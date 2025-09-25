Qué significa ser una persona que sabe dar las gracias, según la psicología

El altruismo, actuar en beneficio de otros sin esperar algo a cambio, es una virtud que tiene mucha relación con la gratitud (Cadena Ser)

Desde la más temprana infancia, se nos enseña que los buenos modales son una pieza esencial para la convivencia armoniosa. Saludar al entrar a un lugar, decir “por favor” y “gracias”, ceder el paso, escuchar con atención, y ofrecer ayuda cuando sea necesario son acciones simples, pero que al acumularse contribuyen a construir relaciones más respetuosas, fluidas y agradables. En el Perú, donde las diferencias sociales, culturales y lingüísticas son evidentes entre sus distintas zonas geográficas, los gestos de cortesía y reconocimiento cobran aún mayor peso al expresar, simbólicamente, que reconocemos la dignidad del otro. En este contexto, uno de los gestos más comunes, y muchas veces subestimados, es precisamente dar las gracias.

Decir “gracias” no es solo un acto formal o un hábito de cortesía: desde la psicología, implica rasgos profundos de carácter, autoestima y relación con los demás. Una persona que sabe agradecer podría estar manifestando empatía, altruismo, bondad o reconocimiento del otro como sujeto valioso.

Una persona que da las gracias es empática

La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro: sentir lo que la otra persona siente o, al menos, entender su perspectiva. Cuando alguien agradece sinceramente, está reconociendo que otra persona hizo algo por él o por ella, percibe ese gesto como valioso, y responde reconociendo al otro. En ese sentido, la gratitud verbalizada es una manifestación externa de un acto empático: reconocer que el otro hizo algo (aunque sea pequeño) que implicó esfuerzo, atención o consideración.

Quien agradece, con frecuencia cultiva actos amables, como escuchar, ceder el paso y ofrecer ayuda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la psicología positiva, se considera que expresar gratitud activa circuitos neuronales y emocionales que fortalecen la vinculación social, favorecen el buen trato y generan reciprocidad. la La práctica de la gratitud está relacionada con mayores niveles de bienestar, menos hostilidad interpersonal y más relaciones satisfactorias. Por tanto, quien regularmente da las gracias probablemente tenga una capacidad mayor de sintonía con el otro: no solo reconoce su propia necesidad, sino que reconoce la acción de alguien externo y la valora.

Una persona que da las gracias es altruista

El altruismo, actuar en beneficio de otros sin esperar algo a cambio, es una virtud que tiene mucha relación con la gratitud. Aunque no siempre coinciden, una persona que agradece con naturalidad suele tener una mirada hacia los demás más atenta, consciente de que las relaciones humanas no son meramente utilitarias sino recíprocas. Al agradecer, se refuerza la cultura de dar y rehacer vínculos, y al hacerlo con humildad se está reconociendo que no somos autosuficientes.

La gratitud puede promover comportamientos prosociales: es decir, cuando alguien se siente agradecido, tiende a ayudar más, compartir más, y devolver el favor aunque no sea de forma explícita. En otras palabras, dar las gracias es un gesto pequeño que puede fortalecer una actitud altruista interna.

La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro: sentir lo que la otra persona siente o, al menos, entender su perspectiva (Freepik)

Además, el agradecimiento encarna la idea de reciprocidad simbólica: no porque esperemos algo concreto, sino porque reconocemos la interdependencia humana y agradecemos cuando otros contribuyen, aunque solo sea con cortesía.

Una persona que da las gracias es bondadosa

La bondad es la inclinación constante hacia actos de gentileza, compasión y atención al otro. Dar gracias es un acto neutral de bondad: no implica necesariamente un sacrificio grande, pero en su dimensión simbólica afirma que vemos al otro como digno de reconocimiento. Quien agradece, con frecuencia cultiva actos amables, como escuchar, ceder el paso, ofrecer ayuda, y lo hace con genuina intención, no solo por costumbre.

La psicología social sugiere que las emociones positivas (como la gratitud) refuerzan disposiciones internas de bondad, generando más apertura y generosidad hacia los demás. Dar las gracias es una semilla en ese terreno moral: crea una atmósfera de buena fe, reduce la posibilidad de conflicto y facilita el reconocimiento mutuo del valor humano.