’. Ante la magnitud del caso, el Programa de Recompensas incrementó el monto ofrecido por datos que permitan ubicarlo, pasando de S/500.000 a S/1.000.000 en junio pasado.

Se le vincula con una organización dedicada a la extorsión, microcomercialización de drogas y robo agravado. El nombre de este delincuente ingresó a la lista del Programa de Recompensas el 28 de diciembre de 2023. Así, se consolidó la persecución oficial contra uno de los blancos considerados prioritarios.

Un historial delictivo

Erick Luis Moreno Hernández, originario de Ica y nacido en 1991, inició su actividad criminal como mototaxista en Lima antes de entrar en el tráfico ilegal de nichos en el cementerio Belaúnde de Comas.

En dicho lugar, conoció a Jorge Rodríguez Pedraza, ‘Jorgito´, con quien escaló a delitos como el robo de camionetas y el secuestro. Tras la muerte de este último, ‘El Monstruo’ asumió el liderazgo, amplió operaciones y la organización fue vinculada a secuestros de alto perfil entre 2023 y 2024.

Además, es importante precisar que, durante la pandemia, la Policía Nacional relacionó a Moreno Hernández con dos secuestros en Lima Norte, ocasión en la que usó los alias ‘Chino’ y ‘Feo’ para exigir pagos a las familias.

