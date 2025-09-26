Asesinan a padre de familia cuando compraba desayuno en La Victoria: PNP captura a dos sospechosos

Asesinan a padre cuando compraba desayuno en La Victoria: PNP captura a dos sicarios| TV Perú

Un hombre identificado como José Estrada González, de 32 años, fue asesinado en las inmediaciones de la prolongación Humboldt con Parinacochas, en el distrito de La Victoria, en Lima. Según informó TV Perú, el hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba comprando desayuno y fue sorprendido por el agresor, quien le disparó a corta distancia.

De acuerdo con el reporte de TV Perú, el homicida utilizó una pistola modelo P10, que tenía la serie erradicada. Las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de La Victoria registraron el ataque y la posterior huida de los sospechosos en una motocicleta junto a un cómplice.

En la grabación se visualiza que el padre de familia llegó hasta esta avenida para comprar desayuno. Mientras que, a unos metros llegó caminando el sicario, quien saca su arma y dispara varias veces.

Las personas corren para ponerse en buen recaudo y luego buscan auxiliar a la víctima ante la huida del delincuente. Sin embargo, se confirmó el deceso de Estrada. A través de las redes sociales, amigos y familiares pidieron justicia para el joven.

Capturan a dos sicarios

Tras el ataque, dos efectivos policiales intentaron detener a los acusados, quienes también los amenazaron con sus armas. Estos fueron identificados como José Wilbani Peña Zapata, ciudadano venezolano, de 23 años, y Richard Espinoza Medina, peruano de 18 años, quien cuenta con antecedentes por hurto agravado y tráfico ilícito de drogas.

La persecución culminó pocos minutos después en las inmediaciones del cruce de Parinacochas con la Avenida México, donde ambos sospechosos fueron capturados. Según la policía, los detenidos formarían parte de la banda delictiva denominada 'Los Fríos de La Victoria‘.

En la escena del crimen quedaron diez casquillos de bala esparcidos, indicando la cantidad de disparos. Las autoridades recogieron, además del arma, dos teléfonos celulares y una cacerina con una munición. Los objetos serán sometidos a análisis para fortalecer la investigación.

“Para lograr también la identificación plena de estas personas que normalmente al ser capturadas niegan su participación, las imágenes han sido determinantes”, declaró el gerente de Seguridad Ciudadana de La Victoria, Luis Guillén Polo, a TV Perú.

El hecho se encuentra bajo investigación para determinar el móvil del crimen y el posible vínculo de los autores con otros delitos en la zona.

