Crimen en Barrios Altos: sujetos matan a balazos a joven de 22 años en la vía pública

Policías de la comisaría San Andrés llegaron hasta la zona para recoger evidencia del asesinato | Foto cortesía: RPP Noticias

La violencia no da tregua en la capital. Un joven de aproximadamente 22 años fue asesinado la noche del último viernes a balazos en la cuadra 12 del jirón Santa Rosa, en la histórica zona de Barrios Altos, en el Cercado de Lima.

Testigos relataron a RPP Noticias que la víctima se encontraba acompañada por otra persona cuando fue interceptada por dos sujetos que abrieron fuego a quemarropa, realizando más de cinco disparos. Los vecinos, alarmados por los estruendos, llamaron a una ambulancia; sin embargo, al llegar el personal médico solo pudo constatar el fallecimiento del joven.

La Policía Nacional del Perú llegó al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y tratar de identificar al occiso. El caso quedó a cargo de la Comisaría de San Andrés, que se encargará de esclarecer las causas del crimen y buscar a los responsables.

Homicidios en Perú

En 2025, los homicidios en Perú mantienen una tendencia preocupante. Según datos del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud, hasta el 19 de septiembre se habían registrado 1,616 asesinatos en todo el país, lo que implica un aumento del 22,7% respecto al mismo período del año anterior. Este crecimiento se enmarca en un contexto de violencia creciente, que en 2024 dejó 2,064 víctimas mortales, una cifra muy superior a años anteriores, como 2018, cuando se reportaron 919 homicidios.

El homicidio se suma al atentado ocurrido días atrás contra otro bus de la misma compañía en el mismo distrito. | RPP

La inseguridad se refleja en los últimos crímenes ocurridos entre el 15 y 18 de septiembres. La abogada Mireya Flores Bazán, de 37 años, fue asesinada a balazos en Comas mientras conducía su camioneta Audi Q3, acompañada de sus dos hijas y su mascota. Dos sicarios en motocicleta dispararon repetidamente, impactando a la víctima en la cabeza y el cuello; su vehículo perdió el control y chocó contra un poste. Las menores resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital Sergio Bernales de Collique.

Por esos días, una joven identificada como Mailin, quien trabajaba como ‘jaladora’ de combis en la entrada del centro comercial Minka, fue asesinada por un sicario presuntamente menor de edad mientras desempeñaba su labor. El atacante disparó en dos ocasiones, alcanzándola pese a su intento de huida, provocando su muerte en la puerta cuatro del centro comercial.

Además, un mototaxista de aproximadamente 40 años, trabajador de la empresa Milagros S.A., fue asesinado en Los Olivos. Dos personas en motocicleta dispararon mientras se encontraba estacionado en el paradero Tres Postes, cerca de una caseta de serenazgo y del supermercado Tottus. La víctima falleció en el acto y los agresores lograron escapar.

A pesar de medidas como la ampliación del estado de emergencia y los recientes cambios en el Ministerio del Interior, la inseguridad sigue sin control. Una encuesta nacional de Datum señala que el 52% de los peruanos responsabiliza directamente a la Presidencia de la República por la crisis de seguridad, mientras que el 80% considera que el gobierno carece de un plan efectivo contra la delincuencia. En este contexto, las críticas hacia la gestión de Dina Boluarte se intensifican por la falta de resultados concretos y la escasa comunicación sobre la lucha contra los homicidios y el crimen organizado.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.