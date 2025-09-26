Directora del hospital niega que Magaly Solier haya ingresado por intoxicación: “Ella está estable”

Directora del hospital niega que Magaly Solier haya ingresado por intoxicación. Willax TV: Amor y Fuego.

Este jueves 25 de septiembre, la directora del hospital de Huanta habló ante las cámaras de 'Amor y Fuego’ para dar detalles sobre el estado de salud de la reconocida actriz peruana Magaly Solier.

Sus declaraciones sorprendieron, ya que descartó que la artista haya sido internada por una intoxicación, como inicialmente trascendió en medios de comunicación y redes sociales.

La profesional de salud indicó que, si bien Solier ingresó al hospital en un estado delicado, tras las evaluaciones médicas no se confirmó un cuadro de intoxicación. Según dijo, la actriz se encuentra estable y recibiendo tratamiento relacionado con su salud mental.

Cabe recordar que la intérprete fue trasladada de emergencia el pasado martes 23 de septiembre al hospital de Huanta, en la región Ayacucho, lo que generó gran preocupación entre sus seguidores y en el ámbito artístico nacional.

La versión oficial del hospital

La directora del hospital de Huanta aseguró que la situación de Magaly Solier está bajo control. En declaraciones para el programa de espectáculos, señaló que los médicos descartaron completamente un cuadro de intoxicación.

“Según ya ha pasado la visita médica, el médico manifiesta de que está estable. Ella viene recibiendo un tratamiento con respecto a salud mental, se va a continuar igual el tratamiento. No hubo intoxicación, no hubo nada, la paciente está estable, como la hemos visto”, afirmó.

Asimismo, añadió que los familiares de la actriz han solicitado una referencia al centro de salud mental para continuar con el tratamiento que ella ya venía siguiendo desde hace un tiempo.

“Ayer el médico dijo que no hubo intoxicación por ningún lado. ¿Completamente descartado? Sí, completamente descartado. La vamos a referir igual al centro de salud mental, su familiar está solicitando referencia para que continúe el tratamiento que tiene. Está descansando, hasta el momento sigue estable”, agregó.

Magaly Solier sigue tratamiento psiquiátrico

Vanessa Sánchez, periodista y corresponsal de 'Amor y Fuego’ en Huanta, brindó un reporte paralelo sobre la situación de Magaly Solier. La comunicadora aseguró que la actriz fue trasladada a un centro de salud mental en ambulancia para continuar con un proceso de revisión psiquiátrica.

“Ella ha sido trasladada al centro de salud mental con una ambulancia para continuar con su tratamiento, bajo revisión psiquiátrica”, comentó en su despacho.

De acuerdo con su testimonio, Solier habría ingerido una sobredosis de pastillas, lo que podría haber sido un detonante para el episodio que motivó su traslado al hospital.

“Estuvo un promedio de 40 minutos en este centro de salud mental, ha sido medicada y también, nuevamente, ha sido trasladada porque sigue siendo monitoreada en el hospital de contingencia de Huanta”, explicó Sánchez.

La periodista también señaló que la actriz viene siendo paciente psiquiátrica desde hace tiempo, lo que se relaciona directamente con el tratamiento que recibe en torno a su salud mental.

“Ella desde hace mucho tiempo es una paciente psiquiátrica, que viene ingiriendo pastillas por su salud mental. ¿Está relacionado el incidente con un tema de su salud mental? Sí, habría ingerido una sobredosis de pastillas”, indicó.

Magaly Solier fue trasladada a un centro de salud mental tras intoxicación. Amor y Fuego

Preocupación por Magaly Solier

El estado de Magaly Solier ha generado alarma en la comunidad cultural y artística del país. La actriz, conocida por sus interpretaciones en películas como 'La teta asustada’ y ‘Magallanes’, atraviesa un momento delicado de salud que la mantiene bajo constante observación médica.

El incidente del martes 23 de septiembre movilizó rápidamente a los servicios de emergencia en Huanta. En cuestión de horas, la noticia se difundió a nivel nacional y causó preocupación en el público, dado el prestigio y reconocimiento internacional de la artista.

Al mediodía del miércoles 24 de septiembre, autoridades locales confirmaron que Solier estaba fuera de peligro. La rápida intervención médica permitió estabilizarla y remitirla al área especializada para reforzar su tratamiento psiquiátrico.

Magaly Solier hospitalizada de emergencia en Ayacucho: este es su estado actual. IG

Contraste de versiones

Mientras la directora del hospital de Huanta insiste en que no existió intoxicación, el reporte de medios locales apunta a que sí habría un vínculo entre lo sucedido y una sobredosis de medicamentos.

La discrepancia entre ambas versiones ha generado debate en torno a la situación real de la actriz. Por un lado, la versión oficial busca transmitir tranquilidad al afirmar que la paciente se encuentra estable y bajo seguimiento médico; por otro, los informes periodísticos sostienen que el episodio estuvo relacionado con el consumo excesivo de fármacos.

Magaly Solier continúa bajo observación en el hospital de contingencia de Huanta, tras haber sido trasladada temporalmente a un centro de salud mental. Los médicos han confirmado que seguirá un tratamiento especializado, mientras su familia y personal de salud coordinan su continuidad en un centro psiquiátrico.

Magaly Solier y su carrera como actriz a lo largo de los años. (Foto: Captura de IG)