Bruce Springsteen cuenta cómo supo que su esposa era la mujer indicada

El músico de Nueva Jersey recordó el instante en que conoció a la vocalista en un club local, donde quedó impresionado por su voz y supo de inmediato que su historia estaba destinada a comenzar juntos

Evelin Meza Capcha

El artista afirmó en una entrevista con la revista TIME que no tuvo que fingir en su relación porque ambos aceptaron sus imperfecciones. (Evan Agostini/Invision/AP)

El legendario músico estadounidense Bruce Springsteen abrió su corazón en una entrevista con la revista TIME, donde compartió detalles íntimos sobre su relación con su esposa, la también cantante Patti Scialfa, con quien está casado desde 1991 y ha construido una vida familiar que, pese a las adversidades, sigue siendo sólida más de tres décadas después.

Un amor que nació en Nueva Jersey

Springsteen, conocido mundialmente por temas como Born in the U.S.A. y Dancing in the Dark, recordó que conoció a Scialfa en el icónico club The Stone Pony en Asbury Park, Nueva Jersey, lugar emblemático en la escena musical de la costa este.“Pensé: ¿Quién es esa hermosa pelirroja que canta como Ronnie Spector o Dusty Springfield?”, relató el cantante sobre la primera impresión que tuvo de quien más tarde sería su esposa. Tras aquel encuentro, se presentó y, según sus palabras, “el resto ha sido el resto”.

La historia de ambos se entrelazó no solo en lo sentimental, sino también en lo musical. Patti se unió a la E Street Band en 1984, justo cuando Springsteen alcanzaba el punto más alto de su popularidad internacional. Desde entonces, su relación fue creciendo dentro y fuera del escenario.

“No tuve que fingir”: la confesión más íntima

En la entrevista publicada el 25 de septiembre, Springsteen, de 76 años, reveló cómo supo que Scialfa era la persona indicada: “Sabía que ella me veía tal como era realmente. Una persona complicada y desordenada. No tenía que fingir. Estaba roto. Ella estaba rota a su manera, y éramos el proyecto personal del otro”.

Patti Scialfa reveló en el documental Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band que le diagnosticaron mieloma múltiple en 2018. (Disney)

Más de tres décadas de matrimonio y familia

El matrimonio entre Bruce y Patti se celebró en 1991. Desde entonces han compartido no solo la vida en pareja, sino también la crianza de sus tres hijos: Evan (35), Jessica (33) y Sam (31).

En junio de este año, ambos celebraron su 34° aniversario de bodas, una fecha que conmemoraron en redes sociales con fotografías del pasado. Patti recordó en Instagram que durante su primer aniversario Bruce la sorprendió con una fiesta, y destacó que hoy no solo comparten su vida en pareja, sino también la alegría de tener una nieta llamada Lily.

El desafío de la enfermedad

La vida de la pareja también ha estado marcada por dificultades. En 2018, Patti Scialfa fue diagnosticada con mieloma múltiple, un tipo de cáncer en la sangre que afecta el sistema inmunitario. Ella misma lo reveló en el documental Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band estrenado en octubre de 2023.

La pareja celebró 34 años
La pareja celebró 34 años de matrimonio recordando en redes sociales el primer aniversario en el que compartieron una fiesta sorpresa organizada por el músico. (Portada TIME)

“Esto afecta mi sistema inmunitario, así que tengo que tener cuidado con lo que hago y adónde voy”, explicó. A pesar de ello, la artista ha encontrado la forma de seguir participando ocasionalmente en los conciertos, algo que define como un “placer” dentro de su nueva normalidad.

Reflexiones sobre la vida y la mortalidad

El diagnóstico de Scialfa impactó profundamente a Springsteen, quien durante la presentación del documental en Los Ángeles confesó cómo este hecho lo llevó a reflexionar sobre el paso del tiempo.“Oye, uno llega a nuestra edad, y esas son las cosas en las que piensas”, dijo. “Patti y yo hemos tenido que lidiar con su enfermedad, y te preocupa... ahora es parte de tu vida, cuestiones de mortalidad, y simplemente se convierte en parte de tu vida”.

Estas palabras reflejan una de las etapas más maduras de la carrera del músico, que ha sabido transmitir en sus giras y en sus discursos la importancia de valorar cada momento.

El legado de una pareja en la música

Bruce Springsteen y Patti Scialfa no solo son un matrimonio consolidado, sino también un dúo creativo que ha dejado huella en la historia del rock. Ella ha colaborado en los coros y composiciones de la E Street Band, y él ha destacado repetidamente el papel fundamental que Patti tiene en su vida personal y profesional.

El club The Stone Pony
El club The Stone Pony en Asbury Park fue el lugar donde el cantante conoció a Patti Scialfa y comenzó la historia que luego se consolidaría en matrimonio. (AP Photo/Markus Schreiber, File)

Ambos representan una unión que ha resistido el paso del tiempo, los altibajos propios de la fama y las pruebas de la salud. Para el público, se han convertido en un ejemplo de cómo el amor auténtico puede sostenerse en la aceptación mutua y en el compromiso compartido.

