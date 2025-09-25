Perú

Paraguay confirma que solo tres de sus policías sabían dónde estaba ‘El Monstruo’: “Ni en Perú tenían conocimiento”

Erick Moreno Hernández, uno de los criminales más buscados de Sudamérica, fue capturado en un operativo altamente reservado entre Paraguay y Perú. Solo tres agentes conocían su paradero, debido a filtraciones previas

Por Luis Paucar

Fuente: Latina

El jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional de Paraguay, Luis López Velázquez, confirmó este jueves que la captura del cabecilla criminal Erick Moreno Hernández (‘El Monstruo’) se llevó a cabo en un contexto de máxima reserva policial, con el fin de impedir su fuga, como había ocurrido en tres ocasiones previas.

En diálogo con Latina TV, el funcionario reveló que solo tres efectivos de la fuerza paraguaya conocían la ubicación exacta del principal líder de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y sicariato, y uno de los delincuentes más buscados de Sudamérica.

“El operativo final fue bastante cerrado. Solamente manejábamos las informaciones tres personas. Ni los compañeros que se encuentran en Perú estaban al tanto”, puntualizó.

Desde noviembre del año pasado, la policía paraguaya trabajó junto a su homóloga peruana en la búsqueda y captura del líder criminal, implementando diversas estrategias. “Otros operativos resultaron infructuosos, pero dentro del contexto, hoy podemos decir que la victoria es de la justicia”, expuso.

Agentes que protegieron a ‘El Monstruo’ serían procesados por corrupción

“Se manejó esta investigación con suma discreción y hermetismo. Como mencioné, ni siquiera los compañeros de Perú tenían conocimiento. Recibíamos informes constantes, datos técnicos, pero no se compartieron hasta obtener la detención, hasta estar seguros de que la persona ya estaba bajo resguardo”, sostuvo.

La reserva del caso se mantuvo debido a que, según reconoció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, “dos o tres” agentes policiales peruanos filtraron información reservada a ‘El Monstruo’.

“Antes de contar con las órdenes judiciales respectivas, la casa donde habitaba ya estaba completamente cubierta y vigilada para evitar su fuga”, afirmó. El operativo llevó a la incautación de cuatro teléfonos celulares, que serán sometidos a peritaje.

“Coordinaremos con la Policía Nacional de Perú y con el juzgado aquí en Paraguay para determinar si los dispositivos serán remitidos a Perú para el peritaje correspondiente o si, en su defecto, ellos prefieren que lo realicemos nosotros”, explicó.

La captura en Paraguay de
La captura en Paraguay de Erick Luis Moreno Hernández, alias "El Monstruo". Foto: Composición Infobae Perú

El jefe policial describió al líder de la banda criminal ‘Los Injetos del Cono Norte’ como un individuo extremadamente escurridizo. “Se cuidaba mucho en todos los sentidos. Fue una tarea ardua. Logró evadir las barreras de la Policía Federal y militar de Brasil, así como de Bolivia. Nosotros también tuvimos operativos infructuosos, pero en el tercero logramos detenerlo”, afirmó.

Moreno admitió ante medios paraguayos que recibía información de algunos agentes peruanos sobre los operativos en su contra. “Siempre, siempre”, respondió a la reportera que le hizo la consulta. Además, acusó a la institución policial de supuestamente responsabilizarlo por todo hecho delictivo.

“Yo decidí alejarme de esto hace mucho tiempo, pero lastimosamente mi pasado me condena (…). Quiero ser responsable de mis actos, no de cosas que me imputan de más. Como estoy quemado, y la Policía no tiene a quién culpar, todo me lo involucran a mí”, añadió.

El más buscado

‘El Monstruo’ figuraba en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior, que ofrecía un millón de soles por información sobre su paradero. Se le atribuye el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores, ocurrido en mayo en el distrito de Los Olivos, y otros casos de extorsión y sicariato ocurridos en los últimos meses en Lima.

A inicios de junio, las autoridades efectuaron la detención de su madre, como presunto testaferro, y de su pareja.

