Austin Palao, Karime Scander, Luciana Fuster y seis peruanos más nominados a ‘Los 100 rostros más bellos del mundo 2025’

Austin Palao, Karime Scander, Luciana Fuster y Oliver Sonne lideran la presencia peruana en ‘Los 100 rostros más bellos del mundo 2025’.

Nueve peruanos han sido nominados a la edición 2025 de “Los 100 rostros más bellos del mundo”, el reconocido ranking internacional elaborado por TC Candler. Esta selección, que incluye a modelos, artistas y deportistas, destaca la diversidad de perfiles nacionales y el creciente protagonismo del Perú en escenarios globales de belleza y espectáculo.

La lista definitiva de ganadores se publicará a fin de año, pero la nominación de estos talentos ya viene generado expectativa. El concurso de TC Candler, creado en 1990, se ha consolidado como un referente mundial al premiar la belleza tanto masculina como femenina, valorando la diversidad cultural, el impacto mediático y la presencia internacional de los nominados.

A diferencia de certámenes tradicionales, este ranking se nutre de la participación del público, que puede votar a través de plataformas digitales, y suele revelar progresivamente a sus candidatos a lo largo del año mediante redes sociales.

La influencia del listado se extiende más allá del ámbito del espectáculo, ya que incluye a celebridades de Hollywood, ídolos asiáticos y personalidades con fuerte arraigo local, lo que amplifica su repercusión en medios y redes.

Los peruanos que está nominados en la edición 2025

En la categoría masculina, tres peruanos figuran entre los nominados para la edición 2025.

Austin Palao, modelo, cantante e influencer, regresa al ranking tras haber alcanzado el puesto 13 en 2022, superando a figuras internacionales como David Beckham y Harry Styles. Esta es su cuarta nominación, lo que lo consolida como uno de los rostros peruanos más recurrentes en la competencia. Palao, conocido por su paso por el programa ‘Esto es guerra’ y por su trabajo con marcas internacionales como Armani, mantiene una sólida presencia en redes sociales, donde suma millones de seguidores.

Austin Palao, modelo y cantante, tiene su cuarta nominación en la lista 2025.

Junto a él, Diego Rodríguez Doig, también modelo e influencer y exintegrante de ‘Esto es guerra’, suma su cuarta nominación en el certamen. Rodríguez Doig ha construido una carrera en el modelaje y el entretenimiento, y su reiterada presencia en la lista refleja su popularidad y proyección internacional.

Diego Rodríguez Doig, modelo e influencer, tiene su cuarta nominación en la lista 2025.

La terna masculina se completa con Oliver Sonne, futbolista profesional que milita en la selección peruana y que debuta en la lista de TC Candler. Sonne, quien también figura como representante de Dinamarca, ha generado entusiasmo entre los aficionados al fútbol y amplía el espectro de perfiles peruanos reconocidos en el ranking.

Oliver Sonne, futbolista profesional, tiene su primera nominación en la lista 2025.

Las peruanas que han sido nominadas dentro de la edición 2025

En la categoría femenina, seis peruanas han sido nominadas, según la información de TC Candler.

Shirley Arica, modelo e influencer, recibe su primera nominación, destacando por su presencia en redes sociales y su participación en programas de entretenimiento.

Shirley Arica, modelo e influencer, tiene su primera nominación en la lista 2025.

Adriana Campos-Salazar, actriz y cantante, reconocida por su personaje de Maripaz Lara en ‘Al fondo hay sitio’, también debuta en la lista y figura además como representante de España, lo que resalta su proyección internacional y versatilidad artística.

Adriana Campos-Salazar, actriz y cantante, tiene su primera nominación en la lista 2025.

Karime Scander, actriz y comunicadora, suma su primera nominación y aparece igualmente como candidata por Líbano, reflejando su ascendencia multicultural y su creciente popularidad en el medio artístico. Ella es conocida por su personaje de Alessia Montalbán en ‘Al fondo hay sitio’.

Karime Scander, actriz y comunicadora, tiene su primera nominación en la lista 2025.

Luciana Fuster, modelo y exMiss Grand International, alcanza su tercera nominación, consolidando su posición como una de las figuras peruanas más reconocidas en certámenes de belleza internacionales.

Luciana Fuster, reina de concurso y modelo, tiene su tercera nominación en la lista 2025.

Mayra Goñi, actriz, modelo y cantante, celebra su cuarta nominación, lo que evidencia su trayectoria y permanencia en el ámbito del espectáculo.

Mayra Goñi, modelo y cantante, tiene su cuarta nominación en la lista 2025.

Finalmente, Isabel Merced, actriz y modelo, suma su tercera nominación y también figura como representante de Estados Unidos, lo que subraya su carrera internacional y su presencia en la industria del entretenimiento.

Isabela Merced, actriz y modelo, tiene su tercera nominación en la lista 2025.

La participación de estos nueve peruanos en la edición 2025 de ‘Los 100 rostros más bellos del mundo’ se inscribe en una tendencia creciente de visibilidad nacional en el ranking. En años anteriores, otros compatriotas como Hugo García, Patricio Parodi y Andrés Wiese han sido incluidos, llegando a ocupar posiciones destacadas.

Por ejemplo, en 2021, Parodi alcanzó el puesto 62, Wiese el 37 y García el 34, mientras que figuras femeninas como Jazmín Pinedo, Ivana Yturbe y la propia Luciana Fuster hfueron nominadas, pero no lograron ingresar a la lista final.

El proceso de nominación y votación, abierto al público y difundido a través de las plataformas digitales de TC Candler, permite que los seguidores participen activamente en la nominación y selección de los rostros más bellos, lo que añade un componente de interacción y expectativa a la competencia.

La expectativa por conocer quiénes integrarán finalmente la lista de ‘Los 100 rostros más bellos del mundo 2025′ se conocerá al cierre del año, cuando TC Candler revele el listado definitivo de ganadores. Mientras tanto, la organización seguirá presentando a más nominados.