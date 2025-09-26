Perú

Asesinan a padre de familia cuando compraba desayuno en La Victoria: PNP captura a dos sospechosos

Imágenes de videovigilancia permitieron a las autoridades identificar y arrestar a los dos sospechosos, quienes formarían para de la organización ‘Los Fríos de La Victoria‘

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Asesinan a padre cuando compraba desayuno en La Victoria: PNP captura a dos sicarios| TV Perú

Un hombre identificado como José Estrada González, de 32 años, fue asesinado en las inmediaciones de la prolongación Humboldt con Parinacochas, en el distrito de La Victoria, en Lima. Según informó TV Perú, el hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba comprando desayuno y fue sorprendido por el agresor, quien le disparó a corta distancia.

De acuerdo con el reporte de TV Perú, el homicida utilizó una pistola modelo P10, que tenía la serie erradicada. Las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de La Victoria registraron el ataque y la posterior huida de los sospechosos en una motocicleta junto a un cómplice.

En la grabación se visualiza que el padre de familia llegó hasta esta avenida para comprar desayuno. Mientras que, a unos metros llegó caminando el sicario, quien saca su arma y dispara varias veces.

José Estrada González, de 32
José Estrada González, de 32 años, fue asesinado en La Victoria| TV Perú

Las personas corren para ponerse en buen recaudo y luego buscan auxiliar a la víctima ante la huida del delincuente. Sin embargo, se confirmó el deceso de Estrada. A través de las redes sociales, amigos y familiares pidieron justicia para el joven.

Capturan a dos sicarios

Tras el ataque, dos efectivos policiales intentaron detener a los acusados, quienes también los amenazaron con sus armas. Estos fueron identificados como José Wilbani Peña Zapata, ciudadano venezolano, de 23 años, y Richard Espinoza Medina, peruano de 18 años, quien cuenta con antecedentes por hurto agravado y tráfico ilícito de drogas.

La persecución culminó pocos minutos después en las inmediaciones del cruce de Parinacochas con la Avenida México, donde ambos sospechosos fueron capturados. Según la policía, los detenidos formarían parte de la banda delictiva denominada 'Los Fríos de La Victoria‘.

La Victoria: Detienen a presuntos
La Victoria: Detienen a presuntos autores tras homicidio a plena luz del día| PNP

En la escena del crimen quedaron diez casquillos de bala esparcidos, indicando la cantidad de disparos. Las autoridades recogieron, además del arma, dos teléfonos celulares y una cacerina con una munición. Los objetos serán sometidos a análisis para fortalecer la investigación.

“Para lograr también la identificación plena de estas personas que normalmente al ser capturadas niegan su participación, las imágenes han sido determinantes”, declaró el gerente de Seguridad Ciudadana de La Victoria, Luis Guillén Polo, a TV Perú.

Asesinan a un hombre a
Asesinan a un hombre a tiros mientras compraba desayuno en La Victoria| PNP

El hecho se encuentra bajo investigación para determinar el móvil del crimen y el posible vínculo de los autores con otros delitos en la zona.

Canales de emergencia

Puedes comunicarte de manera gratuita a través de los siguientes canales:

  • Central de Emergencias 105: Línea telefónica gratuita de la Policía Nacional del Perú para reportar delitos, accidentes, robos, episodios de violencia y otros incidentes que requieran intervención policial.
  • Central de Emergencias SAMU 106: Servicio de Atención Médica de Urgencia para pedir ayuda en situaciones médicas graves o accidentes de salud.
  • Bomberos 116: Línea gratuita para reportar incendios, fugas de gas, rescates o accidentes que requieran la presencia de los bomberos.
  • Línea 911 (en algunas regiones): Acceso a servicios de emergencia integrados, donde derivan el llamado según la naturaleza de la urgencia.
  • Serenazgo municipal: Cada municipio suele disponer de su propio número o WhatsApp para denuncias y reportes de emergencia en la jurisdicción local.

Temas Relacionados

La VictoriaCrimen en LimaPolicía Nacional del Perúperu-noticias

Más Noticias

Embajada de Japón alerta por posible estafa en evento de cultura japonesa en el Estadio Nacional

En otras naciones, este evento se habría promocionado como ‘The Japan Fest’, específicamente en Colombia, Chile, Argentina y México, indica la Embajada de Japón

Embajada de Japón alerta por

Solicitud de retiro AFP: Estos son los datos que debes tener actualizados para sacar las 4 UIT

Octavo retiro. Las cuatro administradoras de fondos de pensiones, Integra, Prima, Profuturo y Hábitat, dan recomendaciones de cara al nuevo acceso

Solicitud de retiro AFP: Estos

Retiro AFP 2025: Habrán dos cronogramas, uno de solicitudes y otro de pagos

Aún no hay cronograma para retiro de AFP 2025. Pero ya Profuturo AFP señaló que el reglamento de la SBS definirá el listado de fechas para el inicio de solicitudes

Retiro AFP 2025: Habrán dos

‘El Monstruo’, Erick Moreno Hernández, fue recluido en el penal ‘La Emboscada’ junto al criminal más peligroso de Paraguay

El delincuente peruano compartirá pabellón con Armando Javier Rotela Ayala, líder del ‘Clan Rotela’ en una prisión de máxima seguridad que fue inaugurado en 2024

‘El Monstruo’, Erick Moreno Hernández,

Minedu anuncia la construcción de tres colegios de alto rendimiento en esta regiones

La inversión público-privada permitirá dotar de infraestructura moderna a estudiantes con alto potencial académico en estas zonas

Minedu anuncia la construcción de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza denuncia que la

Delia Espinoza denuncia que la JNJ le tendió una trampa: “Si entregaba el cargo (a Patricia Benavides), igual me denunciaban”

Ministerio de Justicia lanza convocatoria para terminar de construir el Megapenal de Ica, después de 5 años

Piden citar al ministro del Interior y al jefe de la PNP por presuntos “soplos” de información a ‘El Monstruo’

Sacudida en el Ministerio Público: Tomás Gálvez remueve a fiscales clave de los casos ‘Culebra’ y ‘El Diablo’ que involucran a Juan José Santiváñez

PJ evalúa hoy demanda de Delia Espinoza para anular reposición de Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

Marcello Rivera, más de 30

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

Beto Ortiz responde a Farfán y explica por qué EVDLV de Cri Cri sí saldrá al aire: “Fracasó y eso hay que agradecérselo a su abogado”

“Peacemaker” y más: estas son las series más vistas en HBO Max Perú hoy 26 de septiembre

Melissa Paredes y su inesperado regreso a América Hoy: saludó con beso a sus compañeras que tanto la criticaron y hace fuerte aclaración

Madre de Jefferson Farfán enojada con ‘Cri Cri’ por decir que cree en su inocencia y lo apoya: “Se indignó mucho”

DEPORTES

Dos periodistas peruanos se agarraron

Dos periodistas peruanos se agarraron a golpes en vivo tras eliminación de Alianza Lima de Copa Sudamericana 2025

Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Dónde ver semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025 en Perú: canales TV y streaming de los duelos decisivos

Pedro García respaldó a Néstor Gorosito por polémicas declaraciones sobre titularidad de Pedro Aquino: “No es un torneo de colegio”

Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys un día después de su nombramiento por la SUNAT